Wegen Arbei­ten an der Strom­ver­sor­gung wird in Her­zo­gen­au­rach, Orts­teil Nie­dern­dorf, die Nie­dern­dor­fer Haupt­stra­ße ab Mon­tag, 31. Juli 2023 zwi­schen der Ein­mün­dung Zum Vol­ten­steg und der Kreu­zung der Vacher Stra­ße/­Pe­ter-Fleisch­mann-Stra­ße (St 2263) als Ein­bahn­stra­ße aus­ge­schil­dert. Die Maß­nah­me dau­ert vor­aus­sicht­lich bis ersten Sep­tem­ber 2023 an. Der Ver­kehr aus Her­zo­gen­au­rach kom­mend kann wei­ter­hin unein­ge­schränkt in Fahrt­rich­tung Erlan­gen über die Nie­dern­dor­fer Haupt­stra­ße erfol­gen. Der Ver­kehr aus Erlan­gen kom­mend wird über den Hans-Ort-Ring (St 2244) gelei­tet. Eine Zufahrt aus öst­li­cher Fahrt­rich­tung kom­mend ist bis zur Abzwei­gung Vacher Stra­ße und Peter-Fleisch­mann-Stra­ße in Nie­dern­dorf mög­lich. Der Ver­kehr aus süd­li­cher Fahrt­rich­tung, dar­un­ter Vach und Ober­mi­chel­bach, wird in Nie­dern­dorf über die Peter-Fleisch­mann-Stra­ße (ERH 25) auf den Hans-Ort-Ring (St 2244) geführt.

LINI­EN­VER­KEHR BETROFFEN

Von Her­zo­gen­au­rach nach Erlan­gen kön­nen die Bus­se den gewohn­ten Weg fah­ren und alle Hal­te­stel­len bedie­nen. Von Erlan­gen nach Her­zo­gen­au­rach erge­ben sich fol­gen­de Änderungen:

LINIE 201 IN FAHRT­RICH­TUNG HERZOGENAURACH

Die Hal­te­stel­len „Neu­ses“, „St.-Josefs-Kirche“ sowie „Haup­ten­dor­fer Stra­ße“ ent­fal­len ersatz­los. Der Bus fährt von Erlan­gen aus direkt über den „Hans-Ort-Ring“, biegt dann links in die Stra­ße „Zum Flug­ha­fen“ ab und fährt über die „Rath­ge­ber­stra­ße“ in die „Erlan­ger Stra­ße“. Die Hal­te­stel­le „Berufs­schu­le“ ent­fällt eben­falls, als Ersatz fun­giert hier die Her­zo-Bus Hal­te­stel­le „Wyd­hös­sel­stra­ße“.

LINIE 123 IN FAHRT­RICH­TUNG HERZOGENAURACH

Die Hal­te­stel­le „St.-Josefs-Kirche“ wird in die „Peter-Fleisch­mann-Stra­ße“ gegen­über des Feu­er­wehr­hau­ses ver­legt. Die Hal­te­stel­len „Haup­ten­dor­fer Stra­ße“, „Berufs­schu­le“ und „Am Fried­hof“ ent­fal­len ersatz­los. Der Bus fährt von Ober­mi­chel­bach kom­mend in Nie­dern­dorf im Kreu­zungs­be­reich „Nie­dern­dor­fer Straße“/„Vacher Stra­ße“ in Rich­tung Nor­den in die „Peter-Fleisch­mann-Stra­ße“, von dort aus über den „Hans-Ort-Ring“ (St 2244) und wei­ter „Zum Flug­ha­fen“ und dann zu „An der Schütt“.

LINIE 275 (HER­ZO-BUS)

Für den Her­zo-Bus (Linie 275) ändert sich ab der Hal­te­stel­le „Lan­ge Stri­che“ stadt­aus­wärts die Lini­en­füh­rung. Die Fahrt­strecke nach der Hal­te­stel­le „Lan­ge Stri­che“ ver­läuft über „Loh­ho­fer Stra­ße“ – Nie­dern­dor­fer Haupt­stra­ße“ – „Peter-Fleisch­mann-Stra­ße“ – „Hans-Ort-Ring“ – „Dr.-Wilhelm-Schaeffler-Straße“.

Fol­gen­de Hal­te­stel­len ent­fal­len: „Montesso­ri-Schu­le“ (Fahrt­rich­tung stadt­aus­wärts), „Pom­mern­weg“, „Fran­ken­stra­ße“, „Feu­er­wehr“, „St.-Josefs-Kirche“ (Fahrt­rich­tung Her­zo­gen­au­rach), „Tiro­ler Stra­ße“, „Montesso­ri-Schu­le“ (Fahrt­rich­tung stadt­ein­wärts), „Lan­ge Stri­che“ (Fahrt­rich­tung stadteinwärts).

Nach der Hal­te­stel­le „Lan­ge Stri­che“ (stadt­aus­wärts) wer­den fol­gen­de (Ersatz-) Hal­te­stel­len ein­ge­rich­tet: Rich­tung Nie­dern­dorf gegen­über der Hal­te­stel­le „Montesso­ri-Schu­le“ (stadt­ein­wärts) sowie die regu­lä­re Hal­te­stel­le „St.-Josefs-Kirche“ (Rich­tung Erlan­gen), die Ersatz­hal­te­stel­le gegen­über der Hal­te­stel­le „Feu­er­wehr“ und die Ersatz­hal­te­stel­le im nörd­li­chen Bereich der „Peter-Fleisch­mann-Stra­ße“ nach der Kur­ve an der zwei­ten Grund­stücks­gren­ze Höhe „Peter-Fleisch­mann-Str.“ (Haus-Nr. 38.

Das Land­rats­amt Erlan­gen-Höch­stadt und die Stadt Her­zo­gen­au­rach bit­ten alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­me­rin­nen und Ver­kehrs­teil­neh­mer um erhöh­te Vor­sicht im Bau­stel­len­be­reich sowie Ver­ständ­nis und um Ent­schul­di­gung für die ent­ste­hen­den Unannehmlichkeiten.