Die Regie­rung von Ober­fran­ken hat mit Unter­stüt­zung des Bezirks Ober­fran­ken die Ober­frän­ki­schen Schul­sport­ta­ge „Golf“ durch­ge­führt. Ins­ge­samt 160 Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus den 5. bis 7. Jahr­gangs­stu­fen der Mit­tel­schu­len in Ober­fran­ken und deren Lehr­kräf­te tra­fen sich dazu im Golf­club Coburg e.V. Schloss Tam­bach bzw. im Golf­club Bay­reuth e.V.

Unter kind­ge­rech­ter Anlei­tung der Pro­fis aus dem Cobur­ger bzw. Bay­reu­ther Golf­club mach­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler erste Erfah­run­gen mit der Sport­art. Das Golf­spiel stei­gert nicht nur die Kon­zen­tra­ti­ons­fä­hig­keit und för­dert die Koor­di­na­ti­on, spie­le­risch wer­den mit der Teil­nah­me an einem gemein­sa­men Schul­sport­tag zudem Wer­te wie Respekt, gegen­sei­ti­ge Rück­sicht­nah­me, Dis­zi­plin und Höf­lich­keit gestärkt.

Die Lehr­kräf­te erhiel­ten par­al­lel eine Fort­bil­dung in SNAG-Golf. SNAG-Golf steht für „Start­ing-New-At-Golf“ und bie­tet die Mög­lich­keit, Grund­for­men des Golfs orts­un­ab­hän­gig anhand einer mobi­len Anla­ge, die z.B. auch in Sport­hal­len auf­ge­baut wer­den kann, zu erler­nen. Der Baye­ri­sche Golf­ver­band hat für Schu­len in Ober­fran­ken zwei SNAG-Golf-Aus­rü­stun­gen zur Ver­fü­gung gestellt, die die teil­neh­men­den Schu­len im Nach­gang kosten­los über die Regie­rung von Ober­fran­ken aus­lei­hen können.

Golf zählt zum Kanon der schul­sport­li­chen Wett­be­wer­be „Jugend trai­niert für Olym­pia (JtfO)“. Zum Abschluss der Schul­sport­ta­ge Golf konn­ten die teil­neh­men­den Kin­der und Jugend­li­chen bereits ihr Kön­nen in einem Wett­be­werb unter Beweis stellen.

Die Golf­clubs spen­de­ten den Sie­ge­rin­nen und Sie­gern in Coburg Gut­schei­ne über ein Trai­ning mit dem schot­ti­schen Golf­pro­fi Gra­ham J. Glas­gow. In Bay­reuth erhiel­ten die Gewin­ner Green-Fee Gut­schei­ne für den Besuch des Golf­clubs mit jeweils bis zu vier Personen.

Für alle ange­hen­den Gol­fe­rin­nen und Gol­fer gab es zudem eine Urkun­de über die erfolg­rei­che Teil­nah­me am Schul­sport­tag 2023 „Golf“.