Auf­nah­me­kri­te­ri­en und Öff­nungs­zei­ten städ­ti­scher Kitas neu geregelt

Kin­der­be­treu­ungs­ein­rich­tun­gen ste­hen vor viel­zäh­li­gen Her­aus­for­de­run­gen – so auch die städ­ti­schen Krip­pen, Kin­der­gär­ten, Spiel­stu­ben, Lern­stu­ben und Hor­te sowie Jugend­lern­stu­ben: Denn auf der einen Sei­te besteht ein gro­ßer Bedarf an Betreu­ungs­an­ge­bo­ten, auf den die Stadt und freie Trä­ger mit der Erwei­te­rung und dem Neu­bau zahl­rei­cher Ein­rich­tun­gen reagie­ren. Auf der ande­ren Sei­te besteht ein hoher Fach­kräf­te­be­darf, der der­zeit weder bei den städ­ti­schen noch den frei­en Trä­gern voll abge­deckt wer­den kann. Die Stadt reagiert mit einer Viel­zahl von Maß­nah­men, um die Situa­ti­on zu ver­bes­sern. Als ein Bau­stein wur­de nun vom Stadt­rat eine neue Sat­zung für die städ­ti­schen Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen erlas­sen, die vor­aus­sicht­lich Ende August in Kraft tritt.

„Damit soll mehr Trans­pa­renz für die Eltern sowie Rechts­si­cher­heit gewähr­lei­stet wer­den. Die Sat­zung regelt ins­be­son­de­re die Ver­ga­be von Betreu­ungs­plät­zen und die Öff­nungs­zei­ten der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen neu,“ so der zustän­di­ge Sozi­al­re­fe­rent Die­ter Ros­ner. Bei der Ver­ga­be wird in Zukunft neben der Berufs­tä­tig­keit der Eltern ins­be­son­de­re eine aus­ge­wo­ge­ne Alters­mi­schung in den Ein­rich­tun­gen berück­sich­tigt. Zunächst wer­den dabei Kin­der auf­ge­nom­men, deren Kinds­wohl nicht gesi­chert ist oder für die der Besuch der Kin­der­ta­ges­stät­te zur sozia­len Inte­gra­ti­on beson­ders wich­tig ist zur För­de­rung der Sprach­kennt­nis­se und für Kin­der mit beson­de­rem För­der­be­darf, z.B. bei Ent­wick­lungs­ver­zö­ge­run­gen oder Beein­träch­ti­gun­gen. Wie bis­her wird zudem beson­ders berück­sich­tigt, ob das Kind ein Jahr vor der Schul­pflicht steht. Der Haupt­wohn­sitz des Kin­des in Erlan­gen bleibt wei­ter­hin zen­tra­les Kri­te­ri­um für die Auf­nah­me, der Wohn­sitz muss künf­tig jedoch nicht mehr zwin­gend im Spren­gel der jewei­li­gen Ein­rich­tung lie­gen. Ein Betreu­ungs­platz kann so fle­xi­bler gefun­den werden.

Die Neu­re­ge­lung der Öff­nungs­zei­ten berück­sich­tigt einer­seits, dass Öff­nungs­zei­ten von zehn Stun­den, wie sie bis­her fest­ge­legt waren, nicht mehr grund­sätz­lich auf­recht­erhal­ten wer­den kön­nen. Kin­der­krip­pen, Kin­der­gär­ten, Spiel­stu­ben und Häu­ser für Kin­der sind zukünf­tig in der Regel von 7:30 bis 16:00 Uhr geöff­net. Die Hor­te und Lern­stu­ben sowie der Hort in Form der Koope­ra­ti­ven Ganz­tags­bil­dung und Jugend­lern­stu­ben in der Regel von 11:00 bis 16:00 Uhr. Die ein­zel­nen Ein­rich­tun­gen kön­nen, sofern es die päd­ago­gi­sche Kon­zep­ti­on und die Per­so­nal­aus­stat­tung erlau­ben sowie ein ent­spre­chen­der Bedarf vor­liegt, erwei­ter­te Öff­nungs­zei­ten anbieten.

