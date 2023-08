Ziel ist, dass bis zum Start der neu­en Bus­li­ni­en am 31. Juli 2023 sämt­li­che Bus­hal­te­stel­len VGN-kon­form aus­ge­stat­tet sind. Daher sind zur Zeit Mit­ar­bei­ter des ÖPNV- Arbeits­be­rei­ches am Land­rats­amt sowie vom Kreis­bau­hof im Land­kreis unter­wegs, um die neu­en Hal­te­stel­len umzu­rü­sten bzw. neu zu erstel­len. Dabei hat die Hal­te­stel­le eine Fah­ne mit dem grü­nen H‑Zeichen, die anzeigt wo die Hal­te­stel­le plat­ziert ist. Des Wei­te­ren fin­det sich im Fahr­plan­ka­sten der Abfahrts­plan für die Bus­se an die­ser Hal­te­stel­le. Dar­über hin­aus fin­den sich Infor­ma­tio­nen zu den Ruf­bus­sen. Neu und beson­ders auf­fäl­lig sind die gel­ben „Nasen“. Sie zei­gen an, dass hier neue Bus­fahr­an­ge­bo­te kom­men: „Neue Lini­en, neue Mög­lich­kei­ten, Start 31. Juli 2023“ lau­tet der Slo­gan für das erwei­ter­te Angebot.