Der Ver­ein zur För­de­rung gei­stig behin­der­ter Men­schen im Land­kreis Forch­heim e.V. über­gab im Rah­men des Som­mer­fests eine Groß­spen­de in Höhe von 37.084,15 Euro an die Lebens­hil­fe Forch­heim. Bei der Über­ga­be bedank­te sich der Vor­sit­zen­de des För­der­ver­eins, Herr Dr. Rolf-Chri­sti­an Plat­zek, bei den Mit­glie­dern des För­der­ver­eins und hob den Ein­satz und die Lei­stun­gen des ehe­ma­li­gen lang­jäh­ri­gen Vor­sit­zen­den, Herrn Rai­ner Herrn­le­ben, her­vor. Der För­der­ver­ein löst sich nach 38 Jah­ren auf, in denen der Ver­ein ins­be­son­de­re die Lebens­hil­fe Forch­heim, die Hoecke-Lau­er­mann-Stif­tung in Unter­lein­lei­ter und den ASB Forch­heim finan­zi­ell unter­stütz­te. Der Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­de der Lebens­hil­fe Forch­heim, Land­rat Dr. Her­mann Ulm, bedank­te sich herz­lich für den lang­jäh­ri­gen Ein­satz des För­der­ver­eins und die groß­zü­gi­ge Spende.