FORCH­HEIM. Unbe­kann­te bra­chen am Sams­tag­mit­tag in ein Ein­fa­mi­li­en­haus in Forch­heim ein. Edel­stei­ne, eine Uhr und ein Han­dy waren die Beu­te. Die Kri­po Bam­berg bit­tet um Hinweise.

Nur kurz hat­te der 85-jäh­ri­ge Eigen­tü­mer am Sams­tag­mit­tag sein Wohn­haus in der Karo­lin­ger­stra­ße ver­las­sen. Im Zeit­raum von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr, also am hell­lich­ten Tag, bra­chen der­weil unbe­kann­te Die­be dort ein und durch­wühl­ten die Möbel. Am ver­schlos­se­nen Küchen­fen­ster waren sie noch geschei­tert, hebel­ten dann aber das gekipp­te Bad­fen­ster auf. Sie stah­len meh­re­re Edel­stei­ne, eine Arm­band­uhr der Mar­ke „Car­tier“ und ein „iPho­ne“. Anschlie­ßend ver­schwan­den sie mit einer Beu­te im Gesamt­wert von über 12.000 Euro.

Wer kann der Poli­zei Hin­wei­se zu dem Ein­bruch am Frei­tag­mit­tag in der Karo­lin­ger­stra­ße geben. Mel­den Sie sich bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.

Das Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken rät: Schlie­ßen Sie vor ver­las­sen des Hau­ses alle Fen­ster. Ein gekipp­tes Fen­ster ist für Ein­bre­cher, als stün­de es offen.