Die neue Sat­zung bie­tet die Vor­aus­set­zung, dass der Betrieb der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen auch in den her­aus­for­dern­den Zei­ten des Fach­kräf­te­man­gels gesi­chert wei­ter­ge­hen kann. Die wich­tig­sten Fra­gen und Ant­wor­ten zur neu­en Kita­sat­zung kön­nen ab Herbst auf der Sei­te des Jugend­am­tes abge­ru­fen werden.

Um die Anmel­dung künf­tig digi­tal für alle Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen in Erlan­gen zu ermög­li­chen, wird der­zeit ein Kita-Platz­por­tal erar­bei­tet, das ab 2024 zur Ver­fü­gung ste­hen soll. Die Anmel­dung für eine städ­ti­sche Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung ist bereits über ein E‑Formular auf der städ­ti­schen Home­page möglich.

Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​k​i​n​d​e​r​b​e​t​r​e​u​ung

Deut­li­che ÖPNV-Ver­bes­se­run­gen durch City- und WestLinie

Der Erlan­ger Stadt­rat hat beschlos­sen, zum Fahr­plan­wech­sel im Dezem­ber 2023 das Bus­an­ge­bot für die Innen­stadt und den Stadt­we­sten deut­lich zu ver­bes­sern. Die bis­he­ri­ge Kli­ni­k­Li­nie wird zur neu­en City­Li­nie aus­ge­wei­tet. Sie wird künf­tig im 15-Minu­ten-Takt mit elek­tri­schen Midi-Bus­sen, also leicht ver­kürz­ten Lini­en­bus­sen, zwi­schen Groß­park­platz (Hal­te­stel­le Bus­bahn­hof), Erlan­gen Arca­den, Bahnhof/​Hugenottenplatz, Alt­stadt­markt, Mar­tin-Luther-Platz, den Uni­ver­si­täts­kli­ni­ken in der Neu­en Stra­ße (Hal­te­stel­le Kliniken/​Maximiliansplatz), der Uni­ver­si­täts­stra­ße (Hal­te­stel­le Kran­ken­haus­stra­ße) dem Zoll­haus (Hal­te­stel­len Schil­ler­stra­ße, Zoll­haus, Lor­le­berg­platz) gegen­läu­fig (in bei­de Rich­tun­gen) ver­keh­ren. Ab dem 01. Janu­ar 2024 kann die gesam­te City­Li­nie im Rah­men der Ein­füh­rung der ÖPNV-Tarif­zo­ne Innen­stadt kosten­frei genutzt werden.

Im Stadt­we­sten wird im Rah­men eines drei­jäh­ri­gen Pro­be­be­triebs die West­Li­nie ein­ge­führt. Sie wird über die Hal­te­stel­len Lindner‑, Zam­bel­li­stra­ße, Groß­au­wei­her, Karau­schen­weg, An der Kapel­le, Haun­dor­fer Stra­ße, St. Micha­el, West­fried­hof, Frau­en­au­rach Sport­platz und wie­der zurück bis zur Hal­te­stel­le Lind­ner­stra­ße geführt.

Wochen­tags fah­ren City- und West­Li­nie zwi­schen 5:00 und 20:00 Uhr, sams­tags von 9:00 bis 20:00 Uhr und sonn­tags zwi­schen 10:00 und 16:00 Uhr. Im Stadt­we­sten blei­ben in der Haupt­ver­kehrs­zeit sowie Schul­zeit wei­ter­hin die Fahr­ten der Bus­li­nie 287 bestehen. Wäh­rend der Bedien­zei­ten der West­Li­nie ent­fal­len die Ruf­bus­fahr­ten der Linie 287T.

