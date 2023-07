BAY­REUTH. Am Frei­tag­mit­tag über­gab eine Senio­rin in Bay­reuth eine hohe Bar­geld­sum­me an einen Frem­den. Wie­der ging ein Schock­an­ruf vor­aus. Die Kri­po ermittelt.

Am Frei­tag in den Mit­tags­stun­den, zwi­schen 12 und 14 Uhr, haben Unbe­kann­te eine 85-jäh­ri­ge Bay­reu­the­rin um ihr Bar­geld gebracht. Zuvor hat­ten sie die Dame am Tele­fon aus­ge­trickst. Angeb­lich hät­te ihre Enke­lin einen Unfall ver­ur­sacht und müs­se ins Gefäng­nis. Um dies zu ver­hin­dern, ver­lang­ten die Unbe­kann­ten eine hohe Geld­sum­me. Wenig spä­ter hol­te ein unbe­kann­ter jun­ger Mann die 14.000 Euro an ihrer Wohn­adres­se in der Austra­ße ab. Es liegt kei­ne nähe­re Beschrei­bung vor.

Die Ermitt­ler bit­ten Zeu­gen, wel­che die Abho­lung durch den jun­gen Mann oder sonst etwas Ver­däch­ti­ges in der Austra­ße beob­ach­tet haben, sich bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth zu mel­den. Tel.-Nr. 0921/5060.