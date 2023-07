Von Sai­son­be­ginn an domi­nier­ten die Damen 30 des TC Bam­berg die Bay­ern­li­ga und lie­ßen bis zum Ende nichts anbren­nen. Ohne Punkt­ver­lust steigt das ein­ge­spiel­te Team nun in die Regio­nal­li­ga auf und nimmt die neue Her­aus­for­de­rung in der höchst­mög­li­chen Liga ihrer Alters­klas­se an. Was aber auch bedeu­tet, dass die Geg­ner jetzt nicht mehr aus Erlan­gen, Würz­burg oder Nürn­berg kom­men, son­dern dass man sich auf Rei­sen nach Gar­ching, Dach­au und Mün­chen ein­stel­len muss. Über Spon­so­ren wür­de sich die Mann­schaft (TCBambergDA30@​web.​de) des­halb sehr freuen.