Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Ein Mann und zwei Frau­en wur­den am Mon­tag in zwei Geschäf­ten beim Dieb­stahl von Lebens­mit­teln im Gesamt­wert von knapp 15 Euro erwischt. Die Lang­fin­ger müs­sen sich wegen Laden­dieb­stahls straf­recht­lich verantworten.

Han­dy-Dieb­stahl

BAM­BERG. In der Pro­me­na­de­stra­ße wur­de am Mon­tag, kurz vor 12.00 Uhr, aus einem unver­sperr­ten Lie­fer­fahr­zeug ein Han­dy gestoh­len. Das Mobil­te­le­fon der Mar­ke Sam­sung S21, schwarz, hat einen Zeit­wert von etwa 300 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Dieb­stahl eines ver­sperr­ten Motorrades

BAM­BERG. Von einem Zwei­rad­park­platz eines Hotels am Schön­leins­platz wur­de zwi­schen Frei­tag, 12.00 Uhr und Mon­tag, 16.00 Uhr, ein dort ver­sperrt abge­stell­tes schwar­zes Motor­rad der Mar­ke Yama­ha gestoh­len. Weil die Bat­te­rie an dem Fahr­zeug leer war, wur­de es ver­mut­lich nicht weg­ge­fah­ren. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 1000 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Gar­ten­zaun beschädigt

BAM­BERG. In der Klein­gar­ten­an­la­ge am Mann­le­hen­weg wur­de zwi­schen Frei­tag, 12.00 Uhr und Mon­tag, 11.00 Uhr, an einem Grund­stück ein grö­ße­res Loch in einen Gar­ten­zaun geschnit­ten. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 50 Euro beziffert.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Vor einer Metz­ge­rei in der Pödel­dor­fer Stra­ße wur­de am Mon­tag, zwi­schen 06.45 Uhr und 13.00 Uhr, die Fah­rer­tü­re eines dort gepark­ten schwar­zen Seat Aro­na ange­fah­ren. Der Fahr­zeug­hal­te­rin ist dadurch Sach­scha­den in Höhe von etwa 3000 Euro entstanden.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

BAM­BERG. Ver­mut­lich durch eine Anhän­ger­kupp­lung wur­de bereits am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag, 27.07.2023, gegen 19.00 Uhr, die Front eines in der Jäck­stra­ße gepark­ten blau­en Seat beschä­digt. Der Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 100 Euro beziffert.

Sko­da zerkratzt

BAM­BERG. Auf dem Pend­ler­park­platz in der Hain­stra­ße wur­de am Mon­tag, zwi­schen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr, die lin­ke C‑Säule eines dort gepark­ten blaue Sko­da Octa­via zer­kratzt. Der unbe­kann­te Täter rich­te­te an dem Auto Sach­scha­den in Höhe von etwa 2000 Euro an.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Sei­ten­schei­be an VW Polo eingeschlagen

BAM­BERG. Auf dem Park­platz eines Super­mark­tes in der Hall­stadter Stra­ße wur­de am Mon­tag, zwi­schen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr, die hin­te­re Schei­be der Fah­rer­sei­te eines dort gepark­ten sil­ber­far­be­nen VW Polo ein­ge­schla­gen. Aus dem Auto wur­de zwar nichts gestoh­len, der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird von der Poli­zei aller­dings auf etwa 500 Euro beziffert.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

DREU­SCHEN­DORF: Am Mon­tag­abend kam ein Audi-Fah­rer in der Orts­durch­fahrt nach links auf die Gegen­fahr­bahn und kol­li­dier­te mit einem gepark­ten VW. Durch den Auf­prall wur­de der VW noch gegen die Glas­front eines Haus­ein­gan­ges geschleu­dert. Der 22-Jäh­ri­ge wur­de schwer ver­letzt ins Kli­ni­kum ver­bracht. Die bei­den stark beschä­dig­ten Fahr­zeu­ge muss­ten abge­schleppt wer­den. Der Gesamt­scha­den wird auf ca. 25000 Euro geschätzt.

Dieb­stäh­le

HIRSCHAID: Am Mon­tag­vor­mit­tag ver­ließ ein 54-Jäh­ri­ger einen Super­markt in der Löser­stra­ße mit einer Fla­sche Whis­key im Wert 15 Euro ohne die­se zu bezah­len. Hier­bei wur­de der Dieb von einem ande­ren Kun­den beob­ach­tet und fest­ge­hal­ten. Nach Per­so­na­li­en­fest­stel­lung und erken­nungs­dienst­li­cher Behand­lung wur­de der unga­ri­sche Staats­an­ge­hö­ri­ge wie­der entlassen.

