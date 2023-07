Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Aus­weich­ma­nö­ver endet im Straßengraben

Mee­der – Am Sonn­tag­abend kurz vor 18 Uhr fuhr ein 18jähriger mit sei­nem blau­en Sko­da von Beu­er­feld in Rich­tung Mee­der. Im Bereich einer Links­kur­ve über­hol­te ein ent­ge­gen­kom­men­der schwar­zer VW Golf ein wei­te­res Fahr­zeug und kam dadurch dem Sko­da-Fah­rer auf des­sen Fahr­bahn­sei­te direkt ent­ge­gen. Der Sko­da-Fah­rer muss­te in den Stra­ßen­gra­ben aus­wei­chen, um einen Zusam­men­stoß zu ver­hin­dern. Hier­bei wur­de ein Hin­weis­schild umge­fah­ren. Es ent­stand gerin­ger Sach­scha­den, der Sko­da muss­te abge­schleppt werden.

Der Fah­rer des schwar­zen Golf sowie der Fah­rer des über­hol­ten Pkw ent­fern­ten sich uner­laubt und uner­kannt von der Unfall­stel­le. Hin­wei­se zu die­sen bei­den Fahr­zeu­gen erbit­tet die Poli­zei Coburg unter 09561/645–0.

Da ging eini­ges schief

Seßlach/​Dietersdorf – Auf­merk­sa­me Bür­ger ver­stän­dig­ten am Sonn­tag­mor­gen die Poli­zei, da in einem Mais­feld zwi­schen Die­ters­dorf und Gemünda an einer Hecke ein Unfall­be­schä­dig­ter grü­ner Audi A 3 stand, der hier offen­sicht­lich ver­steckt abge­stellt wer­den soll­te. Am offen­sicht­lich nicht zuge­las­se­nen Fahr­zeug befan­den sich kei­ne Kenn­zei­chen. Nach­dem die Poli­zei­be­am­ten in der Nähe eine Unfall­stel­le mit gerin­gem Flur­scha­den fest­stel­len konn­ten, wur­de das Fahr­zeug abge­schleppt und sicher­ge­stellt. Erste Ermitt­lun­gen erga­ben, dass das Fahr­zeug am Wochen­en­de wohl gleich zwei­mal den Besit­zer gewech­selt hat­te. Ermitt­lun­gen gegen zwei nament­lich bekann­te jun­ge Män­ner wegen Uner­laub­tem Ent­fer­nen vom Unfall­ort, Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis mit einem nicht zuge­las­se­nen Pkw, lau­fen. Flur­scha­den ca. 100 Euro. Scha­den am älte­ren Pkw Audi A 3 ca. 1000 Euro. Zeu­gen wer­den auch hier gebe­ten, sich mit der PI Coburg unter 09561/6454–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Dro­gen­test war positiv

Kro­nach: Sonn­tag­abend gegen 23:50 Uhr wur­de ein jun­ger Mann mit sei­nem VW Golf in der Frie­se­ner Stra­ße von einer Poli­zei­strei­fe ange­hal­ten und einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Bei der Über­prü­fung der Fahr­taug­lich­keit stell­ten die Beam­ten fest, dass der 18-jäh­ri­ge Fah­rer dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeig­te. Ein durch­ge­führ­ter Dro­gen­schnell­test ver­lief posi­tiv auf THC. Der Golf-Fah­rer muss­te sich einem Blut­test unter­zie­hen und wird dem­nächst Post von der Buß­geld­stel­le bekommen.

Unbe­kannt bre­chen in Kel­ler­ab­teil ein

Kro­nach: Unbe­kann­te Täter dran­gen im Lau­fe der letz­ten Woche in ein Wohn­ob­jekt in der Stöhr­stra­ße ein. Durch die mög­li­cher­wei­se unver­sperr­te Haus­ein­gangs­tür gelang­ten die Unbe­kann­ten ins Haus bzw. Kel­ler des Mehr­fa­mi­li­en­an­we­sens und bra­chen dort in ein Kel­ler­ab­teil ein. In die­sem befand sich ein E‑Bike und ein wei­te­res Rad. Die bei­den Fahr­rä­der wur­den nicht ange­gan­gen. Es ent­stand ledig­lich ein Scha­den in Höhe von rund 20,- Euro an der beschä­dig­ten Kel­ler­tür. Even­tu­el­le Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Ruhi­ger Bier­fest­sonn­tag aus Polizeisicht

KULM­BACH Nach einem ein­satz­rei­chen Bier­festauf­takt, ver­lief der Sonn­tag aus poli­zei­li­cher Sicht deut­lich ruhi­ger. Über den Tag ver­teilt, muss­ten die Ord­nungs­hü­ter ledig­lich wegen klei­ne­rer Park­ver­stö­ße im Umfeld des Sta­dels tätig wer­den. Am Abend wur­de die ört­li­che Poli­zei­in­spek­ti­on durch Kräf­te der Ope­ra­ti­ven Ergän­zungs­dien­ste aus Bay­reuth und Hof unter­stützt. Um 21:00 Uhr wur­de ein 19jähriger Opfer einer Kör­per­ver­let­zung. Gegen drei Per­so­nen, die auf dem Fest­ge­län­de wegen ord­nungs­stö­ren­der Hand­lun­gen auf­ge­fal­len sind, wur­den Platz­ver­wei­se aus­ge­spro­chen. Gegen 22:00 Uhr fuhr der 60jährige Fah­rer eines VW Cad­dy in eine Kon­troll­stel­le der Poli­zei. Im Rah­men der Ver­kehrs­kon­trol­le wur­de deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein Test am Alko­ma­ten, erbrach­te einen Wert von umge­rech­net 0,52 Pro­mil­le. Den Mann aus dem Hofer Land­kreis erwar­ten ein Buß­geld in Höhe von 500,- Euro sowie ein ein­mo­na­ti­ges Fahr­ver­bot. In der Obe­ren Stadt fan­den sich nach Schlie­ßung des Bier­sta­dels noch ca. 500 Per­so­nen ein. Auch hier war das Ein­grei­fen der Poli­zei ledig­lich wegen eini­gen ver­ba­len Strei­tig­kei­ten erforderlich.