„Kin­der sind der Bau­mei­ster ihrer selbst“ zitier­te Montesso­ri-Schul­lei­te­rin Bir­git Bur­cyk-Wening Maria Montesso­ri. Sie wünsch­te den 30 Absolvent:innen bei der fei­er­li­chen Zeug­nis­über­ga­be Flü­gel für einen erfolg­rei­chen Flug in ihre eigen­ver­ant­wort­lich gestal­te­te Zukunft, indem sie dar­an erin­ner­te, dass Eltern ihren Kin­dern Wur­zeln und Flü­gel (Zitat Goe­the) mit­ge­ben sol­len. An der Pri­va­ten Montesso­ri-Volks­schu­le Forch­heim haben 21 Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 9. Klas­se und 9 Schü­le­rin­nen der 10. Klas­se erfolg­reich abge­schlos­sen. Sie zeig­ten beim Qua­li­fi­zie­ren­den Abschluss der Mit­tel­schu­le und beim Mitt­le­ren Bil­dungs­ab­schluss gute sowie sehr gute Ergebnisse.

13 Schü­le­rin­nen und Schü­ler blei­ben für die 10. Klas­se an der Montesso­ri­schu­le, um dort den Mitt­le­ren Bil­dungs­ab­schluss zu absol­vie­ren, die ande­ren haben sich für eine Berufs­aus­bil­dung oder ande­re Bil­dungs­we­ge ent­schie­den. Auch der Groß­teil der 10. Kläss­le­rin­nen, die den Mitt­le­ren Bil­dungs­ab­schluss abge­legt haben, wer­den statt einer Berufs­aus­bil­dung den schu­li­schen Bil­dungs­weg fort­set­zen – am Gym­na­si­um, an der Montesso­ri-Ober­schu­le oder an der Fachoberschule.

Die Sekun­dar­stu­fe gibt es an der Montesso­ri­schu­le seit 2007. Der Erfolg der Absol­ven­ten, von denen jedes Jahr eini­ge nach der 10. Klas­se den Weg zum Abitur wei­ter­ge­hen und die Zahl der 9. Kläss­ler, die an der Schu­le blei­ben, um den Mitt­le­ren Bil­dungs­ab­schluss zu absol­vie­ren, zei­ge, dass sich der Aus­bau der Sekun­dar­stu­fe abso­lut bewährt habe, so Vor­stän­din Sibyl­le Kell­ner. „Unse­re Schü­ler haben das selbst­stän­di­ge Ler­nen, Pro­jekt­ar­beit und Prä­sen­ta­ti­ons­tech­ni­ken sehr gut gelernt. Zusätz­lich berei­tet die zwei­te Fremd­spra­che Spa­nisch, die wir ab der 6. Klas­se anbie­ten, sie auf die wei­ter­füh­ren­de Schul­lauf­bahn an Gym­na­si­um, FOS oder MOS vor“, so Schul­lei­te­rin Bir­git Burcyk-Wening.

Die Prü­fun­gen wur­den bei­de an der Rit­ter-von-Trait­teur-Schu­le abge­legt, mit der die Montesso­ri-Schu­le eng zusam­men­ar­bei­tet. Da die Montesso­ri-Absol­ven­ten kei­ne Noten aus dem lau­fen­den Schul­jahr in die Zeug­nis­no­te mit ein­brin­gen kön­nen, kommt es bei ihnen ganz auf das erfolg­rei­che Abschnei­den in der eigent­li­chen Prü­fung an. Anders als an staat­li­chen Regel­schu­len gibt es an der Montesso­ri­schu­le Wort­gut­ach­ten und ste­ti­ge Rück­mel­dung im Gespräch statt Noten.