Das Trai­ner­team für die neue Bas­ket­ball­sai­son in der 2. Regio­nal­li­ga Mit­te steht. Mit Jan Schnei­der kön­nen die Bau­nach Young Pikes einen neu­en Trai­ner prä­sen­tie­ren. Er wird zusam­men mit dem bis­he­ri­gen Co-Trai­ner Jörg Mau­solf die Geschicke der jun­gen Bau­n­a­cher Trup­pe lenken.

Der 27-jäh­ri­ge Schnei­der kommt aus dem Nach­wuchs­pro­gramm der Gie­ßen 46ers, in dem er fünf Jah­re tätig war. In den letz­ten bei­den Jah­ren war er Assi­stenz­trai­ner in der dor­ti­gen JBBL und Coach des U14 Teams. In Bam­berg wird er für den Freak City e. V. die JBBL als Head­coach anfüh­ren und in Bau­nach sei­ne ersten Schrit­te im Her­ren­be­reich gehen. Der stu­dier­te Wirt­schafts­wis­sen­schaft­ler ist Inha­ber einer B‑Trainerlizenz und freut sich auf sei­ne neue Her­aus­for­de­rung im Bau­n­a­cher Regio­nal­li­ga­team: „Ich bin seit dem 1.7. in Bam­berg und mei­ne ersten Ein­drücke sind sehr posi­tiv. Bam­berg ist immer noch ein Tra­di­ti­ons­stand­ort mit einer super Infra­struk­tur. Hier kann man Jugend­spie­ler gut ent­wickeln. Zusätz­lich freue ich mich auf mei­ne Auf­ga­be bei den Young Pikes, einem Ver­ein, der als Aus­bil­dungs­ver­ein sehr bekannt ist. Hier bekom­men die ganz jun­gen Talen­te die Mög­lich­keit sich im Her­ren­be­reich zu bewei­sen. Es wird wie immer eine Her­aus­for­de­rung, hier zu bestehen. Ich freue mich auf die Zusam­men­ar­beit mit Jörg, der mit sei­ner Erfah­rung eine wich­ti­ge Stüt­ze sein wird.“

Abtei­lungs­lei­ter und Trai­ner­kol­le­ge Jörg Mau­solf ist sich sicher, dass Jan Schnei­der sich schnell im Her­ren­be­reich eta­blie­ren wird: „Nach unse­ren ersten Gesprä­chen habe ich sofort gemerkt, dass die Che­mie zwi­schen uns bei­den stimmt. Jan geht sehr respekt­voll an die neue Auf­ga­be her­an. Ich den­ke, wir bil­den ein sehr gutes Team und wer­den unser wie­der ein­mal sehr jun­ges Team opti­mal auf die Spie­le vorbereiten.“