Bar­rie­re­redu­zier­te E‑Ladestationen

Auch im Jahr 2023 wird das Ange­bot an öffent­li­chen Lade­sta­tio­nen für Elek­tro­au­tos im Stadt­ge­biet wei­ter aus­ge­baut. Zukünf­tig wer­den dabei auch bar­rie­re­redu­zier­te Lade­sta­tio­nen errich­tet. Die hier­für nöti­gen Anfor­de­run­gen und Maße wur­den in einem Betei­li­gungs­pro­zess mit roll­stuhl­nut­zen­den und mobi­li­täts­ein­ge­schränk­ten Auto­fah­re­rin­nen und Auto­fah­rern erarbeitet.

Umwelt- und Kli­ma­schutz muss eben­falls inklu­siv sein und darf Men­schen mit Behin­de­rung weder aus­schlie­ßen noch benach­tei­li­gen. Die­ser Grund­satz zeigt sich in Erlan­gen gera­de ganz kon­kret beim The­ma der Ladestationen.

Im Zuge der För­de­rung von nach­hal­ti­ger Elek­tro­mo­bi­li­tät pla­nen die Erlan­ger Stadt­wer­ke (ESTW) und die Stadt Erlan­gen in die­sem Jahr zwölf zusätz­li­che Lade­sta­tio­nen mit ins­ge­samt 24 Lade­punk­ten zu errich­ten. Davon wur­den bis heu­te bereits zehn Sta­tio­nen in Betrieb genom­men. Wo es mög­lich war, wur­den sie bar­rie­re­redu­ziert umge­setzt. Für die Jah­re 2024/2025 sind im Stadt­ge­biet 16 wei­te­re Stand­or­te geplant, für die bereits eine baye­ri­sche För­de­rung bean­tragt ist. Die­se neu­en Stand­or­te wer­den jeweils min­de­stens vier Lade­mög­lich­kei­ten bie­ten und eben­falls in bar­rie­re­redu­zier­ter Aus­füh­rung geplant. Elek­tro-Lade­sta­tio­nen spie­len eine zen­tra­le Rol­le, wenn nach­hal­ti­ge Mobi­li­tät geför­dert wer­den soll. Sie sind Teil der öffent­li­chen Infra­struk­tur, wel­che auch für Men­schen mit Behin­de­rung nutz­bar sein muss.

Bis­her sind roll­stuhl­nut­zen­de oder mobi­li­täts­ein­ge­schränk­te Auto­fah­rer an Elek­tro­tank­stel­len häu­fig mit zahl­rei­chen Bar­rie­ren kon­fron­tiert: Die Park­plät­ze sind zu eng, die Säu­len sind schwer oder gar nicht erreich­bar oder die Dis­plays sind zu hoch ange­bracht. Zu einem Groß­teil sind die Lade­sta­tio­nen für Men­schen mit Behin­de­rung sogar gar nicht nutz­bar. Die Stadt und die ESTW wol­len hier Abhil­fe schaf­fen. Eine Her­aus­for­de­rung bei der Umset­zung ist jedoch, dass bis­lang noch kein all­ge­mein­gül­ti­ger Stan­dard für bar­rie­re­redu­zier­te Lade­sta­tio­nen existiert.

