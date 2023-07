Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Han­dy-Dieb­stahl

BAM­BERG. Am Bahn­hofs­vor­platz in Bam­berg hat am Sonn­tag­mit­tag, gegen 14.00 Uhr, eine jun­ge Frau ihr grü­nes Apple-Smart­phone abge­legt. Von dort wur­de das Mobil­te­le­fon im Zeit­wert von etwa 1000 Euro gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Sonn­tag, gegen 11.45 Uhr, über­sah ein VW-Fah­rer beim Aus­fah­ren aus einer Tief­ga­ra­ge eine Fuß­gän­ge­rin, die zunächst auf die Motor­hau­be fiel, bevor sie am Boden auf­kam. Die Frau wur­de leicht­ver­letzt ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Am Auto ist kein Scha­den entstanden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Sonn­tag­abend, gegen 19.00 Uhr, wur­de in der Klo­ster-Lang­heim-Stra­ße eine Mer­ce­des-Fah­re­rin dabei beob­ach­tet, wie sie gegen die Stoß­stan­ge eines dort gepark­ten grau­en Toyo­ta stieß und sich anschlie­ßend von der Unfall­stel­le ent­fern­te, obwohl sie Sach­scha­den in Höhe von etwa 1000 Euro ange­rich­tet hat­te. Auf­grund des abge­le­se­nen Kenn­zei­chens konn­te die Rent­ne­rin schnell von der Poli­zei ermit­telt wer­den, die sich jetzt wegen Unfall­flucht straf­recht­lich ver­ant­wor­ten muss.

40-Jäh­ri­ger hat­te Rausch­gift einstecken

BAM­BERG. Am Sonn­tag­mit­tag, kurz nach 15.00 Uhr, wur­de ein 40-jäh­ri­ger Mann wegen eines Strei­tes um die Zeche aus einer Gast­stät­te im Bam­ber­ger Nord-Osten ver­wie­sen. Dort hat­te er auch einen Stuhl beschä­digt, wes­halb die Poli­zei den Mann in Tat­ort­nä­he fest­stel­len konn­te. Wäh­rend der Durch­su­chung konn­te in sei­ner Klei­dung ein Can­na­bis-Tabak-Gemisch auf­ge­fun­den wer­den. Zudem tauch­te noch eine klei­ne Plom­be mit Rausch­gift auf, was eben­falls sicher­ge­stellt wurde.

Poli­zei erwischt 44-Jäh­ri­gen beim Joint-Rauchen

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, kurz vor 02.00 Uhr, fiel in der Star­ken­feld­stra­ße ein 44-jäh­ri­ger Mann einer Poli­zei­strei­fe auf, der etwas in sei­ner Hand ver­steck­te. Bei der Kon­trol­le konn­te deut­li­cher Mari­hua­na-Geruch wahr­ge­nom­men wer­den. Er hielt in sei­ner Hand einen ange­rauch­ten Joint, der sicher­ge­stellt wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Am Sonn­tag­vor­mit­tag, gegen 10:30 Uhr, fand der Betrei­ber einer Tank­stel­le in der Bam­ber­ger Stra­ße 40,- Euro in bar. Das Geld lag im Kun­den­be­reich vor der Kas­se am Boden. Ein Kun­de, der sich zufäl­lig im Ver­kaufs­raum befand, behaup­te­te sofort, dass dies sein Geld sei. Er habe dies soeben ver­lo­ren. Die­ser Kun­de steck­te das Geld ein, und ver­ließ anschlie­ßend die Tank­stel­le. Erst spä­ter stell­te sich her­aus, dass einem ande­ren Kun­den, kur­ze Zeit zuvor, beim Bezahl­vor­gang das Geld aus der Hosen­ta­sche fiel. Hin­wei­se zum unbe­kann­ten Mann, der das Geld unbe­rech­tigt ein­steck­te, erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BURG­WIND­HEIM. Zu einem fol­gen­schwe­ren Ver­kehrs­un­fall kam es am Sonn­tag­mit­tag im Rah­men der Kirch­weih in Burg­wind­heim. Mit sei­nem Trak­tor fuhr ein 18-jäh­ri­ger jun­ger Mann die Alte Bam­ber­ger Stra­ße ent­lang, zum Auf­stell­ort des Kirch­weih­um­zugs. Ein Anhän­ger war zu die­sem Zeit­punkt nicht ange­kup­pelt. Auf dem Trak­tor fuh­ren noch zwei Per­so­nen mit, eine 30-jäh­ri­ge Frau und ein 25-jäh­ri­ger Mann. Die bei­den Per­so­nen stan­den hin­ten auf der sog. Acker­schie­ne. Als der 25-jäh­ri­ge Mann am Geh­weg einen Bekann­ten sah, woll­te er sich offen­sicht­lich zu die­sem bege­ben und sprang nach hin­ten vom fah­ren­den Trak­tor ab. Hier­bei stürz­te er jedoch auf die Fahr­bahn und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Mit lebens­be­droh­li­chen Kopf­ver­let­zun­gen wur­de der jun­ge Mann mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber in ein Kran­ken­haus geflo­gen. Zur Unfall­auf­nah­me wur­de eine Unfall­sach­ver­stän­di­ge hinzugezogen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

