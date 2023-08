Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt vom 02.08.2023

Erneu­ter Dieb­stahl eines Zweirades

BAM­BERG. Von einen Motor­rad­stell­platz in einer Tief­ga­ra­ge An den Wachs­blei­chen wur­de erneut ein Leicht­kraft­rad gestoh­len. Die Tat­zeit war vom 15. bis 31. Juli die­sen Jah­res. Es wur­de ein Moto-Cross Motor­rad der Mar­ke Yama­ha, blau/​weiß, gestoh­len, obwohl es ver­sperrt und die Bat­te­rie leer war. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 2500 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Dieb­stahl von zwei Geld­bör­sen aus unver­sperr­tem VW Golf

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, zwi­schen 06.00 Uhr und 06.20 Uhr, wur­den in der Pödel­dor­fer Stra­ße aus einem dort unver­sperrt abge­stell­ten grau­en VW Golf zwei Geld­bör­sen gestoh­len. Dar­in befan­den sich neben einem vier­stel­li­gen Bar­geld­be­trag noch ver­schie­de­ne per­sön­li­che Papie­re. Kurz vor 11.00 Uhr bekam die Poli­zei dann die Mit­tei­lung, dass zwei Scheck­kar­ten, die eben­falls gestoh­len wur­den, am ZOB in der Pro­me­na­de­stra­ße auf­ge­fun­den wurden.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Ein 55-jäh­ri­ger Mann mit 2,82 Pro­mil­le wur­de am Diens­tag­mit­tag in einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in Bahn­hofs­nä­he dabei erwischt, wie er Lebens­mit­tel für knapp 18 Euro steh­len woll­te. Der Lang­fin­ger woll­te zunächst aus dem Laden flüch­ten, konn­te aber bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest­ge­hal­ten werden.

BAM­BERG. Zwei Män­ner im Alter von 26 und 31 Jah­ren wur­den am Diens­tag­nach­mit­tag beim Dieb­stahl von jeweils einem Geld­beu­tel im Gesamt­wert von 100 Euro in einem Kauf­haus in der Bam­ber­ger Innen­stadt vom Per­so­nal erwischt. Auch die­se bei­den Die­be ver­lie­ßen zunächst das Geschäft konn­ten aber am Max­platz von der Poli­zei fest­ge­nom­men werden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Sach­scha­den in Höhe von etwa 700 Euro wur­de am Diens­tag, zwi­schen 09.50 Uhr und 16.50 Uhr, an einem roten VW Golf ange­rich­tet, der Am Hei­del­steig am Außen­spie­gel ange­fah­ren wur­de. Der Unfall­ver­ur­sa­cher flüch­te­te, wes­halb die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se entgegennimmt.

Schlä­ge­rei in Asylbewerberunterkunft

BAM­BERG. Am Mitt­woch­früh, kurz vor 01.00 Uhr, gerie­ten in der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten zwei Män­ner zunächst in einen ver­ba­len Streit. Beim anschlie­ßen­den Geran­gel ging einer davon mit einem Besen auf sei­nen Kon­tra­hen­ten los und schlug die­sen damit ins Gesicht. Die­ser wehr­te sich gegen den Angriff und ver­setz­te dem Angrei­fer meh­re­re Faust­schlä­ge ins Gesicht, die im Kran­ken­haus medi­zi­nisch ver­sorgt wer­den muss­ten. Ein 21-jäh­ri­ger Mann war nicht mehr zu beru­hi­gen und war sehr aggres­siv, wes­halb er in Gewahr­sam genom­men wer­den musste.

E‑S­coo­ter-Fah­rer mit 1,02 Pro­mil­le aus dem Ver­kehr gezogen

BAM­BERG. Am Mitt­woch­früh, kurz nach 02.00 Uhr, fiel einer Poli­zei­strei­fe in der Bren­ner­stra­ße ein 57-jäh­ri­ger E‑S­coo­ter-Fah­rer auf, der einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen wur­de. Bei einem Alko­hol­test brach­te es der Mann auf 1,02 Pro­mil­le, wes­halb er mit einer Geld­bu­ße und Punk­ten rech­nen muss.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

FRENS­DORF. Ein Sub­aru-Fah­rer befuhr am Diens­tag­mor­gen die BA22 von Vor­ra in Rich­tung Kreis­ver­kehr. In einer Links­kur­ve kam der 38-Jäh­ri­ge bei regen­nas­ser Fahr­bahn nach links von der Stra­ße ab und blieb anschlie­ßend auf der Bei­fah­rer­sei­te lie­gen. Am Sub­aru ent­stand ein Sach­scha­den im Wert von etwa 10.000 Euro.

Der nicht mehr fahr­be­rei­te Pkw wur­de durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men abtransportiert.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Aus Schreck über eige­nen Fahr­feh­ler einen Unfall verursacht

Strul­len­dorf. Mon­tag­mit­tags kam es auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg zu einem außer­ge­wöhn­li­chen Unfall, der aber noch glimpf­lich ver­lief. Ein 52-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer fuhr zunächst auf dem rech­ten Fahr­strei­fen hin­ter einem Tank­la­ster mit 35-jäh­ri­gem Fah­rer. Auf Höhe Strul­len­dorf ent­schied er sich zu einem Über­hol­ma­nö­ver und wech­sel­te auf den lin­ken Fahr­strei­fen, ohne aber aus­rei­chend in den Rück­spie­gel gese­hen zu haben. Hin­ter sich erkann­te er dann plötz­lich ein Auto, wel­ches offen­bar eine Voll­brem­sung täti­gen muss­te, um nicht auf sei­nen BMW auf­zu­fah­ren. Dadurch erschrak der BMW-Fah­rer der­ma­ßen, dass er seit­lich gegen den Tank­la­ster fuhr. Die Betei­lig­ten konn­ten danach sicher anhal­ten. Es wur­de nie­mand ver­letzt und nur der BMW selbst beschä­digt. Der Scha­den wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Auf­grund Näs­se und unan­ge­pass­ter Geschwin­dig­keit in der Aus­fahrt aus der Kur­ve geflo­gen und ent­ge­gen­kom­men­des Auto gerammt