Um die­se Pro­ble­ma­tik zu lösen, sind in einem Betei­li­gungs­pro­zess die Men­schen ein­ge­bun­den wor­den, die es betrifft. Hier­bei waren Ver­tre­ter des Zen­trums für selbst­be­stimm­tes Leben e. V. sowie der Behin­der­ten­be­auf­trag­te des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt und die städ­ti­sche Inklu­si­ons­be­auf­trag­te invol­viert. In den Dis­kus­sio­nen und Vor-Ort-Besich­ti­gun­gen konn­te basie­rend auf unter­schied­li­chen Ein­zel­vor­ga­ben der gel­ten­den Nor­men eine gemein­sa­me Lösung für Erlan­ger Lade­sta­tio­nen erar­bei­tet wer­den. Dem­nach wer­den bei bar­rie­re­redu­zier­ten Lade­sta­tio­nen die Zugangs­be­rei­che so dimen­sio­niert, dass das Ein- und Aus­tei­gen roll­stuhl­nut­zen­den und mobi­li­täts­ein­ge­schränk­ten Auto­fah­rern ermög­licht wird. Beson­ders ist zudem, dass die Lade­säu­le nicht im Geh­weg­be­reich son­dern im Park­raum auf­ge­stellt wird, wodurch eine ein­fa­che­re Bedie­nung der Säu­le rea­li­siert wird. Im bun­des­wei­ten Ver­gleich zu ande­ren Kom­mu­nen nimmt Erlan­gen bei der Errich­tung bar­rie­re­redu­zier­ter Lade­sta­tio­nen eine inno­va­ti­ve Rol­le ein. Die The­ma­tik der bar­rie­re­redu­zier­ten Elek­tro­mo­bi­li­tät fin­det bis­her näm­lich bay­ern- und bun­des­weit wenig Beachtung.

Stadt ehrt ver­dienst­vol­le Bürger*innen

In sei­ner letz­ten Sit­zung vor der Som­mer­pau­se hat der Erlan­ger Stadt­rat beschlos­sen, drei ehe­ma­li­ge Stadt­rats­mit­glie­der für ihr ver­dienst­vol­les Wir­ken zum Woh­le der Stadt mit hohen Aus­zeich­nun­gen zu ehren. Gewür­digt wer­den Gise­la Nic­las (SPD) mit dem Gol­de­nen Ehren­ring sowie Georg Geb­hard (CSU) und Robert Tha­ler (SPD) mit der Bür­ger­me­dail­le. Aus den Begründungen:

Gise­la Nic­las gehör­te dem Erlan­ger Stadt­rat von 1990 bis 2021 an. Im Rah­men ihres Stadt­rats­man­dats und als Bür­ger­mei­ste­rin und Sozi­al­re­fe­ren­tin von 1990 bis 1996 lag ihr das sozia­le und kul­tu­rel­le Leben der Stadt ganz beson­ders am Her­zen. Sie hat sich stets für die Anlie­gen sozi­al schwä­che­rer Men­schen stark gemacht. Ihr beson­de­res Inter­es­se galt auch dem sozia­len Woh­nungs­bau. Als Mit­glied im Bezirks­tag bringt Gise­la Nic­las seit 2008 zudem auf über­ört­li­cher Ebe­ne ihre Kom­pe­tenz und ihren rei­chen Erfah­rungs­schatz ein. Sie setzt sich mit hohem per­sön­li­chen Enga­ge­ment gegen Rechts­extre­mis­mus, Ras­sis­mus und Frem­den­feind­lich­keit ein.

Georg Geb­hard war von 1966 bis 2008 Mit­glied im Erlan­ger Stadt­rat. Zuvor wirk­te er sechs Jah­re lang als Vor­sit­zen­der des Orts­bei­rats Dechs­endorf. Im Stadt­rat als Exper­te für Fra­gen des öffent­li­chen Nah­ver­kehrs, von Ver­kehrs­pla­nungs­maß­nah­men im gesam­ten Gre­mi­um aner­kannt und im Umwelt‑, Ver­kehrs- und Pla­nungs­aus­schuss sowie im Bau- und Werk­aus­schuss enga­giert, hat sich Geb­hard als Vor­sit­zen­der der Ver­kehrs­wacht Erlan­gen (seit 2007) beson­ders auch für sei­nen Teil­ort Dechs­endorf ein­ge­setzt. Dort gilt er noch heu­te als kom­pe­ten­ter Ansprech­part­ner. Zahl­rei­che Ver­ei­ne wis­sen in Geb­hard einen akti­ven Ehren­amt­li­chen und För­de­rer in ihren Rei­hen, so der Stadt­ver­band der Erlan­ger Kul­tur­ver­ei­ne, das BRK, der Hei­mat­ver­ein Dechs­endorf, der Hei­mat- und Geschichts­ver­ein Erlan­gen, der FC Dechs­endorf sowie die dor­ti­ge Frei­wil­li­ge Feuerwehr.