WAT­TEN­DORF. Am Sonn­tag­abend wur­de in der Grä­fen­häus­lin­ger Stra­ße ein Holz­zaun beschä­digt. Ein Pkw-Fah­rer ran­gier­te mit einem Vol­vo rück­wärts aus einer Hof­ein­fahrt her­aus. Hier­bei stieß er mit dem Heck des Pkws gegen den Holz­zaun. Anschlie­ßend ent­fern­te sich der unbe­kann­te Vol­vo-Fah­rer, ohne sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten nach zu kom­men. Am Holz­zaun ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 500,- Euro. Täter­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Unfall­flucht auf Auto­bahn gibt Rät­sel auf – Zeu­gen wer­den gesucht

Scheß­litz. Am Sams­tag­mor­gen mel­de­te sich ein Mann tele­fo­nisch bei der Poli­zei, dass er auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth in der Bau­stel­le Scheß­litz einen Unfall ver­ur­sacht und habe. Dort waren meh­re­re Warn­ba­ken mit Blitz­licht umge­fah­ren wor­den. Der Ver­ur­sa­cher war­te­te aller­dings nicht auf die Poli­zei, son­dern flüch­te­te von der Unfall­stel­le. Ledig­lich sein stark beschä­dig­ter VW konn­te in der Nähe der Aus­fahrt Scheß­litz leer auf­ge­fun­den wer­den. Er war unver­sperrt, Schlüs­sel Fahr­zeug­pa­pie­re und ein Füh­rer­schein befan­den sich im Innen­raum. Auf Rück­ru­fe reagier­te der Mit­tei­ler nicht mehr und auch an sei­ner Woh­nung konn­te nie­mand erreicht wer­den. Der VW wur­de abge­schleppt und sicher­ge­stellt und gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Unfall­flucht ein­ge­lei­tet. Der Scha­den beläuft sich auf über 20.000 Euro. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg bit­tet Zeu­gen des Unfalls und ver­däch­ti­ger Wahr­neh­mun­gen bezüg­lich des stark beschä­dig­ten VW in Scheß­litz sich unter Tel. 0951/9129–510 zu mel­den. Vie­len Dank.

Auto­fah­rer schläft wäh­rend der Fahrt auf der Auto­bahn ein und streift die Leitplanke

Vier­eth-Trun­stadt. Am Sams­tag­vor­mit­tag mel­de­te sich der 52-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW bei der Poli­zei und teil­te mit, dass er gera­de auf der Auto­bahn ein­ge­schla­fen und gegen die Mit­tel­schutz­plan­ke gefah­ren war. Anschlie­ßend fuhr er bei der Aus­fahrt Vier­eth-Trun­stadt ab und war­te­te dort auf die Poli­zei. Am VW war die gan­ze lin­ke Fahr­zeug­sei­te ver­kratzt und der Scha­den wird ins­ge­samt auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Den Fah­rer erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs durch kör­per­li­che Mängel.

Nas­se Fahr­bahn und/​oder unan­ge­pass­te Geschwin­dig­keit füh­ren zu vie­len Unfäl­len auf den Autobahnen

Mem­mels­dorf / Ober­haid / Forch­heim / Gun­dels­heim. Die teil­wei­se star­ken und zahl­rei­chen Regen­fäl­le am Wochen­en­de führ­ten auf den Auto­bah­nen immer wie­der zu Ver­kehrs­un­fäl­len, wenn die Fah­rer nicht mit ange­pass­ter Geschwin­dig­keit unter­wegs waren. Eine Fah­re­rin wur­de dabei auch leicht verletzt.

Der Regen am Sams­tag­mor­gen erwisch­te einen 30-jäh­ri­gen Mer­ce­des-Fah­rer hart, da er auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth auf Höhe Mem­mels­dorf unan­ge­passt schnell fuhr und des­halb in Aqua­pla­ning geriet vom lin­ken Fahr­strei­fen nach rechts von der Fahr­bahn abkam. Er wur­de nicht ver­letzt, aber der Mer­ce­des muss­te abge­schleppt wer­den und der Gesamt­scha­den wird auf­grund des teu­ren Autos auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Fast zur glei­chen Zeit erwisch­te es die 39-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Seat auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt bei Ober­haid. Sie fuhr im Regen zu schnell, kam ins Schleu­dern, prall­te zunächst nach rechts in die Außen­schutz­plan­ke um danach zurück auf die Fahr­bahn zu schleu­dern und gegen die Mit­tel­schutz­plan­ke zu kra­chen. Lei­der wur­de sie dabei leicht ver­letzt und kam mit dem Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus. Der Seat muss­te abge­schleppt wer­den und der Gesamt­scha­den beträgt ca. 8.000 Euro.

Am Sams­tag­nach­mit­tag streif­te der 45-jäh­ri­ge Fah­rer eines Maz­da die Mit­tel­schutz­plan­ke, da er auf­grund sei­ner unan­ge­pass­ten Geschwin­dig­keit auf der A73 in Rich­tung Suhl bei Forch­heim in einer leich­ten Rechts­kur­ve zu weit nach links geriet. Er hat­te Glück und blieb unver­letzt. Der Maz­da aber muss­te abge­schleppt wer­den. Der Gesamt­scha­den wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Sonn­tag­nach­mit­tags ver­lor die 36-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Renault am Bam­ber­ger Kreuz die Kon­trol­le über ihr Auto, als sie von der A70 Rich­tung Bay­reuth auf die A73 Rich­tung Suhl im Krei­sel zu schnell fuhr. Sie kam zunächst nach links von der Fahr­bahn ab, prall­te von der Leit­plan­ke ab, dreh­te sich zurück auf die Fahr­bahn um noch in die rech­te Leit­plan­ke zu kra­chen. Sie blieb mit Glück unver­letzt und der Renault sogar noch fahr­be­reit. Der Gesamt­scha­den dürf­te sich auf etwa 3.000 Euro belau­fen. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me wur­de aller­dings fest­ge­stellt, dass ihr Auto gar nicht mehr ver­si­chert war. Somit muss sie neben dem obli­ga­to­ri­schen Buß­geld­ver­fah­ren wegen unan­ge­pass­ter Geschwin­dig­keit noch mit einem Straf­ver­fah­ren wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz rechnen.

Zwei Ver­letz­te, dar­un­ter ein Kind bei Auffahrunfall

Forch­heim. Am Sonn­tag­nach­mit­tag fuhr die 69-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Mer­ce­des auf der A73 in Rich­tung Suhl. Aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che fuhr sie einem VW mit 37-jäh­ri­gem Fah­rer hin­ten auf. Bei­de Autos waren auf dem rech­ten Fahr­strei­fen gefah­ren und die Unfall­ver­ur­sa­che­rin konn­te sich nicht erklä­ren, war­um ihr das pas­siert war. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin und ihre 9‑jährige Enke­lin, wel­che als Bei­fah­re­rin mit an Bord war wur­den durch den Auf­prall leicht ver­letzt und kamen mit dem Ret­tungs­dienst vor­sorg­lich in ein Kran­ken­haus. Der Mer­ce­des muss­te abge­schleppt wer­den und der Gesamt­scha­den wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Gar­ten­stuhl sicher­ge­stellt – Eigen­tü­mer gesucht

BAY­REUTH. Mit einem Gar­ten­stuhl war am frü­hen Mon­tag­mor­gen ein 24-Jäh­ri­ger in der Bay­reu­ther Innen­stadt unter­wegs. Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth kon­trol­lier­ten den Mann, stell­ten den Stuhl sicher und suchen jetzt den recht­mä­ßi­gen Eigentümer.

Gegen 2.30 Uhr war der Mann mit dem Rat­t­an­stuhl in der Richard-Wag­ner-Stra­ße unter­wegs. Der jun­ge Mann konn­te kei­ne plau­si­ble Erklä­rung zu dem Stuhl ange­ben, so dass zunächst von einem Dieb­stahl aus­ge­gan­gen wer­den muss. In unmit­tel­ba­rer Nähe stand ein bau­glei­cher Stuhl, den die Beam­ten eben­so sicher­stell­ten. Eine erste Über­prü­fung der angren­zen­den Außen­be­stuh­lun­gen der Gastro­no­mie­be­trie­be ergab kei­ne Über­ein­stim­mung. Wer also zwei Rat­t­an­stüh­le ver­misst soll sich bei den Zen­tra­len Ein­satz­dien­sten Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/506‑2062 melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Miss­brauch von Notrufen

Igens­dorf. Am spä­ten Sonn­tag­abend erlaub­ten sich zwei Freun­de einen Tele­fon­streich, der ihnen nun eine Anzei­ge kostet. Bei der Ein­satz­zen­tra­le der Poli­zei ging gegen 23.00 Uhr von einem 17-jäh­ri­gen Jun­gen ein Anruf ein. Er mel­de­te zwei jugend­li­che Fahr­rad­fah­rer, die betrun­ken in Igens­dorf unter­wegs waren und von einer Strei­fe über­prüft wer­den soll­ten. Dass es sich um eine erfun­de­ne Geschich­te des Her­an­wach­sen­den und sei­nes 19-jäh­ri­gen Beglei­ters han­del­te, war zu die­sem Zeit­punkt noch unklar. Als zwei Beam­te der Poli­zei Eber­mann­stadt an dem im Gespräch mit­ge­teil­ten Super­markt­park­platz anka­men, flüch­te­ten die zwei Kum­pels selbst mit ihren Fahr­rä­dern. Die Beam­ten waren zu Fuß jedoch schnel­ler und konn­ten die Täter auf­grei­fen. Sie müs­sen sich für ihre Idee nun wegen des Miss­brauchs von Not­ru­fen verantworten.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Pretz­feld. Ein 24-jäh­ri­ger E‑Bike-Fah­rer war am Sonn­tag­abend in Rich­tung Kirch­eh­ren­bach unter­wegs. Kurz nach dem Orts­aus­gang Pretz­feld stürz­te er ohne Fremd­ein­wir­kung von sei­nem Pedelec und ver­letz­te sich dabei leicht. Ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test zeig­te ein Ergeb­nis von 1,08 Pro­mil­le. Der Rad­fah­rer wur­de durch den Ret­tungs­dienst zur Behand­lung ins Kli­ni­kum Forch­heim ver­bracht. Am E‑Bike ent­stand ein Scha­den in Höhe von 500 EUR. Der jun­ge Mann muss sich nun wegen Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr verantworten.

