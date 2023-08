Ein wun­der­vol­ler Tag des Sports TSV TOTAL

EBS spor­telt und spielt zum 700-jäh­ri­gen Stadtjubiläum

Initi­iert von Andrea Hutz­ler und Franz Bezold (TSV Eber­mann­stadt Abt Fuß­ball) in Koope­ra­ti­on mit dem Jugend­bü­ro und EBS spielt fand ein wun­der­vol­ler Tag des Sports statt, um das 700-jäh­ri­ge Stadt­ju­bi­lä­um zu feiern.

Unse­re 1. Bür­ger­mei­ste­rin Chri­stia­ne Mey­er eröff­ne­te die neue Aktiv Pro­me­na­de mit Calis­the­nics Gerüst am Kohl­furt­weg in Eber­mann­stadt. Dank eines För­der­pro­gramms vom DOSB gibt es jetzt eine Sport­box, an der sich jeder nach der Regi­strie­rung in einer App Sport­ge­rä­te aus­lei­hen und kosten­los im Frei­en spor­teln kann!

Zusätz­lich wur­de die Pumptrack­an­la­ge eröff­net, die nun 4 Wochen lang kosten­los genutzt wer­den kann.

Der deut­sche Mei­ster in Calis­the­nics, Thanh Nguy­en, mode­rier­te am DOSB Stand und zeig­te sein Kön­nen an den neu­en Gerä­ten aus der Sportbox.

Eine Plank­mei­ste­rin wur­de gekürt: Lin­da Prölß aus EBS schaff­te es mit beein­drucken­den 9:52 Minu­ten und setz­te sich gegen den Zweit­plat­zier­ten Mat­thi­as Schmitt durch.

Der Baye­ri­sche Rund­funk war eben­falls vor Ort und wird in der Fran­ken­schau über unse­re neue Sport­box berichten.

Text: Andrea Hutzler