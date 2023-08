Die Bun­des­li­ga­mann­schaft wird künf­tig wie­der unter dem Namen „BBC Bay­reuth“ antre­ten und kehrt damit zu ihren Wur­zeln zurück. Der Rück­zug des Unter­neh­mens Medi als Namens­spon­sor mar­kiert einen Wen­de­punkt in der Ver­eins­ge­schich­te. Mit die­ser Her­aus­for­de­rung wol­len wir die Chan­ce nut­zen, die Tra­di­ti­on des Bay­reu­ther Bas­ket­balls – ver­bun­den mit dem Namen BBC Bay­reuth – her­aus­zu­stel­len, wir wol­len die Iden­ti­tät zu Mann­schaft und Fans des Bay­reu­ther Bas­ket­balls stär­ken und eine neue Ära einläuten.

Unser Pre­mi­um-Part­ner und offi­zi­el­ler Krea­tiv­part­ner GMK. Medi­en Mar­ken. Kom­mu­ni­ka­ti­on. hat in enger Abstim­mung mit dem Club, den Gesell­schaf­tern, dem Ver­ein, Fans und Spon­so­ren einen neu­en Auf­tritt mit neu­er Brand samt Cla­im ent­wickelt, der die Wer­te des Ver­eins wider­spie­gelt. Der neue Mar­ken­auf­tritt sym­bo­li­siert die Lei­den­schaft, Dyna­mik und Tra­di­ti­on des Bay­reu­ther Bas­ket­balls, greift die Farb­welt der ver­gan­ge­nen Jah­re auf und sorgt damit für eine wich­ti­ge Wiedererkennung.

United in Pas­si­on sin­ce 1955

Die­ser Slo­gan unter­streicht die Ein­heit und Lei­den­schaft, die das Team seit der Geburts­stun­de des Bas­ket­balls in Bay­reuth vor fast sie­ben Jahr­zehn­ten beglei­tet. Die Bay­reu­ther Bas­ket­ball­fa­mi­lie kann auf eine stol­ze Geschich­te zurück­blicken, in der durch Einig­keit und Lei­den­schaft vie­le Erfol­ge gefei­ert wur­den. Mit dem Cla­im gilt es, sich immer wie­der auf die­se Stär­ke zu besin­nen, um auch in Zukunft erfolg­reich zu sein.

Wir sind dank­bar für die Unter­stüt­zung, die uns das Unter­neh­men Medi in all den Jah­ren gewährt hat. Gemein­sam haben wir Erfol­ge gefei­ert und schwie­ri­ge Zei­ten gemei­stert. Nun freu­en wir uns dar­auf, den tra­di­ti­ons­rei­chen Namen BBC Bay­reuth wie­der auf­le­ben zu las­sen und mit neu­er Ener­gie in die kom­men­de Sai­son zu starten.