Das Inter­es­se der Bevöl­ke­rung an den öffent­li­chen Bau­stel­len-Füh­run­gen durch das histo­ri­sche Forch­hei­mer Rat­haus war und ist riesig.

Nun laden wir alle Forch­hei­me­rin­nen und Forch­hei­mer sowie alle an Archi­tek­tur Inter­es­sier­ten ein auf einen Droh­nen-Flug durch Forch­heims pro­mi­nen­te­ste Bau­stel­le und prä­sen­tie­ren exklu­si­ve Ein­blicke, die auf­zei­gen, was hin­ter der ver­hüll­ten Fas­sa­de in unse­rem künf­ti­gen „Haus der Begeg­nung“ alles passiert.

Das „Ein­checken“ zum Rat­haus­flug ist unter www​.forch​heim​.de/​r​a​t​h​a​u​s​s​a​n​i​e​r​ung ganz bequem mög­lich und eine Bord­kar­te braucht man auch nicht 🙂 Wir wün­schen einen guten Flug!

P.S.: Wuss­ten Sie schon, dass wir quar­tals­wei­se regel­mä­ßig neue Fotos zum aktu­el­len Bau­zu­stand auf unse­rer Home­page unter www​.forch​heim​.de präsentieren?