Das Netz­werk SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Forch­heim ver­an­stal­te­te in die­sem Jahr zum ersten Mal in Zusam­men­ar­beit mit der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Forch­heim einen Com­pa­ny Slam.

In zwei Ses­si­ons, die jeweils eine Schul­stun­de lang dau­er­ten, stell­ten sich zehn Betrie­be aus dem Land­kreis Forch­heim den Schü­le­rin­nen und Schü­lern der Mit­tel­schu­len Eggols­heim, Göß­wein­stein und Neun­kir­chen am Brand sowie dem Her­der-Gym­na­si­um Forch­heim vir­tu­ell in den Klas­sen­zim­mern als poten­ti­ell zukünf­ti­ge Arbeit­ge­ber vor. Als Unter­neh­men waren mit dabei: Spar­kas­se Forch­heim, Ama­zon SZ Fran­ken GmbH, bfz gGmbH, Spe­di­ti­on Pohl GmbH & Co. KG, Stadt­wer­ke Forch­heim, b+p GmbH, C. Kreul GmbH & Co. KG, VR-Bank Bam­berg-Forch­heim eG, Schmet­ter­ling Inter­na­tio­nal GmbH & Co. KG und EMC­Cons Dr. Rašek GmbH & Co. KG.

Die vor­stel­len­den Unter­neh­men muss­ten sich in vier Dis­zi­pli­nen bewei­sen: das eige­ne Unter­neh­men vor­stel­len, die Beson­der­hei­ten im Unter­neh­men für Azu­bis und Beschäf­tig­te beschrei­ben, Satz­an­fän­ge ver­voll­stän­di­gen („Du bist bei uns genau rich­tig, wenn du…“, „Die Mit­tags­pau­se ver­brin­gen wir…“, „Wir lie­ben an unse­rem Job…“, „Unser Team ist…“) sowie die Aus­bil­dungs­be­ru­fe bzw. dua­len Stu­di­en­an­ge­bo­te vor­stel­len. Bei jeder Dis­zi­plin wur­de den Unter­neh­mens­ver­tre­te­rin­nen und ‑ver­tre­tern eine Zeit vor­ge­ge­ben, die nicht über­schrit­ten wer­den durfte.

Schü­ler von sich zu über­zeu­gen. So hat­ten bei­spiels­wei­se die Ver­tre­ter der Spe­di­ti­on Pohl erfri­schen­de Rei­me vor­be­rei­tet. Die Mode­ra­ti­on durch die Ver­an­stal­tung über­nahm Anna Nie­gel von der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Forchheim.

Die Reso­nanz war sowohl auf der Unter­neh­mens­sei­te als auch auf der Schul­sei­te durch­weg posi­tiv, sodass sich über­legt wird, das For­mat regel­mä­ßig weiterzuführen.

Die Teil­neh­mer des ersten Com­pa­ny Slams des Land­krei­ses Forch­heim im Über­blick. Quel­le LRA Forchheim