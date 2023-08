Plan­un­ter­la­gen lie­gen aus

Der Bay­reu­ther Stadt­rat hat in sei­ner Sit­zung Ende Juni dem aktu­el­len Ent­wurf für eine Ände­rung des Flä­chen­nut­zungs­plans zuge­stimmt, die eine Umwid­mung von Wohn­bau- in Land­wirt­schafts­flä­chen am Eichelberg/​Panoramaweg zum Ziel hat. Der Ent­wurf kann von Mon­tag, 31. Juli, bis ein­schließ­lich 14. Sep­tem­ber 2023 mit wei­ter­füh­ren­den Unter­la­gen online unter www.o‑sp.de/bayreuth/plan/beteiligung.phpein­ge­se­hen werden.

Wäh­rend der Ver­öf­fent­li­chungs­frist besteht die Mög­lich­keit, Stel­lung­nah­men zur Pla­nung abzu­ge­ben. Die­se kön­nen online, bei Bedarf aber auch auf ande­rem Weg abge­ge­ben werden.

Par­al­lel zur Ver­öf­fent­li­chung im Inter­net kön­nen die Plan­un­ter­la­gen auch beim Stadt­pla­nungs­amt im Neu­en Rat­haus, Luit­pold­platz 13, 9. Ober­ge­schoss (öffent­li­che Plan­auf­la­ge) wäh­rend der all­ge­mei­nen Sprech­zei­ten (Mon­tag, Diens­tag und Don­ners­tag von 8 bis 16 Uhr, Mitt­woch von 8 bis 18 Uhr und Frei­tag von 8 bis 12 Uhr) ein­ge­se­hen werden.

Falls eine per­sön­li­che Ein­sicht­nah­me im Rat­haus gewünscht wird, wird um vor­he­ri­ge tele­fo­ni­sche Ter­min­ver­ein­ba­rung unter 0921 25–1660 gebe­ten. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Stadt­pla­nungs­am­tes ste­hen für Aus­künf­te Mon­tag bis Frei­tag von 8 bis 12 Uhr und bei Bedarf auch am Nach­mit­tag zur Verfügung.