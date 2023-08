BRK Kreis­ver­band Kulm­bach bie­tet im August 2023 einen Rot­kreuz­kurs Erste Hil­fe am Kind an

Der Rot­kreuz­kurs Erste Hil­fe am Kind wen­det sich spe­zi­ell an (wer­den­de) Eltern, Groß­el­tern, Erzie­her und an alle, die mit Kindern…