GUN­DELS­HEIM: In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter aus einem Car­port in der Stra­ße „Am Für­sten­weg“ ein Fahr­rad mit Anhän­ger. Das schwar­ze Her­ren­rad der Mar­ke Focus und der zwei­sit­zi­ge Kin­der­an­hän­ger der Mar­ke Thu­le haben einen Wert von ca. 1000 Euro. Wer kann Hin­wei­se auf den Täter geben?

Sach­be­schä­di­gun­gen

RAT­TELS­DORF: Am Mon­tag­abend ris­sen zwei 15-jäh­ri­ge Jugend­li­che auf dem Spiel­platz in der Bam­ber­ger Stra­ße meh­re­re Fel­der eines Holz­zau­nes her­aus. Hier­durch ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von meh­re­ren hun­dert Euro. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge hat­te die Tat beob­ach­tet und der Poli­zei gemeldet.

Son­sti­ges

HALL­STADT: Am Mon­tag­abend kam es in einer Klein­gar­ten­an­la­ge zu einem ver­ba­len Streit zwi­schen zwei Män­nern, bei dem ein 47-Jäh­ri­ger einen 66-Jäh­ri­gen bedroh­te und anschlie­ßend mit dem Fahr­rad geflüch­tet ist. Im Rah­men der Fahn­dung konn­te der Flüch­ti­ge in der Miche­lin­stra­ße ange­hal­ten wer­den. Ein Test am Alko­ma­ten ergab einen Wert von 1,94 Pro­mil­le, wes­halb eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net wur­de. Der amts­be­kann­te Mann muss sich nun wegen Bedro­hung und Trun­ken­heit im Ver­kehr verantworten.

Bay­reuth / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Ein­bruch in Lottogeschäft

BAY­REUTH. In der Nacht zum Diens­tag brach ein Unbe­kann­ter in ein Bay­reu­ther Lot­to­ge­schäft ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeugen.

Im Zeit­raum von Mon­tag, 20 Uhr, bis Diens­tag, 3 Uhr, ver­schaff­te sich der Täter ver­bo­te­ner­wei­se Zugang zu einem Lot­to­ge­schäft in der Fried­rich­stra­ße in Bay­reuth. Im Laden selbst brach er gewalt­sam einen Tre­sor auf und stahl aus die­sem eine grö­ße­re Men­ge Brief­mar­ken im Wert von zir­ka 10.000 Euro. Anschlie­ßend konn­te der Ein­bre­cher uner­kannt fliehen.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer hat zur Tat­zeit im Bereich der Kreu­zung Fried­rich­stra­ße und Wit­tels­ba­cher­ring ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge bemerkt? Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Forch­heim. Poli­zei­be­am­te führ­ten am Mon­tag kurz vor Mit­ter­nacht eine Ver­kehrs­kon­trol­le bei einem 37-jäh­ri­gen Mann durch, der mit sei­nem E‑Scooter in der Unte­ren Kel­ler­stra­ße fuhr. Da bei dem 37-Jäh­ri­gen Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt wur­de, führ­ten die Poli­zi­sten einen frei­wil­li­gen Alko­hol­test durch, der einen Wert von 1,6 Pro­mil­le ergab. Der Mann wur­de anschlie­ßend zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus verbracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels mit PSt Bad Staffelstein

Unter Dro­gen­ein­fluss gefahren

LICH­TEN­FELS. Ein 45-jäh­ri­ger Opel-Fah­rer wur­de am Mon­tag­nach­mit­tag in der Kro­na­cher Stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Da der Mann dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeig­te, wur­de ein Dro­gen­vor­test durch­ge­führt. Die­ser ver­lief posi­tiv auf ver­schie­de­ne Arten von Betäu­bungs­mit­tel, wes­halb eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net wur­de. Zudem besaß der Mann kei­nen gül­ti­gen Füh­rer­schein, wes­halb ihm die Wei­ter­fahrt unter­sagt wur­de. Der Mann muss sich nun für sei­ne Taten verantworten.

Auto beschä­digt und anschlie­ßend geflüchtet

BAD STAF­FEL­STEIN. In der Zeit von Sonn­tag, 10:00 Uhr bis Mon­tag, 18:15 Uhr wur­de ein grau­er BMW, wel­cher im Hof eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Unter­zett­lit­zer Stra­ße abge­stellt war, beschä­digt. Der Fahr­zeug­hal­ter stell­te fest, dass sich an der lin­ken Fahr­zeug­sei­te zwei tie­fe Krat­zer befanden.

Wer kann Hin­wei­se auf die Täter geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/95200 entgegen.