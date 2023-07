Ärz­te­netz fei­ert dop­pel­tes Jubiläum

Mit zahl­rei­chen Gästen aus Poli­tik und Medi­zin hat das regio­na­le Ärz­te­netz „Unter­neh­mung Gesund­heit Fran­ken (UGeF)“ fei­er­lich an den Start­schuss vor 15 Jah­ren erin­nert und einen Aus­blick in die Zukunft gewagt.

Mit Geburts­tags­tor­te und ganz vie­len Gästen hat das regio­na­le Ärz­te­netz „Unter­neh­mung Gesund­heit Fran­ken“ (UGeF) in Forch­heim die Grün­dung vor 15 Jah­ren gefeiert.

„Mit dem Ärz­te­netz woll­ten wir die Arbeits­be­din­gun­gen von Medi­zi­nern und die Ver­sor­gung der Bevöl­ke­rung ver­bes­sern“, erin­ner­te Dr. Joa­chim Mörs­dorf, bekann­ter Haus­arzt aus Pretz­feld und amtie­ren­der UGeF-Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der, an die Beweg­grün­de für den Zusam­men­schlus­ses vor genau 15 Jah­ren zurück. „Wir woll­ten nicht nur jam­mern, wir woll­ten mit der Grün­dung des Ärz­te­net­zes etwas ändern“, sag­te Dr. Mörs­dorf. Mit bes­se­ren Abspra­chen und mehr Kom­mu­ni­ka­ti­on sei es den Haus- und Fach­arzt­pra­xen in dem neu­en Ärz­te­netz gelun­gen, die Zukunfts­chan­cen und nicht die Zukunfts­äng­ste in der Regi­on in den Fokus zu rücken. Mit dem Start der Bereit­schafts­pra­xis direkt beim Kli­ni­kum Forch­heim sei dem Ärz­te­netz vor zehn Jah­ren der erste Mei­len­stein gelun­gen. Plötz­lich hat­ten Pati­en­ten für drin­gen­de Arzt­be­su­che bei­spiels­wei­se an Fei­er­ta­gen und Wochen­en­den eine feste Anlauf­stel­le mit lan­gen Öff­nungs­zei­ten. Durch die neue Bereit­schafts­pra­xis konn­ten auch die Ärz­te die Arbeits­be­la­stung sen­ken und die Job­zu­frie­den­heit gera­de für jun­ge Land­ärz­te erhö­hen, freu­te sich Dr. Mörs­dorf im Rah­men der Fei­er­stun­de für das 15-jäh­ri­ge Bestehen des Ärz­te­net­zes und den zehn­ten Geburts­tag der Not­fall­pra­xis. Schon im kom­men­den Herbst sol­len auch Grip­pe­schutz-Aktio­nen für die Influ­en­za-Imp­fung am Wochen­en­de in der Bereit­schafts­pra­xis durch­ge­führt wer­den. „Ich wün­sche mir, dass wir Ärz­te in der Regi­on in Zukunft wei­ter so gut zum Wohl der Pati­en­ten und zum Kampf gegen den Ärz­te­man­gel zusam­men­ar­bei­ten wer­den“, sag­te Dr. Mörs­dorf und beton­te, dass der­zeit bei­spiels­wei­se die ver­stärk­te Suche nach Per­so­nal für die Arzt­pra­xen eine wich­ti­ge Gemein­schafts­auf­ga­be sei.

Gemein­sam mit Land­rat Dr. Her­mann Ulm hat Dr. Mörs­dorf zusam­men mit UGeF-Geschäfts­füh­re­rin Sabi­ne Kramp und zahl­rei­chen Ehren­gä­sten aus Poli­tik und Medi­zin die gro­ße Geburts­tags­tor­te im Rah­men des Fei­er­stun­de in Forch­heim ange­schnit­ten. „Mit ihrem ärzt­li­chen Netz­werk bie­tet die UGeF seit 15 Jah­ren ein groß­ar­ti­ges Ange­bot für die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung unse­rer Regi­on“, sag­te Land­rat Dr. Her­mann Ulm. Die Bereit­schafts­pra­xis in Forch­heim sei eine wei­te­re Inno­va­ti­on zum Nut­zen der Bevöl­ke­rung gewe­sen. „Schließ­lich dan­ke ich UGeF für die her­vor­ra­gen­de Arbeit im Kon­text der Bewäl­ti­gung der Coro­na-Pan­de­mie, ins­be­son­de­re beim Betrieb unse­res Impf­zen­trums. Die Zusam­men­ar­beit war pro­fes­sio­nell, unkom­pli­ziert und vor­bild­lich weit über den Land­kreis hinaus.“

Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein gra­tu­lier­te per Post zum Jubi­lä­um: „Durch die Grün­dung der „Unter­neh­mung Gesund­heit Fran­ken“ (UGeF) haben Sie schon vor 15 Jah­ren begon­nen, eine effi­zi­en­te, qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge und umfas­sen­de medi­zi­ni­sche Grund­ver­sor­gung sicher­zu­stel­len.“ Die­se am am Pati­en­ten­nut­zen ori­en­tier­te, effek­ti­ve Ver­sor­gung der Bevöl­ke­rung sei laut Kirsch­stein als neue Form der Lei­stungs­er­brin­gung in der medi­zi­ni­schen Grund­ver­sor­gung heu­te nicht mehr weg­zu­den­ken. „Dafür vie­len Dank, auch im Namen der Forchheimer*innen!“ Die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Lisa Badum (Grü­ne) wünsch­te dem Ärz­te­netz per­sön­lich alles Gute. „Das Jubi­lä­um zeigt, dass das Ärz­te­netz zu einem Selbst­läu­fer und Erfolg gewor­den ist“, lob­te Badum. In Zei­ten hit­zi­ger Dis­kus­sio­nen über Gesund­heits­po­li­tik lei­ste das Ärz­te­netz einen wich­ti­gen Bei­trag für Sicher­heit und Sta­bi­li­tät in der medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung. „Dan­ke für eure uner­müd­li­che Hin­ga­be und Für­sor­ge“, bedank­te sich der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Seba­sti­an Kör­ber (FDP) beim Forch­hei­mer Ärz­te­netz. „Euer Ein­satz ret­tet Leben und schenkt Hoff­nung. Ihr seid wah­re Hel­den in wei­ßen Kit­teln“, sag­te Kör­ber und wünsch­te für die Zukunft wei­ter­hin viel Erfolg.

Mit einem genau­so kri­ti­schen wie hoff­nungs­vol­len Aus­blick auf die vie­len Mög­lich­kei­ten der Digi­ta­li­sie­rung mit Künst­li­cher Intel­li­genz & Co. für die wei­te­re Ver­bes­se­rung der medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung in der Regi­on, run­de­te Dr. Micha­el Lang, UGeF-Auf­sichts­rat und bekann­ter Unfall­chir­urg aus Spar­dorf bei Erlan­gen, die Fei­er­stun­de in Forch­heim mit einem enga­gier­ten Blick in die Zukunft ab.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter https://​www​.ugef​.com