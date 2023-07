Buch­gut­schei­ne zu gewinnen!

In den Som­mer­fe­ri­en ver­an­stal­tet die Kulm­ba­cher Büche­rei am Stadt­park wie­der ein Feri­en-Quiz für lese­be­gei­ster­te Kin­der. „Wir wol­len ein wenig Abwechs­lung in den lan­gen Som­mer­fe­ri­en bie­ten“, erklärt Büche­rei­lei­te­rin Pia Wich. „Die Kin­der kön­nen sich bei uns in der Büche­rei ein­fach ihren Quiz­schein ein­fach abho­len, dann heißt es flei­ßig Fra­gen beant­wor­ten, das gesuch­te Lösungs­wort fin­den und den aus­ge­füll­ten Schein in unse­rem Kin­der­be­reich der Büche­rei in die Los­box stecken. Unter allen rich­ti­gen Ein­sen­dun­gen ver­lo­sen wir tol­le Buchgutscheine!“

Die Qui­z­ak­ti­on star­tet am Mon­tag, 31. Juli 2023, und endet am Frei­tag, 25. August 2023. Teil­neh­men kön­nen inter­es­sier­te Kin­der und Jugend­li­che im Alter von fünf bis zwölf Jah­ren. Auf sie war­ten kniff­li­ge Fra­gen wie z. B. „Wie vie­le Rol­len hat ein Skate­board?“ oder „Was isst ein Pan­da­bär am liebsten?“

Die Büche­rei am Stadt­park hat in den Som­mer­fe­ri­en zu den gewohn­ten Zei­ten geöffnet:

Mon­tag 14.00 bis 19.30 Uhr

Diens­tag 10.00 bis 17.00 Uhr

Mitt­woch 9.30 bis 14.00 Uhr

Don­ners­tag 10.00 bis 17.00 Uhr

Frei­tag 10.00 bis 14.00 Uhr

Für Kin­der und Jugend­li­che bis 18 Jah­re ist die Aus­lei­he in der Kulm­ba­cher Büche­rei übri­gens kosten­los – allein das Aus­stel­len des Aus­wei­ses kostet ein­ma­lig zwei Euro.