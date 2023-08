Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten muss infor­miert werden!

Auf­grund der anhal­ten­den Trocken­heit im Zeit­raum Mai – Juli 2023 und der dadurch bedin­gen Fut­ter­knapp­heit wur­de die Fut­ter­nut­zung von Bra­chen auf Acker­flä­chen in Nord­bay­ern (Ober, Mit­tel und Unter­fran­ken, Ober­pfalz) und in eini­gen wei­te­ren Land­krei­sen ab sofort frei­ge­ge­ben. Der Auf­wuchs zu die­sen Flä­chen kann bewei­det oder gemäht und für die Ver­füt­te­rung an Tie­re ver­wen­det werden.

Zur Ver­mei­dung mög­li­cher Sank­tio­nen muss die geplan­te Nut­zung dem AELF mit­ge­teilt werden.

Die Mel­dung erfolgt am ein­fach­sten in der Mit­tei­lungs­funk­ti­on im iBA­LIS (https://​www​.stm​elf​.bay​ern​.de/​i​b​a​l​is/) über die Kate­go­rie Meldungen/​Anzeige unter Mel­dun­gen Anzei­gen zu Nr. 11 – Nut­zung von Stilllegung (Fut­ter­knapp­heit). Im Text­feld sind alle Feld­stücke oder Schlä­ge, die zur Fut­ter­nut­zung vor­ge­se­hen sind, anzugeben.