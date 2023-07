Bam­berg im euro­päi­schen Städtenetzwerk

Welt­erbe­stadt nun offi­zi­el­ler Teil der „Intel­li­gent Cities Chall­enge“ der EU-Kommission

Die Stadt Bam­berg wur­de von der EU-Kom­mis­si­on für zwei Jah­re in das Netz­werk der Intel­li­gent Cities Chall­enge auf­ge­nom­men. Das euro­pa­wei­te Netz von 63 Städ­ten hat es sich zur Auf­ga­be gemacht, die Part­ner­kom­mu­nen auf ihrem Weg zu inno­va­ti­ven Lösun­gen zu beglei­ten. Ob digi­ta­le, nach­hal­ti­ge oder trans­for­ma­ti­ve Lösun­gen, das Netz­werk bie­tet für jeden Fall Bei­stand in Form von Aus­tausch und fach­lich erfah­re­nen Berater:innen. In den näch­sten zwei Jah­ren will die Kom­mis­si­on vor allem die Umset­zung von „Local Green Deals“ in den Städ­ten des Netz­wer­kes unter­stüt­zen. Neben Gel­sen­kir­chen und Hei­del­berg ist Bam­berg die drit­te deut­sche Stadt, die in das Netz­werk auf­ge­nom­men wurde.

„Es ist ein gro­ßer Erfolg für Bam­berg, nun ein Teil der Intel­li­gent Cities Chall­enge zu sein. Durch die euro­pa­wei­ten Netz­wer­ke und das geball­te Wis­sen der teil­neh­men­den Bera­te­rin­nen und Bera­ter gewin­nen wir als Stadt und Stadt­ver­wal­tung ein enor­mes Poten­zi­al. Dadurch sind wir in der Lage, uns noch inten­si­ver zu ver­net­zen und ggfs. wei­te­re För­der­pro­gram­me nach Bam­berg zu holen. Davon pro­fi­tiert nicht nur unse­re Stadt, sie kann sogar eine Vor­bild­rol­le ein­neh­men“, betont Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Starke.

Das Pro­gramm möch­te nicht nur die Ver­net­zung zwi­schen den Ver­wal­tun­gen, son­dern auch inner­halb der Städ­te för­dern. Des­halb bil­de­te sich schon für die Antrags­stel­lung in Bam­berg ein breit auf­ge­stell­tes Team. Neben der Wirt­schafts­för­de­rung der Stadt Bam­berg sind aus der Stadt­ver­wal­tung das Stadt­pla­nungs­amt sowie das För­der­pro­gramm Smart City Bam­berg invol­viert. Außer­dem sind das Digi­ta­le Grün­der­zen­trum LAGARDE1 sowie die Uni­ver­si­tät Bam­berg, ver­tre­ten durch das Smart City Rese­arch Lab, mit an Bord.

„Es freut mich sehr, dass wir ein so inter­dis­zi­pli­nä­res Team mit viel Erfah­rung in der Erar­bei­tung und Umset­zung inno­va­ti­ver Pro­jek­te für die­ses Pro­gramm gewin­nen konn­ten. Wir sind gespannt auf die kom­men­den Pro­jek­te im Rah­men des ICC-Pro­gramms und die Mög­lich­keit, wei­te­re Syn­er­gien im Bereich Inno­va­ti­on in Bam­berg zu eta­blie­ren“, betont Wirt­schafts- und Digi­ta­li­sie­rungs­re­fe­rent Dr. Ste­fan Goller.

Da alle Betei­lig­ten bereits an ähn­li­chen Pro­jek­ten arbei­ten, besteht das Poten­ti­al der Bam­ber­ger Teil­nah­me nicht nur dar­in, neue Pro­jek­te zu ent­wickeln, son­dern auch die Wir­kung der bestehen­den Lösun­gen zu erhöhen.