Zap­fen­dorf. Am Mon­tag­nach­mit­tag woll­te der 19-jäh­ri­ge Fah­rer eines Mer­ce­des die A73 Rich­tung Suhl an der Aus­fahrt Zap­fen­dorf ver­las­sen. Er fuhr jedoch in der Aus­fahrts­kur­ve viel zu schnell, ver­lor die Kon­trol­le über den Mer­ce­des und geriet auf die Gegen­fahr­bahn. Dort woll­te gera­de die 45-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Sko­da auf die Auto­bahn auf­fah­ren. Sie erkann­te den vor ihr schleu­dern­den Mer­ce­des und ver­such­te die­sen noch aus­zu­wei­chen, was ihr aller­dings nicht mehr ganz gelang. Zumin­dest konn­te sie so noch einen kom­plet­ten Fron­tal­zu­sam­men­stoß ver­mei­den. Den­noch wur­den bei­de Autos durch den Zusam­men­stoß stark beschä­digt und auch die Sko­da-Fah­re­rin auch leicht ver­letzt. Sie kam vor­sorg­lich mit dem Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus. Bei­de Autos muss­ten abge­schleppt wer­den und der Gesamt­scha­den wird auf über 40.000 Euro geschätzt. Da der Mer­ce­des mit einem Kran gebor­gen wer­den muss­te, zogen sich die Auf­räum­ar­bei­ten hin und die Auf­fahrt war für etwa 90 Minu­ten gesperrt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. In der Lich­ten­ei­che kam es am Diens­tag­abend gegen 19:45 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall mit zwei Fahr­zeu­gen. Auf­grund Unacht­sam­keit über­sah hier­bei eine 57-jäh­ri­ge Maz­da-Fah­re­rin die von rechts kom­men­de, vor­fahrts­be­rech­tig­te 29-jäh­ri­ge VW-Fah­re­rin, dar­auf­hin kam es im Kreu­zungs­be­reich zum Zusam­men­stoß. Glück­li­cher­wei­se wur­de hier­bei nie­mand ver­letzt, die bei­den Fahr­zeu­ge muss­ten auf­grund der Unfall­schä­den abge­schleppt wer­den. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ins­ge­samt 20.000,- Euro.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Diens­tag gegen 14:00 Uhr ent­wen­de­te ein bis­her unbe­kann­ter Täter ein paar Leder­schu­he in einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Bay­reu­ther Stra­ße. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf 59,99 Euro. Eine Fahn­dung nach dem ca. 30-jäh­ri­gen Mann ver­lief ergeb­nis­los. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Pox­dorf. In der Zeit von Mon­tag, 17:00 Uhr, bis Diens­tag, 16:15 Uhr, bra­chen unbe­kann­te Täter eine Gar­ten­hüt­te in der Bai­er­s­dor­fer Stra­ße auf. Hier­bei wur­den die bei­den Holz­tü­ren auf­ge­he­belt und im Anschluss meh­re­re Tei­le einer Solar­an­la­ge ent­wen­det. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 700,- Euro. Per­so­nen, die in die­sem Zeit­raum rele­van­te Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Dormitz. Ein 62-jäh­ri­ger Klein­trans­por­ter-Fah­rer geriet am Diens­tag­nach­mit­tag um 15:15 Uhr in der Haupt­stra­ße in eine Ver­kehrs­kon­trol­le, wobei die Beam­ten bei ihm eine Alko­ho­li­sie­rung von 1,36 Pro­mil­le fest­stell­ten. Dar­auf­hin unter­sag­ten sie ihm die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten bei ihm eine Blut­ent­nah­me an. Nach Beschlag­nah­me sei­nes Füh­rer­scheins wur­de der 62-Jäh­ri­ge wie­der entlassen.

Neun­kir­chen a. Brand. Gegen 16:50 Uhr kam es in einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Stra­ße Zum Neun­tag­werk zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen einem Paket­zu­stel­ler und einem Ange­stell­ten des Geschäf­tes. Im Zuge der Aus­ein­an­der­set­zung kam es zu Hand­greif­lich­kei­ten, hier­bei wur­de der 22-jäh­ri­ge Ange­stell­te leicht ver­letzt. Der 35-Jäh­ri­ge muss sich nun wegen einer ver­such­ten Kör­per­ver­let­zung verantworten.

Forch­heim. Am Diens­tag­abend gegen 22:15 Uhr wur­de in der Von-Ket­te­ler-Stra­ße ein E‑S­coo­ter-Fah­rer einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei wur­de durch die Beam­ten Alko­hol­ge­ruch bei dem 41-jäh­ri­gen Mann fest­ge­stellt. Ein anschlie­ßen­der Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 0,68 Pro­mil­le. Es wur­de ein Buß­geld­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet. Dem Fah­rer droht nun ein Fahrverbot.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Vor­fahrt missachtet

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­vor­mit­tag kam an der Kreu­zung Mainbrücke/​B289 zu einem Ver­kehrs­un­fall mit ca. 20.000 Euro Sach­scha­den. Ein 34-jäh­ri­ger Lkw-Fah­rer bog von der Main­brücke nach rechts auf die Bun­des­stra­ße ab und über­sah dabei einen vor­fahrt­be­rech­tig­ten Lkw, sodass es zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge kam. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se niemand.