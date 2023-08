Ver­dien­ste um Ober­fran­ken und den Denk­mal­schutz – Ehrungs­abend des Bezirks

In einem fest­li­chen Rah­men und im Bei­sein zahl­rei­cher Ehren­gä­ste – dar­un­ter auch Staats­mi­ni­ster Chri­sti­an Bern­rei­ter – ver­lieh Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm jetzt auf Schloss Thur­n­au (Lkr. Kulm­bach) die Denk­mal­prei­se und Ehren­me­dail­len in Sil­ber des Bezirks Ober­fran­ken. Ins­ge­samt wur­den acht ver­dien­te Per­sön­lich­kei­ten geehrt und zehn Denk­mal­prei­se für die Sanie­rung denk­mal­ge­schütz­ter Bau­sub­stanz über­ge­ben. Dr. Rolf-Chri­sti­an Plat­zek aus Forch­heim und Anton Eckert aus Eber­mann­stadt erhiel­ten die Ehren­me­dail­le in Sil­ber des Bezirks Ober­fran­ken, Her­mann Sten­gel wur­de mit dem Denk­mal­preis 2022 ausgezeichnet.

Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm mach­te mit Blick auf die Aus­zeich­nun­gen mit der Ehren­me­dail­le in Sil­ber deut­lich, dass eine Gesell­schaft Men­schen braucht, die bereit sind mehr als nur ihre Pflicht zu tun: „Men­schen, die sich in ihrer Frei­zeit und über das nor­ma­le Maß hin­aus ehren­amt­lich enga­gie­ren und die bereit sind, nicht nur an sich zu den­ken. Men­schen, die im Bereich der Wirt­schaft, der Kul­tur, des Sozia­len und der Poli­tik maß­geb­lich zur Wei­ter­ent­wick­lung ihrer Hei­mat bei­getra­gen haben.“ Des­halb sei es dem Bezirk ein Anlie­gen, sol­chen beson­de­ren Per­sön­lich­kei­ten Aner­ken­nung aus­zu­spre­chen und ihr Wir­ken zu wür­di­gen. Nach den Wor­ten des Bezirks­tags­prä­si­den­ten wer­de ein der­ar­ti­ges Enga­ge­ment lei­der all­zu oft als selbst­ver­ständ­lich hingenommen.

Den Preis­trä­gern des Denk­mal­prei­ses 2022 sprach Hen­ry Schramm eben­falls sei­ne gro­ße Aner­ken­nung aus: „Sie alle hel­fen, das kul­tu­rel­le und denk­ma­le­ri­sche Erbe unse­rer Hei­mat zu erhal­ten. Dadurch schüt­zen sie nicht nur wert­vol­le Bau­sub­stanz oder füh­ren die­se einer neu­en Nut­zung zu. Viel­mehr wir­ken sie damit auch im besten Sin­ne des Wor­tes iden­ti­täts­stif­tend für die Men­schen in unse­rer Hei­mat.“ Der Denk­mal­preis ist mit 5.000 Euro pro aus­ge­zeich­ne­tem Objekt dotiert.

Ehren­me­dail­le in Sil­ber des Bezirks Ober­fran­ken für Dr. Rolf-Chri­sti­an Platzek

Dr. Rolf-Chri­sti­an Plat­zek hat sich ins­be­son­de­re durch sei­ne 34 Jah­re dau­ern­de ehren­amt­li­che Tätig­keit als erster Vor­sit­zen­der des Ver­eins Lebens­hil­fe Forch­heim e. V. um die Behin­der­ten­ar­beit und um Ober­fran­ken ver­dient gemacht. Heu­te wer­den unter dem Dach der Lebens­hil­fe Forch­heim mehr als 500 gei­stig und mehr­fach beein­träch­tig­te und von Behin­de­rung bedroh­te Men­schen betreut und geför­dert. Dr. Rolf-Chri­sti­an Plat­zek, der heu­te Ehren­vor­sit­zen­der des Ver­eins ist, hat ver­schie­de­ne Ein­rich­tun­gen der Lebens­hil­fe Forch­heim maß­geb­lich initi­iert und auf­ge­baut. Dar­über hin­aus hat er sich im sozia­len Bereich, unter ande­rem auch über die Gemein­schaft der Lions, für die Men­schen in der Regi­on eingesetzt.

Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm wür­dig­te in sei­ner Lau­da­tio das umfas­sen­de Wir­ken Dr. Plat­zeks für Men­schen mit Behin­de­rung: „Sie haben in Ihrem jahr­zehn­te­lan­gen Wir­ken den Inklu­si­ons­ge­dan­ken in vor­bild­li­cher Art und Wei­se gelebt und das Leben vie­ler unse­rer Mit­men­schen mit Behin­de­rung bes­ser und ein­fa­cher gemacht. Dabei haben Sie stets unei­gen­nüt­zig und im Dien­ste der mit­un­ter schwäch­sten Mit­glie­der unse­rer Gesell­schaft gehan­delt.“ Der Geehr­te habe sich dadurch in beson­de­rer Wei­se um das ober­frän­ki­sche Sozi­al­we­sen ver­dient gemacht.

Ehren­me­dail­le in Sil­ber des Bezirks Ober­fran­ken für Anton Eckert

Anton Eckert hat sich ins­be­son­de­re durch sei­ne lang­jäh­ri­gen beruf­li­chen und ehren­amt­li­chen Tätig­kei­ten im kul­tu­rel­len Bereich um Ober­fran­ken ver­dient gemacht. Er war haupt­be­ruf­li­cher Kul­tur­re­fe­rent des Land­krei­ses Forch­heim. In die­ser Eigen­schaft hat er für den gesam­ten Land­kreis eine immense Fül­le an Ein­zel­pro­jek­ten unter­stützt und geför­dert. Dabei ging die För­de­rung weit über das haupt­be­ruf­li­che Enga­ge­ment hin­aus. Er war uner­müd­lich und weit über die Dienst­zeit hin­aus im gesam­ten Land­kreis unter­wegs und hat für Kul­tur­pro­jek­te gewor­ben, die­se beglei­tet und vor Ort mit unter­stützt und geför­dert, nicht zuletzt durch sei­nen ganz per­sön­li­chen Ein­satz. 26 Jah­re lang war er Geschäfts­füh­rer des Kura­to­ri­ums für Kunst und Kul­tur im Land­kreis Forchheim.

Dar­über hin­aus lei­te­te er auch über Jahr­zehn­te die Volk­hoch­schu­le des Land­krei­ses Forch­heim. Auch in die­sem Bereich hat er sich weit über die dienst­li­chen Belan­ge hin­aus enga­giert und ehren­amt­lich ein­ge­setzt, sei es als ehren­amt­li­cher Refe­rent, durch Ver­öf­fent­li­chun­gen oder auch durch zahl­rei­che Bil­dungs­fahr­ten, die er orga­ni­siert und durch­ge­führt hat. Nicht zuletzt gilt er als „Vater“ des Frän­ki­sche Schweiz Mara­thons, der als Sport­ver­an­stal­tung über­re­gio­na­le Bekannt­heit und Akzep­tanz erfährt.

Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm wür­dig­te in sei­ner Lau­da­tio auch den ehren­amt­li­chen Ein­satz Anton Eckerts für sei­ne Hei­mat, die Frän­ki­sche Schweiz: „Mit Ihrem viel­fäl­ti­gen Enga­ge­ment in Beruf und Ehren­amt haben Sie Kunst und Kul­tur, den Sport und nicht zuletzt auch unse­re ober­frän­ki­sche Natur­park­land­schaft nach­hal­tig geför­dert. Dadurch haben Sie sich um Ober­fran­ken ver­dient gemacht.“

Denk­mal­preis 2022 für Her­mann Sten­gel, Ermreuth

Her­mann Sten­gel wur­de für die Sanie­rung des Anwe­sens „Wag­ner­gas­se 6“ in Erm­reuth mit dem Denk­mal­preis 2022 des Bezirks Ober­fran­ken bedacht. Das soge­nann­te „Schwarz­haupt­haus“ zählt zu den wich­ti­gen Zeug­nis­sen jüdi­schen Lebens in Erm­reuth. Es wur­de 1792 im Umfeld der Erm­reu­ther Syn­ago­ge errich­tet und beher­berg­te bis 1939 jüdi­sche Familien.

Vor zehn Jah­ren wur­de das stark sanie­rungs­be­dürf­ti­ge Objekt durch Her­mann Sten­gel erwor­ben. Ein­drin­gen­des Regen­was­ser und Schnee hat­ten das Fach­werk schwer in Mit­lei­den­schaft gezo­gen. Her­mann Sten­gel hat das Haus vor­wie­gend in Eigen­re­gie wie­der auf Vor­der­mann gebracht, immer in enger Abstim­mung mit den Denk­mal­be­hör­den. Heu­te bil­det das Schwarz­haupt­haus gemein­sam mit der Syn­ago­ge einen Besu­cher­ma­gnet und darf als Schmuck­stück für Erm­reuth gelten.