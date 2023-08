Aus­rei­chend Kita-Plät­ze auf der Lagarde?

Die ersten der ins­ge­samt 1200 Wohn­ein­hei­ten auf der Lag­ar­de sind bereits bezo­gen. Die lan­ge vom ame­ri­ka­ni­schen Mili­tär genutz­te Flä­che in Bam­berg Ost wird bald rund 5000 Men­schen beher­ber­gen, dar­un­ter ent­spre­chend vie­le Kinder.

Wie es mit der Infra­struk­tur für die neu­en Bam­ber­ger vor Ort aus­sieht, fra­gen die Stadt­rä­te Karin Ein­wag, Danie­la Rein­fel­der (BuB) und Klaus Stier­in­ger. Sie bean­tra­gen, im Kon­ver­si­ons­se­nat Aus­kunft zu erhal­ten, wie weit der Stand für den Bau zwei­er geplan­ter Kin­der­ta­ges­stä­ten ist. „Wün­schens­wert wäre es natür­lich gewe­sen, dass die Infra­struk­tur mit dem Ein­zug der Fami­li­en auf der Lag­ar­de bereits vor­han­den ist. Die Fami­li­en brau­chen eine ver­läss­li­che Betreu­ung ihrer Kin­der,“ betont Stadt­rä­tin Karin Einwag.

Einen wei­te­ren wich­ti­gen Punkt sehen die Antrag­stel­ler bei der Bereit­stel­lung von Besu­cher­stell­plät­zen. Deren Rea­li­sie­rung ist nicht zuletzt not­wen­dig für die Bau­ge­neh­mi­gung. Stadt­rä­tin Danie­la Rein­fel­der (BuB) for­dert: „Die Ver­wal­tung muss dar­le­gen, bis wann und vor allem wo die Park­pa­let­te gebaut wer­den muss, um den Nach­weis für bereits in der Bau­ge­neh­mi­gung befind­li­che Vor­ha­ben in der Nut­zungs­auf­nah­me nicht zu gefähr­den.“ Die drei Stadt­rä­te wei­sen immer wie­der dar­auf hin, dass die Infra­struk­tur­maß­nah­men nicht in dem Tem­po ange­gan­gen wer­den, wie es der Zuwachs der Stadt­ge­sell­schaf ver­langt. „Eine wach­sen­de Stadt darf nicht nur Wohn­raum im Blick haben, son­dern muss die ent­spre­chen­de Infra­struk­tur wie Schu­len, Kitas und Grün­flä­chen bereit­stel­len,“ unter­streicht Klaus Stieringer.

Den Antrag als pdf gibt es hier.