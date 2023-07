Auf nach Lugo!: Kulm­ba­cher Rei­se­grup­pe wird herz­lich in ita­lie­ni­scher Part­ner­stadt empfangen

Die Vor­zei­chen für die­se Rei­se stan­den alles ande­re als gut und den­noch war die Fahrt ins ita­lie­ni­sche Lugo für eine Kulm­ba­cher Rei­se­grup­pe ein Erleb­nis. Lugo in der Regi­on Emi­lia Roma­gna und die Stadt Kulm­bach ver­bin­det eine jahr­zehn­te­lan­ge tie­fe Städtepartnerschaft.

Grund genug, um für die Ita­li­en­ken­ne­rin Rose­ma­rie Kar­pin­ski eine Rei­se nach Lugo anzu­bie­ten. Nur weni­ge Wochen vor Rei­se­be­ginn war die gesam­te Groß­re­gi­on um Lugo von einer ver­hee­ren­den Unwet­ter­ka­ta­stro­phe heim­ge­sucht wor­den. Gan­ze Land­stri­che waren über­schwemmt, vie­le Häu­ser und Ein­rich­tun­gen wur­den kom­plett zer­stört. „Den­noch woll­ten wir Kulm­ba­cher ein Zei­chen set­zen und woll­ten unse­re Freun­de in Lugo auch und gera­de in die­ser schwe­ren Zeit besu­chen und ihnen zei­gen: ‚Ihr seid nicht allei­ne!‘“, erklärt Orga­ni­sa­to­rin Rose­ma­rie Kar­pin­ski die Reisehintergründe.

Gleich zum Start des mehr­tä­gi­gen Auf­ent­halts in Ita­li­en gab es einen sehr herz­li­chen Emp­fang im Lug­oer Rat­haus bei Bür­ger­mei­ster Davi­de Ranal­li, wo die Kulm­ba­cher zahl­rei­che Gast­ge­schen­ke – dar­un­ter auch das gute Kulm­ba­cher Bier – über­ge­ben konn­ten. In Lugo war die Freu­de groß, dass trotz der Natur­ka­ta­stro­phe und deren gra­vie­ren­den Fol­gen die Kulm­ba­cher ihre Rei­se ange­tre­ten hat­ten. Denn die Ein­nah­men aus dem Bereich Tou­ris­mus wer­den in der Regi­on drin­gend gebraucht.

Die Kulm­ba­cher Trup­pe besich­tig­te aber nicht nur die Part­ner­stadt Lugo. Es stan­den auch auf dem Pro­gramm: Pom­po­sa, eine ehe­ma­li­ge Bene­dik­ti­ner-Abtei an der Mün­dung des Po, ein Besuch in Com­ac­chio (Klein-Vene­dig) mit sei­nen Kanä­len und Brücken, Mode­na, die Stadt von Berühmt­hei­ten wie Star­te­nor Lucia­no Pava­rot­ti oder Auto­bau­er Enzo Fer­ra­ri. Die Gegend dort ist übri­gens auch bekannt für den ech­ten Bal­sa­micoe­ssig, den „Ace­to Bal­sa­mico Tra­di­zio­na­le“. Sehens­wert emp­fand die Grup­pe den Dom San Gimigna­no. Auch Par­ma, berühmt für den Par­ma­schin­ken und den Par­me­san­kä­se, mit sei­nem Palaz­zo Palot­ta und dem Thea­t­ro Far­ne­se samt gro­ßer Bil­der­aus­stel­lung bekann­ter Maler wur­de besucht. Der dor­ti­ge Dom und das Bap­ti­ste­ri­um sind eben­falls sehens­wert. Die Stadt Rimi­ni, bei uns vor allem als Bade­ort bekannt, stand eben­falls auf der Rei­se­agen­da. