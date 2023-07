Bei der Preis­ver­lei­hung auf dem Michels­berg wur­den die flei­ßig­sten Rad­le­rin­nen und Rad­ler ausgezeichnet.

2825 akti­ve Radeln­de in 130 Teams – fast 1000 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer mehr als im ver­gan­ge­nen Jahr – haben sich im drei­wö­chi­gen Akti­ons­zeit­raum von STADT­RA­DELN in Bam­berg betei­ligt. Ins­ge­samt kamen vom 12. Juni bis 2. Juli 2023 beacht­li­che 570.822 Kilo­me­ter zusam­men, wodurch 92 Ton­nen CO₂ ver­mie­den wur­den. Fami­lie, Freun­de, Fir­men, Ver­ei­ne, Schu­len und Kin­der­gär­ten konn­ten mit­ma­chen und Kilo­me­ter sam­meln. In etli­chen Gewinn­ka­te­go­rien gab es attrak­ti­ve Sach- und Geld­prei­se zu erra­deln. In die­sem Jahr wur­den auch in der zusätz­li­chen Gewinn­ka­te­go­rie „Extra Moti­va­ti­ons­schub“ Prei­se ver­ge­ben, in der ein­zel­ne Rad­le­rin­nen und Rad­ler für mehr als 300 gefah­re­ne Kilo­me­ter beim STADT­RA­DELN geehrt wurden.

Die Prei­se haben in den histo­ri­schen Klo­ster­mau­ern am Michels­berg stell­ver­tre­tend für die Stadt Alex­an­der Wag­ner, Lei­ter der Ver­kehrs­pla­nung, und Stadt­rat Chri­sti­an Hader in Ver­tre­tung für Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke ver­lie­hen. „Das STADT­RA­DELN ist im posi­tiv­sten Sin­ne ein Wett­be­werb, in dem sich die Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer mes­sen. An der gro­ßen Teil­nah­me zeigt sich, dass Bam­berg eine Fahr­rad­stadt ist. Wir müs­sen dafür auch in Zukunft gemein­sam dar­an arbei­ten, die Rad­in­fra­struk­tur wei­ter zu ver­bes­sern“, sag­te Hader zu Beginn der Verleihung.

E.T.A. Hoff­mann-Gym­na­si­um bei den Schu­len vorn

Ganz stark ver­tre­ten waren in die­sem Jahr wie­der die Schu­len. In der Son­der­ka­te­go­rie „Bam­ber­ger Schul­wett­be­werb“ erreich­te erst­mals das E.T.A. Hoff­mann-Gym­na­si­um mit 63.302 Kilo­me­tern die mei­sten Rad­ki­lo­me­ter aller 19 teil­neh­men­den Schu­len. Das E.T.A. Hoff­mann-Gym­na­si­um hat­te auch die mei­sten Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer unter den Schu­len gestellt. „Unser UNESCO-Par­la­ment hat das in den Klas­sen orga­ni­siert. Wir haben mit Pla­ka­ten, Durch­sa­gen und auf Social Media Wer­bung für das STADT­RA­DELN gemacht“, erzähl­te Neunt­kläss­ler Juli­us Albert am Ran­de der Aus­zeich­nungs­fei­er. Das Gym­na­si­um am Ste­phans­berg ist eine von rund 30 baye­ri­schen UNESCO-Pro­jekt­schu­len, Nach­hal­tig­keit ist dabei ein Baustein.

Mit ent­spre­chend gro­ßer Freu­de nahm der Schü­ler gemein­sam mit Leh­rer Hans Sturm für das E.T.A. Hoff­mann-Gym­na­si­um die Urkun­de und das Preis­geld von 300 Euro ent­ge­gen. Der Leh­rer lob­te die Schü­ler­schaft und erklär­te die extra Por­ti­on Moti­va­ti­on auch mit dem Wett­be­werbs­cha­rak­ter beim STADT­RA­DELN. Den Titel will das E.T.A. nun auch im näch­sten Jahr ver­tei­di­gen, was nicht ein­fach wird. Denn auf Platz 2 lan­de­te das Cla­vi­us-Gym­na­si­um eben­so mit beacht­li­chen 55.886 gefah­re­nen Kilo­me­tern bei 287 aktiv Radeln­den. Platz 3 beleg­te die Maria-Ward-Schu­le der Erz­diö­ze­se Bam­berg mit 38.344 Kilo­me­tern und 164 Radelnden.

Beim Schul­klas­sen-Wett­be­werb „Min­de­stens 10 Schüler/​Schülerinnen mit den mei­sten Rad­ki­lo­me­tern pro Kopf“ gewann die Klas­se 6B des Cla­vi­us-Gym­na­si­ums mit knapp 335 Kilo­me­tern pro Kopf. Platz 2 beleg­te die Klas­se 8bN des Cla­vi­us-Gym­na­si­ums mit 315 Kilo­me­tern pro Kopf. Platz 3 ging an die Q11 des E.T.A. Hoff­mann-Gym­na­si­ums mit über 301 erra­del­ten Kilo­me­tern pro Kopf.

Am mei­sten Kilo­me­ter pro Kopf

In der Kate­go­rie „Teams mit 2 bis 9 aktiv Radeln­den“ gewann das Team „Bie­nen leben in Bam­berg“ mit 3811 Kilo­me­tern, gefolgt vom Team Spor­ti (3336 Kilo­me­ter) und dem Fami­li­en­kreis St. Urban (3013 Kilo­me­ter). Unter den Teams „10 und mehr aktiv Radeln­de mit den mei­sten Rad­ki­lo­me­tern“ beleg­te TEAM­GREEN Platz 1 mit 15.547 Kilo­me­tern, hauch­dünn vor Team Bro­se (15.495 Kilo­me­ter) und dem Don Bos­co Jugend­werk (13.690 Kilometer).

Als Team mach­ten die Don Bos­co Rad­ler 2023 mit über 856 Kilo­me­tern am mei­sten Strecke pro Kopf, gefolgt vom ADFC Bam­berg (666 Kilo­me­ter pro Kopf) und der Fir­ma Wolf­s­chmidt Ver­sor­gungs-Syste­me (544 Kilo­me­ter pro Kopf). Letz­te­rer gelang damit auch der erste Platz im Unter­neh­mens­wett­be­werb mit den mei­sten Rad­ki­lo­me­tern pro Kopf. Auf Platz 2 lan­de­te Der Rad­la­den mit über 391 Kilo­me­tern pro Kopf, die Fir­ma Soft­ce­ed beleg­te mit 362 Kilo­me­tern pro Kopf Platz 3. Die­se Teams erhiel­ten Gut­schei­ne für ein loka­les Kaffeehaus.

In der zusätz­li­chen Gewinn­ka­te­go­rie „Extra Moti­va­ti­ons­schub“ wur­den an fünf Rad­ler und Rad­le­rin­nen mit mehr als 300 gefah­re­nen Kilo­me­tern 100-Euro-Gut­schei­ne für Fahr­rad­be­darf per Los­ver­fah­ren vergeben.

Dank an die STADTRADELN-Stars

Alex­an­der Wag­ner von der Ver­kehrs­pla­nung dank­te nicht zuletzt auch Kir­stin Eilert, die in die­sem Jahr neben Anna­ma­ria Pfef­fer und Drit­tem Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner als STADT­RA­DELN-Star auf ihrem Blog anschau­lich ihre Erfah­run­gen auf dem Fahr­rad wäh­rend des Akti­ons­zeit­raums geteilt hat­te. Alle Blogs der STADT­RA­DELN-Stars sind hier zu fin­den: https://​www​.stadt​ra​deln​.de/​b​a​m​b​erg.

Zum Dank gab es für alle, die teil­ge­nom­men haben, neben den Sach- und Geld­prei­sen auch noch eine klei­ne Stär­kung, orga­ni­siert vom Kli­ma- und Umwelt­amt der Stadt Bam­berg. Unter­stützt wur­de die Akti­on auch aus Mit­teln der Kli­ma- und Ener­gie­agen­tur Bamberg.