Neu­es Bera­tungs­for­mat wird her­vor­ra­gend ange­nom­men: Grün­den­de und Bestands­un­ter­neh­men loben

Der Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge hat gemein­sam mit der Indu­strie- und Han­dels­kam­mer für Ober­fran­ken und der Regie­rung von Ober­fran­ken sein Bera­tungs­an­ge­bot für Unter­neh­men und Start-ups neu auf­ge­stellt. Das Ziel der Wirt­schafts­för­de­rung: bestehen­de Fra­gen der Unter­neh­mer­schaft noch kom­pak­ter und zeit­gleich mit einer höhe­ren Infor­ma­ti­ons­dich­te beant­wor­ten zu können.

Seit weni­gen Mona­ten sind die Bera­tungs­ta­ge inhalt­lich brei­ter auf­ge­stellt und wer­den zudem online durch­ge­führt. Bei den für inter­es­sier­te Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer wei­ter­hin kosten­lo­sen Ter­mi­nen sind alle für eine sol­che Bera­tung rele­van­ten Per­so­nen zeit­gleich online. Bestands­un­ter­neh­men kön­nen so neben dem Know-How der ört­li­chen Wirt­schafts­för­de­rung auch alle The­men aus dem Pool der IHK abfra­gen. Die Regie­rung von Ober­fran­ken lie­fert Infor­ma­tio­nen zu För­de­run­gen und wird beim The­ma Finan­zie­rung von der LfA-För­der­bank Bay­ern ergänzt. Neu und in der­zeit unge­mein wich­tig: bei jedem Bera­tungs­ter­min ist auch eine Ener­gie­be­ra­te­rin oder ein Ener­gie­be­ra­ter zuge­schal­tet. „Durch die­ses breit auf­ge­stell­te Team gelingt es uns, auf nahe­zu jede Fra­ge eine schnel­le Ant­wort geben zu kön­nen“, sagt dazu Land­rat Peter Berek. „Das ist genau das, was Unter­neh­men oder Start-ups heu­te erwar­ten und auch erwar­ten dür­fen. Die Bera­tungs­ta­ge sind the­men­of­fen – da kön­nen ein neu­es Pro­dukt oder die Erschlie­ßung neu­er Märk­te eben­so bespro­chen wer­den wie Fra­gen zu Inve­sti­ti­on und Expan­si­on. Aber auch auf Kri­sen­the­men ist das Team jeder­zeit vorbereitet.“

Eben­falls bei den Grün­der­be­ra­tun­gen steht das Team aus IHK, Regie­rung von Ober­fran­ken und Wirt­schafts­för­de­rung bereit. Erwei­tert wird die Run­de hier aller­dings um Exper­tin­nen und Exper­ten aus dem Bereich Steu­ern und um die soge­nann­ten „Aktiv-Senio­ren“. „Als alte Füch­se der Bran­che kön­nen sie Grün­de­rin­nen und Grün­der bei­spiels­wei­se bei der Erstel­lung ihres Busi­ness­plans beglei­ten, wel­che so von der jah­re­lan­gen Erfah­rung der Men­to­ren pro­fi­tie­ren. Auf die­se Wei­se fin­det ein Wis­sens­trans­fer statt, der mit Geld nicht zu bezah­len ist“, erklärt Wirt­schafts­för­de­rer Flo­ri­an Ernst. Flan­kiert wer­den wird das neue Bera­tungs­an­ge­bot von mög­li­cher­wei­se auch land­kreis­über­grei­fen­den Ver­an­stal­tun­gen, die sich an eine brei­te Ziel­grup­pe wen­den werden.

Auf­grund der über­wäl­ti­gen­den Reso­nanz aus der Unter­neh­mer­schaft lau­fen der­zeit die Pla­nun­gen zur künf­ti­gen Tak­tung des Ange­bots und zu näch­sten Ter­mi­nen. Infos fin­den Inter­es­sier­te in Kür­ze auf:

https://​frei​raum​-fich​tel​ge​bir​ge​.de/​f​r​e​i​r​a​u​m​-​f​u​e​r​-​u​n​t​e​r​n​e​h​m​e​n​/​b​e​r​a​t​u​n​g​s​a​n​g​e​b​ote