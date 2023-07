Welt­erbe­ex­per­tin beginnt am 1. Okto­ber 2023

Dr. Simo­na von Eyb über­nimmt zum 1. Okto­ber 2023 die Lei­tung des Zen­trums Welt­erbe Bam­berg (ZWB) und tritt damit die Nach­fol­ge von Patri­cia Alberth an. Das hat der Stadt­rat beschlos­sen. „Mit Dr. Simo­na von Eyb erhält Bam­berg eine aus­ge­wie­se­ne Exper­tin mit besten inter­na­tio­na­len Ver­bin­dun­gen, die es ihr ermög­li­chen wer­den, unse­re Stadt im Bereich Welt­erbe wei­ter posi­tiv zu ent­wickeln“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke, der mit einem Blu­men­strauß Dr. von Eyb gratulierte.

Meh­re­re Jah­re hat Simo­na von Eyb am Lehr­stuhl für Kul­tur­ma­nage­ment an der Bran­den­bur­gi­schen Tech­ni­schen Uni­ver­si­tät Cott­bus-Senf­ten­berg gelehrt und inter­na­tio­na­le Pro­jek­te mit dem Fokus auf Welt­erbe ent­wickelt und gelei­tet. Davor war von Eyb als Bera­te­rin für Kul­tur­er­be an der Euro­päi­schen Exe­ku­tiv­agen­tur für Bil­dung und Kul­tur in Brüs­sel tätig.

Der beruf­li­che Wer­de­gang der stu­dier­ten Kul­tur­ma­na­ge­rin weist zudem Sta­tio­nen als Exper­tin im Bereich Kul­tur und Bil­dung an der Shang­hai Uni­ver­si­ty of Finan­ce and Eco­no­mics in Chi­na sowie beim UNESCO-Welt­erbe­zen­trum in Paris auf. Die Lei­tung des Welt­erbe­zen­trums Bam­berg rei­ze sie vor allem auf­grund des gro­ßen Poten­ti­als der Welt­erbe-Stät­te Bam­berg. „Ich möch­te vor allem die Wahr­neh­mung des Welt­erbes in Bam­berg aktiv vor­an­brin­gen und zukunfts­ori­en­tiert wei­ter­ent­wickeln“, betont von Eyb. Ihre 20-jäh­ri­ge Berufs­er­fah­rung in die­sem Bereich kön­ne sie dabei opti­mal einbringen.

Dass die Stadt Bam­berg mit von Eyb eine sehr gute Wahl getrof­fen hat, davon ist auch Kul­tur­re­fe­ren­tin Ulri­ke Sie­ben­haar über­zeugt: „Ihre Exper­ti­se im Kul­tur­er­be­ma­nage­ment ist aus­ge­zeich­net und hat uns völ­lig über­zeugt. Ich bin sicher, dass die Welt­erbe­stadt Bam­berg davon pro­fi­tie­ren wird, und ich freue mich auf die Zusam­men­ar­beit mit ihr und dem Team des Welterbezentrums.“

Zen­tra­le Koordinierungsstelle

Seit genau 30 Jah­ren, seit 1993, zählt die Alt­stadt von Bam­berg zum UNESCO-Welt­erbe der Mensch­heit. Seit 2005 ist das Zen­trum Welt­erbe Bam­berg die zen­tra­le Koor­di­nie­rungs­stel­le für alle Fra­gen, die das The­ma Welt­kul­tur­er­be betref­fen. Die Auf­ga­ben des Zen­trums sind viel­fäl­tig und betref­fen zahl­rei­che Berei­che des städ­ti­schen Lebens und Han­delns: Bau­en und Denk­mal­pfle­ge, Stadt­pla­nung und Stadt­ent­wick­lung, Kul­tur und Tou­ris­mus, Bil­dung und For­schung, Umwelt und Wirt­schaft. Das Zen­trum ist Haupt­an­sprech­part­ner für Fra­gen zum Welt­erbe und agiert als des­sen Ver­tre­ter nach innen und außen. Ziel des Zen­trums Welt­erbe ist es, das Poten­ti­al, das der Welt­erbe­ti­tel bie­tet, aus­zu­nut­zen und zum Woh­le der Stadt und ihrer Bürger:innen zu nut­zen. Durch Ver­an­stal­tun­gen, Ver­öf­fent­li­chun­gen und in Zusam­men­ar­beit mit den Medi­en will das Zen­trum ein Bewusst­sein für das The­ma Welt­erbe schaf­fen und es so zu einem leben­di­gen Teil des gesell­schaft­li­chen Lebens in Bam­berg machen.

Zudem ist jede Welt­erbe­stät­te ver­pflich­tet, regel­mä­ßig bei der UNESCO über den Zustand des Welt­erbes Bericht zu erstat­ten und für sei­nen Schutz und nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung zu sor­gen. Zur Erfül­lung die­ser Auf­ga­ben ist das Zen­trum des­halb am gesamt­städ­ti­schen städ­te­bau­li­chen Ent­wick­lungs­kon­zept betei­ligt und ver­tritt die Belan­ge des Welt­erbes im Stadt­pla­nungs­bei­rat. Schwer­punkt der Arbeit zum Erhalt des „außer­ge­wöhn­li­chen uni­ver­sel­len Werts“ ist die Denk­mal­pfle­ge. In die­sem Bereich arbei­tet das ZWB eng mit dem baye­ri­schen Lan­des­amt für Denk­mal­pfle­ge und der Uni­ver­si­tät Bam­berg zusammen.