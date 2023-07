Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Im Bus ran­da­liert – Poli­zei­be­am­te attackiert

Ein 24-jäh­ri­ger Mann ran­da­lier­te am Sonn­tag­nach­mit­tag in einem Lini­en­bus und beschä­dig­te die­sen. Als die Poli­zei­be­am­ten den Mann in Gewahr­sam nah­men, bespuck­te und belei­dig­te die­ser die Polizisten.

Gegen 13.30 Uhr ver­stän­dig­te der Bus­fah­rer die Poli­zei, da der 24-Jäh­ri­ge zunächst laut im Bus umher­schrie und gegen die Innen­ein­rich­tung trat. Im wei­te­ren Ver­lauf woll­te er wäh­rend der Fahrt aus­stei­gen. Als der Bus­fah­rer den aggres­si­ven Fahr­gast schließ­lich im Bereich der Pom­mern­stra­ße aus­stei­gen ließ, ver­bog die­ser auch noch den Schei­ben­wi­scher des Busses.

Nach­dem die Poli­zei ein­traf und den jun­gen Mann in Gewahr­sam nahm, begann er sogleich die Beam­ten zu bespucken und sie zu beleidigten.

Schließ­lich gelang es den Poli­zei­be­am­ten den Ran­da­lie­rer zu überwältigen.

Hier­ge­gen setz­te er sich anfangs aller­dings hef­tig zur Wehr. Beim Trans­port zur Dienst­stel­le beschä­dig­te der 24-Jäh­ri­ge auch noch die Innen­ver­klei­dung des Polizeifahrzeuges.

Gegen den jun­gen Mann, wel­cher der Poli­zei hin­läng­lich bekannt ist, wur­den Ermitt­lun­gen wegen Wider­stan­des gegen Voll­streckungs­be­am­te, Belei­di­gung und Sach­be­schä­di­gung eingeleitet.

Der Sach­scha­den an dem Lini­en­bus sowie an dem Poli­zei­fahr­zeug beläuft sich auf ca. 700 Euro.

81-jäh­ri­ger Auto­fah­rer fährt meh­re­re gepark­te Fahr­zeu­ge an

Am Frei­tag­abend ver­ur­sach­te ein 81-jäh­ri­ger Auto­fah­rer eine Serie von Ver­kehrs­un­fäl­len wobei ins­ge­samt fünf Fahr­zeu­ge beschä­digt wur­den und ein Sach­scha­den von 34.000 Euro entstand.

Kurz vor 21.30 Uhr fuhr der Seni­or mit sei­nem Mer­ce­des die Mozart­stra­ße ent­lang. Dabei tou­chier­te er mit sei­ner rech­ten Fahr­zeug­sei­te drei am Stra­ßen­rand gepark­te Autos. Davon unbe­ein­druckt setz­te der Mann sei­ne Fahrt fort und bog in die Schel­lings­tra­ße ab. Nach eini­gen Metern geriet er mit sei­nem Mer­ce­des auf die Gegen­fahr­bahn und kol­li­dier­te fron­tal mit einem am lin­ken Fahr­bahn­rand gepark­ten BMW. Nach dem Zusam­men­prall setz­te der Seni­or mit sei­nem Mer­ce­des zurück um sein Auto eini­ge Meter ent­fernt vor­wärts in einer Park­lücke abzu­stel­len. Hier­bei stieß er schließ­lich mit der Fahr­zeug­front noch gegen einen Gartenzaun.

Mög­li­cher­wei­se hat­te der 81-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­cher gesund­heit­li­che Probleme.

Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft muss­te er sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen und sei­nen Füh­rer­schein abgeben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -