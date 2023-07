„Hat­trick“ für Hei­di Hop­fen­gärt­ner vom BCS Reuth: 3 mal Baye­ri­sche Mei­ste­rin in Folge

„Alle ins Gold“ hieß es für die Bogen­schüt­zen und ‑Schüt­zin­nen der Sport­ver­ei­ni­gung Reuth am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de. Auf der olym­pi­schen Schieß­an­la­ge in Mün­chen-Gar­ching wur­de die dies­jäh­ri­ge Baye­ri­sche Mei­ster­schaft WA im Frei­en aus­ge­tra­gen. Ins­ge­samt 10 Reu­ther konn­ten sich für die Mei­ster­schaft qua­li­fi­zie­ren, die bei teils wid­ri­gen Wet­ter­ver­hält­nis­sen stattfand.

Für die Reu­ther ging am Frei­tag Hei­di Hop­fen­gärt­ner in der Recur­ve-Master­klas­se weib­lich an den Start. Bereits zu Beginn des Wett­kamp­fes setz­te sie sich an die Spit­ze des Teil­neh­mer­fel­des und ließ sich die­se Füh­rung auch bis zum Schluss nicht mehr neh­men. Sou­ve­rän und mit gro­ßem Abstand zu ihren Mit­strei­te­rin­nen gewann sie den Titel der Baye­ri­sche Mei­ste­rin. Dies ist nach Ihren Erfol­gen in den Jah­ren 2021 und 2022 der drit­te Mei­ster­ti­tel in Folge.

Einen wei­te­ren Platz auf dem Podest sicher­te sich am Sams­tag Lui­sa Oester in der Recur­ve Schü­ler­klas­se weib­lich. Mit 583 Rin­gen konn­te sie sich nach einem span­nen­den Wett­kampf über den 3. Platz freuen.

Mar­tin End­riz­zi konn­te am Sonn­tag die Qua­li­fi­ka­ti­ons­run­de der Com­pound Her­ren für sich ent­schei­den, im anschlie­ßen­den Final­schie­ßen unter­lag er jedoch knapp dem spä­te­ren Vize­mei­ster aus Mem­min­gen. Auch im Bron­ze­fi­na­le war das Glück lei­der nicht auf sei­ner Sei­te, so dass er sich nach einem tol­len Wett­kampf mit dem 4. Rang zufrie­den­ge­ben musste.

Die wei­te­ren Teil­neh­mer der Sport­ver­ei­ni­gung Reuth (Ute Hetz, Moni­ka End­riz­zi, Chri­sti­na Albrecht, Lukas Oester, Wolf­gang Fleiß­gar­ten, Oli­ver Kest­ler und Mat­thi­as Wag­ner) sicher­ten sich in ihren jewei­li­gen Klas­sen gute Mittelfeldplätze.