Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Nach Laden­dieb­stahl festgenommen

Gestern Abend konn­ten nach einem Laden­dieb­stahl in einem Super­markt im Stadt­we­sten drei Män­ner fest­ge­nom­men wer­den; gegen einen der Tat­ver­däch­ti­gen wur­de von der Staats­an­walt­schaft Haft­an­trag gestellt. Gegen 17:30 Uhr beob­ach­te­te ein Ange­stell­ter eines Super­mark­tes im Orts­teil Büchen­bach zwei Män­ner im Alter von 21 und 24 Jah­ren, wie die­se Nah­rungs­mit­tel und Geträn­ke im Wert von 7 € ent­wen­de­ten. Als die bei­den Erlan­ger den Laden ver­lie­ßen, wur­den sie von dem Ange­stell­ten auf den Dieb­stahl ange­spro­chen. Zunächst ver­hiel­ten sich die bei­den jun­gen Män­ner fried­lich; der 24-Jäh­ri­ge ver­stän­dig­te sogar über Not­ruf noch selbst die Poli­zei und woll­te ein umfas­sen­des Geständ­nis able­gen. Aller­dings rief er auch noch einen 33- jäh­ri­gen Bekann­ten aus Erlan­gen an, der unmit­tel­bar dar­auf das Büro des Super­mark­tes betrat und unver­mit­telt auf den Ange­stell­ten ein­schlug. Der 24- Jäh­ri­ge nahm hier­auf noch einen Stuhl und schlug damit auf den 35-jäh­ri­gen Ange­stell­ten ein. Die­ser wur­de durch den Angriff leicht ver­letzt. Anschlie­ßend flüch­te­ten die drei Män­ner und konn­ten von den bereits ver­stän­dig­ten Strei­fen der Erlan­ger Poli­zei noch in unmit­tel­ba­rer Tat­ort­nä­he fest­ge­nom­men werden.

Nach­dem der 24-jäh­ri­ge Erlan­ger in den letz­ten Wochen ver­mehrt – unter ande­rem wegen Wider­stands gegen Poli­zei­be­am­te – in Erschei­nung getre­ten war, wur­de noch am Abend die Staats­an­walt­schaft kon­tak­tiert. Die­se stell­te Haft­an­trag gegen 24-Jäh­ri­gen. Ob gegen den 24-Jäh­ri­gen ein Haft­be­fehl erlas­sen wird, obliegt im Lau­fe des heu­ti­gen Tages dem Ermitt­lungs­rich­ter am Amts­ge­richt in Erlan­gen. Die bei­den ande­ren Per­so­nen wur­den nach Abschluss der Ermitt­lun­gen vor Ort wie­der aus dem poli­zei­li­chem Gewahr­sam ent­las­sen. Gegen die drei Tat­ver­däch­ti­gen wegen räu­be­ri­schen Dieb­stahls, Kör­per­ver­let­zung und ande­re Straf­ta­ten eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Auto­ma­ten aufgebrochen

Utten­reuth. Ver­gan­ge­nes Wochen­en­de wur­den die bei­den Staub­sauger­au­to­ma­ten und der Auto­mat eines Vor­sprüh­ge­rä­tes einer Tank­stel­le in der Erlan­ger Stra­ße auf­ge­bro­chen und das dar­in befind­li­che Münz­geld ent­wen­det. Wer dies­be­züg­lich ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen machen konn­te, möch­te sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Fahr­rad­dieb­stahl in Weisendorf

Im Zeit­raum vom 29.07.23 20:00 Uhr bis 30.07.23 02:00 Uhr wur­de, von einem Fahr­rad­stän­der zwi­schen der Bus­hal­te­stel­le „Bad­wei­her“ und Gast­hof Jäger­hof, ein Fahr­rad der Mar­ke Ide­al, Typ Pro­ri­der in den Far­ben Schwarz/​Rot ent­wen­det. Das Fahr­rad war mit einem Schloss ver­sperrt. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf 400,- Euro. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Unfall­flucht

Ein als uner­laub­tes Ent­fer­nen vom Unfall­ort ange­zeig­ter Scha­den an einer Blech­blen­de einer Grund­stücks­mau­er beschäf­tigt seit Mon­tag die Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch. In Lon­ner­stadt in der Stra­ße An der Stein­lei­ten wur­den, wahr­schein­lich durch ein Fahr­zeug, Del­len auf einer Höhe von 18 cm an einer zum Geh­weg hin ver­lau­fen­den Ein­fas­sung ver­ur­sacht. Der Zeit­raum in dem der Scha­den ent­stan­den sein muss, wur­de zwi­schen Sams­tag­abend 19.00 Uhr und Sonn­tag­mit­tag ein­ge­grenzt, die Repa­ra­tur dürf­te 500 Euro kosten. Hin­wei­se zum Scha­dens­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 entgegen.