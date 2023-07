Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Laden­die­be hat­ten Gro­ßes vor

Am Sams­tag den 29.07.2023 befan­den sich drei bis­lang noch unbe­kann­te Laden­die­be in einem Super­markt im Erlan­ger Westen. Bei ihrer Ein­kaufs­tour, füll­ten die­se Drei dann einen Ein­kaufs­wa­gen rand­voll mit Lebens­mit­tel im Wert von fast 500,- Euro. Die drei Per­so­nen woll­ten die Waren jedoch nicht bezah­len und ver­such­ten des­halb, den Ein­kaufs­wa­gen durch den Ein­gang des Super­mark­tes her­aus­zu­fah­ren, was jedoch von den Ange­stell­ten beob­ach­tet wur­de. Auf Anspra­che, flüch­te­ten die Laden­die­be dann und konn­ten auch durch die Strei­fen von der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt nicht mehr ange­trof­fen wer­den. Da es im Super­markt eine Video­auf­zeich­nung vor­han­den ist, wer­den wei­te­re Ermitt­lun­gen durch die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt geführt.

Nach­bar­schafts­streit eskaliert

Im Erlan­ger Westen eska­lier­te ein Nach­bar­schafts­streit zwi­schen zwei Bewoh­ne­rin­nen eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses. Im gemein­sa­men Wasch­raum gerie­ten eine 58-jäh­ri­ge Haus­be­woh­ne­rin und ihre 74-jäh­ri­ge Nach­ba­rin so in Streit, dass es infol­ge des­sen zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung kam. Bei­de Per­so­nen ver­letz­ten sich dabei gegen­sei­tig leicht. Die bei­den Nach­ba­rin­nen erwar­tet nun jeweils eine Anzei­ge wegen Kör­per­ver­let­zung. Ob es in Zukunft zu wei­te­ren Straf­ta­ten beim Wäsche waschen kommt, ist noch nicht absehbar.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Außen­däm­mung einer Kell­erfas­sa­de beschädigt

Eckental/​Ecken­haid – Zwi­schen dem 04.07.2023 und dem 27.07.2023 wur­den meh­re­re Dämm­plat­ten an einer Kell­erfas­sa­de am Kreuzacker in 90542 Ecken­tal beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 2.000,- Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Tat machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der PI Erlan­gen-Land, unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Pkw beschä­digt

Herolds­berg – Am Frei­tag, dem 28.07.2023, zwi­schen 17:00 Uhr und 17:20 Uhr, wur­de auf dem Park­platz der Fir­ma ALDI ein gepark­ter grau­er Pkw Fiat 500 hin­ten links beschä­digt. Wer Hin­wei­se zu dem Täter oder den Beschä­di­gun­gen an dem Fahr­zeug geben kann, wird gebe­ten dies der PI Erlan­gen-Land, 09131/760514, mitzuteilen.

Ver­kehrs­un­fall­flucht in Heroldsberg

Herolds­berg – Zwi­schen dem 28.07.2023, 16:00 Uhr und dem 29.07.2023, 13:30 Uhr, wur­de ein Pkw, wel­cher in der Adler­stra­ße ord­nungs­ge­mäß am rech­ten Fahr­bahn­rand geparkt war, durch einen Ver­kehrs­un­fall beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich anschlie­ßend, ohne sei­ne Per­so­na­li­en zu hin­ter­las­sen oder die Poli­zei zu ver­stän­di­gen. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09131/760514 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Betrun­ke­ner Kraftfahrer

Her­zo­gen­au­rach – In den Mor­gen­stun­den des 30.07.23 wur­de ein orts­frem­der Kraft­fahr­zeug­füh­rer in der Haydn­stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei wur­de deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt, die Wei­ter­fahrt des 23-jäh­ri­gen Man­nes unter­bun­den. Im Rah­men des Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­rens ent­rich­te­te der Fah­rer sofort sein Buß­geld, die Fahrt setz­te ein nüch­ter­ner Freund des Her­ren fort.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -