BAD RODACH, LKR. COBURG. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de schlu­gen Kup­fer­die­be am Geor­gen­berg zu. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Sonn­tag, 30. Juli, auf Mon­tag, 31. Juli, stah­len Unbe­kann­te eine grö­ße­re Men­ge Kup­fer am Hoch­be­häl­ter in der Nähe der Hen­ne­ber­ger War­te. Nach­dem die Täter das Ein­gangs­tor auf­ge­bro­chen hat­ten, deck­ten sie über 150 Qua­drat­me­ter Dach­flä­che ab und ris­sen etwa 50 Meter Dach­rin­nen aus ihren Ver­an­ke­run­gen. Für den Abtrans­port der Kup­fer­tei­le benutz­ten sie ver­mut­lich ein grö­ße­res Fahr­zeug. Durch den Dieb­stahl ent­stand ein Scha­den von rund 30.000 Euro. Die Täter beschä­dig­ten mit ihrem rück­sichts­lo­sen Vor­ge­hen außer­dem das Gebäu­de und die Umzäu­nung. Die Repa­ra­tur­ko­sten hier­für wer­den mit 20.000 Euro veranschlagt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer hat zur Tat­zeit oder vor­her am Geor­gen­berg ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge bemerkt? Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.