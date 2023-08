Aben­teu­er Actionbound

Digi­ta­le Spu­ren­su­che geför­dert durch das Bundesprogramm

Demo­kra­tie leben! – Ab 31. Juli 2023 online- kosten­lo­se App laden und Erin­ne­rungs­or­te im Land­kreis Lich­ten­fels erkunden

Mit digi­ta­ler Unter­stüt­zung das Jüdi­sche Leben am Ober­main spie­le­risch ent­decken: Das kön­nen Inter­es­sier­te zwi­schen dem 31. Juli und 11. Sep­tem­ber 2023 mit Hil­fe der nach­hal­ti­gen digi­ta­len Action­bound-App. Die Teil­neh­men­den besu­chen mit Hil­fe einer App zwei Erin­ne­rungs­or­te, an denen Sie Infor­ma­tio­nen zu ganz ver­schie­de­nen Aspek­ten des Jüdi­schen Lebens am Ober­main erhal­ten. Ein wei­te­rer Abschnitt die­ser inter­ak­ti­ven und digi­ta­len Schnit­zel­jagd kann von zu Hau­se gespielt wer­den. Damit die Spu­ren­su­che nicht zu lang­wei­lig wird, setzt die App auf unter­schied­li­che Quiz-Fra­gen, mit denen die Teil­neh­men­den Punk­te sam­meln können.

Hei­ke Lei­pold, Vor­sit­zen­de des Kreis­ju­gend­rin­ges Lich­ten­fels und Nadi­ne Töff­lin­ger stell­ten die mul­ti­me­dia­le Erkun­dungs­tour, den soge­nann­ten Bound, am ver­gan­ge­nen Diens­tag, den 25. Juli, im Bei­sein von Tat­ja­na Zolo­tar, Fach- und Koor­di­nie­rungs­stel­le Demo­kra­tie leben! vor.

Ent­stan­den ist das Pro­jekt als digi­ta­le Nach­fol­ge zum Fami­li­en-For­scher­spiel durch den Kreis­ju­gend­ring Lich­ten­fels in Zusam­men­ar­beit mit dem Land­rats­amt Lich­ten­fels und dem Bun­des­för­der­pro­gramm Demo­kra­tie leben!. Ein ganz wich­ti­ger Bau­stein des demo­kra­ti­schen Lebens ist Sen­si­bi­li­sie­rung und Auf­klä­rung“, so Hei­ke Lei­pold. Mit der digi­ta­len Schnit­zel­jagd wür­den auf unter­halt­sa­me und inter­ak­ti­ve Wei­se Inhal­te zum Juden­tum ver­mit­telt und auf spie­le­ri­sche Wei­se für ein viel­fäl­ti­ges Mit­ein­an­der sen­si­bi­li­siert. Das Pro­jekt wird mit Mit­teln des Bun­des­för­der­pro­gram­mes Demo­kra­tie leben! gefördert.

„Das Vor­ge­hen ist ganz ein­fach“, so Hei­ke Lei­pold, Vor­sit­zen­de des Kreis­ju­gend­rings. Infor­ma­tio­nen, Fra­gen und Auf­ga­ben wer­den nicht mehr vor Ort ver­steckt, son­dern erschei­nen auf dem Bild­schirm. So ist es zum einen mög­lich, dass vie­le Per­so­nen die Ral­lye zeit­gleich ablau­fen, ohne sich einen Zet­tel tei­len zu müs­sen. Zum ande­ren muss die Online-Ral­lye nicht zu einem vor­ge­ge­be­nen Zeit­punkt statt­fin­den, son­dern kann jeder­zeit wäh­rend der Som­mer­fe­ri­en genutzt wer­den, nach­dem sie ein­ge­rich­tet wurde.

Die Anlei­tung, der Start­code und wei­te­re Infor­ma­tio­nen sind ab dem 31. Juli 2023 unter www​.kjr​-lich​ten​fels​.de zu finden.

Unter den teil­neh­men­den Fami­li­en aus dem Land­kreis Lich­ten­fels, die die digi­ta­le Schnit­zel­jagd absol­vie­ren und das Lösungs­wort ein­ge­reicht haben, wird eine klei­ne Über­ra­schung ausgelost.