Robert Tha­ler gehör­te dem Erlan­ger Stadt­rat von 1995 bis 2020 an und brach­te sein breit gefä­cher­tes Fach­wis­sen und Orga­ni­sa­ti­ons­ta­lent aus sei­ner beruf­li­chen Tätig­keit im Uni­ver­si­täts­bau­amt sowie als Sport­funk­tio­när sehr effek­tiv in die täg­li­che Arbeit des Stadt­rats und in meh­re­re Ver­bands- und Auf­sichts­gre­mi­en ein. Neben sei­ner ehren­amt­li­chen Tätig­keit im kom­mu­nal­po­li­ti­schen Bereich war Robert Tha­ler auch im sport­li­chen Bereich aktiv und enga­giert. Mehr als 30 Jah­re war er Vor­sit­zen­der des Stadt­ver­bands Sport und über vie­le Jah­re auch Vor­sit­zen­der des Tanz-Tur­nier-Clubs Erlangen.

Som­mer­fe­ri­en-Lese­club – Ange­bo­te und Aktio­nen der Stadtbibliothek

Der Som­mer­fe­ri­en-Lese­club ist ein lan­des­wei­tes Pro­jekt zur Lese­för­de­rung. Auch die Stadt­bi­blio­thek Erlan­gen ist Teil davon und bie­tet in die­sem Rah­men noch bis 4. Sep­tem­ber ein bun­tes und kosten­frei­es Pro­gramm an.

Täg­lich kön­nen wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten der Stadt­bi­blio­thek Kin­der jeden Alters zwei Tablet-Ral­lyes – inner­halb des Palais Stut­ter­heim und in der Alt­stadt – durch­spie­len. Auch das Foto­gra­fie­ren vor einem Green­screen und das Gestal­ten des Som­mer-Jour­nals in der Krea­tiv-Werk­statt sind möglich.

Im August hat die Stadt­bi­blio­thek ver­schie­de­ne Ver­an­stal­tun­gen im Ange­bot. Eine Anmel­dung ist in der Kin­der­bi­blio­thek oder tele­fo­nisch unter 09131 86–1527 erfor­der­lich. Die mei­sten Ver­an­stal­tun­gen eig­nen sich für Kin­der ab 8 Jah­ren: Am 3. und 22. August kön­nen LEGO-Fans ihre eige­ne Geschich­te bau­en und anschlie­ßend mit­hil­fe einer App als Comic gestal­ten. Greg aus „Gregs Tage­buch“ braucht am 8. und 24. August bei einem Escape Game Hil­fe beim Lösen von Rät­seln und Knacken von Schlös­sern. Die­se Ver­an­stal­tung ist für Kin­der ab 10 Jah­ren geeig­net. Am 10. und 29. August kön­nen Kin­der mit Ozo­bot das Pro­gram­mie­ren mit Filz­stift aus­pro­bie­ren. Mit dem Robo­ter Blue-Bot geht es am 15. und 31. August bereits für Kin­der ab 6 Jah­ren auf Schatz­su­che. Und schließ­lich fin­det am 17. August eine Ral­lye mit Anto­nia Bota­nika durch den Bota­ni­schen Gar­ten statt.

Ein High­light des Som­mer­fe­ri­en-Lese­clubs ist der Vor­le­se­fri­seur Dan­ny Beu­er­bach, der am 14. August Kin­dern die Haa­re schnei­det, die ihm dabei vor­le­sen. Bei schö­nem Wet­ter am Markt­platz vor der Stadt­bi­blio­thek oder bei Regen im Innen­hof. Wei­te­re Infos unter www​.stadt​bi​blio​thek​-erlan​gen​.de.