Herr Man­fred Vogt wur­de durch Land­rat Johann Kalb zum Natur­schutz­wäch­ter ernannt und hän­dig­te ihm im Land­rats­amt die Ernen­nungs­ur­kun­de aus. Der Brei­ten­güß­ba­cher wird damit ab sofort das Team der Natur­schutz­wacht als ehren­amt­li­cher Mit­ar­bei­ter bei der unte­ren Natur­schutz­be­hör­de unter­stüt­zen. Sei­ne Fach­kom­pe­tenz hat er u.a. erfolg­reich an der Aka­de­mie für Natur­schutz und Land­schafts­pfle­ge (ANL) erlangt.

Die Natur­schutz­wacht klärt auf, berät Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, ist Bin­de­glied zwi­schen Bevöl­ke­rung und Ver­wal­tung. Sie ver­mit­telt Zusam­men­hän­ge in der Natur führt inter­es­sier­te Grup­pen durch die­se. Auch för­dert sie för­dert das Ver­ständ­nis für Natur­schutz und Land­schafts­pfle­ge, erfasst und mel­det den Behör­den Ver­än­de­run­gen in der Natur und betei­ligt sich aktiv an Arten­schutz- und Landschaftspflegemaßnahmen.

Fach­be­reichs­lei­ter Jür­gen Rein­wald und sei­ne Mit­ar­bei­te­rin Katha­ri­na Kel­ler­mann freu­en sich nicht nur über den per­so­nel­len Zuwachs, son­dern vor allem über den fach­li­chen Hin­ter­grund, den Herr Vogt mitbringt.