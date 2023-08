Im Rah­men der Aus­stel­lung INSTANT PARA­DI­SE der Ham­bur­ger Künst­le­rin Swa­ant­je Günt­zel zei­gen die Muse­en der Stadt Bam­berg den Kino­film „Hid­den Figu­res – Uner­kann­te Hel­din­nen“ in der Stadt­ga­le­rie Vil­la Des­sau­er. Es ist die bis­her noch nicht erzähl­te, unglaub­li­che Geschich­te von den drei afro­ame­ri­ka­ni­schen Mathe­ma­ti­ke­rin­nen Kathe­ri­ne John­son, Doro­thy Vaug­han und Mary Jack­son, die zu Beginn der 60er Jah­re maß­geb­lich am Mer­cury- und am Apol­lo-Pro­gramm der NASA betei­ligt waren.

Wiki­pe­dia dazu:

„Hid­den Figu­res – Uner­kann­te Hel­din­nen (Hid­den Figu­res) ist eine US-ame­ri­ka­ni­sche Film­bio­gra­fie von Theo­do­re Mel­fi. Der Film basiert auf dem gleich­na­mi­gen Buch von Mar­got Lee Shet­ter­ly. Er erzählt von den drei afro­ame­ri­ka­ni­schen Mathe­ma­ti­ke­rin­nen Kathe­ri­ne John­son, Doro­thy Vaug­han und Mary Jack­son, die maß­geb­lich am Mer­cury- und am Apol­lo-Pro­gramm der NASA betei­ligt waren. Der Film wur­de am 25. Dezem­ber 2016 in aus­ge­wähl­ten US-ame­ri­ka­ni­sche Kinos gezeigt und star­te­te am 6. Janu­ar 2017 dort lan­des­weit. Am 2. Febru­ar 2017 kam der Film in die deut­schen Kinos.

Im Rah­men der Oscar­ver­lei­hung 2017 erhielt Hid­den Figu­res – Uner­kann­te Hel­din­nen in drei Kate­go­rien eine Nomi­nie­rung, dar­un­ter eine als Bester Film.“