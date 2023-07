WEID­HAU­SEN B.COBURG, LKR. COBURG. Am Sams­tag gerie­ten drei Män­ner in Streit, wobei ein 52-Jäh­ri­ger mit einem Bei­stell­tisch und einem Mes­ser auf sei­ne 35 und 36 Jah­re alten Kon­tra­hen­ten los­ging. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Coburg erließ ein Ermitt­lungs­rich­ter Haft­be­fehl gegen den Angreifer.

Am Sams­tag­abend befan­den sich die Män­ner in der Woh­nung des 36-Jäh­ri­gen. Ein Streit zwi­schen den rumä­ni­schen Gast­ar­bei­tern ent­wickel­te sich zu einer hand­fe­sten kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung: Der 52-Jäh­ri­ge nahm einen Bei­stell­tisch und schlug damit den 35-Jäh­ri­gen, der eine Kopf­platz­wun­de erlitt. Anschlie­ßend schnapp­te er sich ein Küchen­mes­ser und ging damit auf den 36-Jäh­ri­gen los. Ein Zeu­ge konn­te den Angriff ver­hin­dern. Der 36-Jäh­ri­ge erlitt schon vor­ab eine Biss­wun­de bei der Aus­ein­an­der­set­zung. Der 52-Jäh­ri­ge zog sich einen Mit­tel­hand- und Rip­pen­bruch zu. Eine Strei­fe der Poli­zei Neu­stadt bei Coburg kam vor Ort und nahm den Angrei­fer fest. Die Ver­let­zun­gen der drei Betei­lig­ten muss­ten medi­zi­nisch ver­sorgt wer­den. Im wei­te­ren Ver­lauf über­nahm die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg die Ermittlungen.

Der 52-Jäh­ri­ge wur­de am Sonn­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt, der auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Coburg Haft­be­fehl wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung und Bedro­hung gegen den Mann erließ. Er wur­de im Anschluss an die Vor­füh­rung in die zustän­di­ge Justiz­voll­zugs­an­stalt verbracht.