Flug­un­fall

Eber­mann­stadt. Am Sonn­tag­nach­mit­tag star­te­te ein Flug­spann auf der Start­bahn des Flug­plat­zes Burg Feu­er­stein in west­li­cher Rich­tung. Ein Motor­flug­zeug zog ein Segel­flug­zeug, besetzt mit einem 55-jäh­ri­gen Flug­leh­rer und sei­nem 16-jäh­ri­gen Flug­schü­ler, in die Höhe. Wäh­rend des Start­vor­gangs erfass­te eine star­ke Wind­böe den Segel­flie­ger von der Sei­te, wes­halb der Flug­leh­rer das Zug­seil aus­klink­te und eine Not­lan­dung ein­lei­te­te. Dabei streif­te ihre Maschi­ne mit dem rech­ten Trag­werk einen Baum und schlug im Anschluss auf der Wie­se auf. Glück­li­cher­wei­se erlit­ten die bei­den Insas­sen nur leich­te Ver­let­zun­gen und wur­den mit dem Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum Bam­berg trans­por­tiert. An dem Segel­flug­zeug kam es zu einem Total­scha­den in Höhe von 100.000 EUR.

Kör­per­ver­let­zung

Grä­fen­berg. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag war ein 29-jäh­ri­ger Anna­fest-Besu­cher im Anschluss noch auf dem Weg ins Stadt­ca­fe. Er ver­rich­te­te sei­ne drin­gen­de Not­durft an der Haus­fas­sa­de eines 45-jäh­ri­gen Anwoh­ners, der ihn beim Uri­nie­ren erwisch­te und zur Rede stell­te. Die kur­ze ver­ba­le Aus­ein­an­der­set­zung der bei­den ende­te mit einer Kopf­nuss des Haus­an­woh­ners gegen sei­nen jün­ge­ren Kon­tra­hen­ten, der dabei eine blu­ten­de Nase erlitt. Die Atem­al­ko­hol­tests erga­ben beim 29-jäh­ri­gen knapp ein Pro­mil­le und beim 45-jäh­ri­gen 1,48 Promille.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Sonn­tag­nacht zwi­schen 01:30 und 09:30 Uhr ver­schaff­te sich ein bis­her unbe­kann­ter Täter über die Hin­ter­sei­te einer Ver­kaufs­bu­de am Anna­fest zutritt ins Bude­nin­ne­re. Hier­bei ent­wen­de­te er zwei Palet­ten Red Bull sowie ein Spar­schwein. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 110,- Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (Tel. 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Lich­ten­ei­che ris­sen Unbe­kann­te in der Nacht zum Sams­tag einen Gar­ten­zaun aus Holz her­aus. Der Scha­den wird auf ca. 100,- EUR geschätzt.

Forchheim/​Burk. In der ver­gan­ge­nen Woche zer­stör­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter auf einer Streu­obst­wie­se zwi­schen Burk und Wim­mel­bach, meh­re­re dort ange­pflanz­te Kar­tof­fel­bee­te. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 50,- Euro.

Zeu­gen mit Hin­wei­sen zur Ermitt­lung des Täters und zur Tat­auf­klä­rung wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Selbst­be­die­nungs­stand auf­ge­bro­chen und Bar­geld entwendet

WEIS­MAIN. Am Sonn­tag in der Zeit zwi­schen 13:00 bis 21:00 Uhr ver­schaff­ten sich bis­lang unbe­kann­te Täter Zutritt zu einem Selbst­be­die­nungs­stand am Obe­ren Tor. Anschlie­ßend wur­de die dar­in befind­li­che Kas­se auf­ge­he­belt und das dar­in befind­li­che Bar­geld ent­wen­det. Wer kann Hin­wei­se auf die Täter geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.

Scheu­ne mit Graf­fi­ti besprüht

WEIS­MAIN. Am Sams­tag­nach­mit­tag wur­de eine Scheu­ne in der Jahn­stra­ße durch unbe­kann­te Täter beschä­digt. Hier­bei wur­den ein Spie­gel und ein Heiz­pilz mit Graf­fi­ti gesprüht, sowie die Hand­brem­se eines dar­in abge­stell­ten Trak­tors gelöst. Zeu­gen, die Wahr­neh­mun­gen zu den Beschä­di­gun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.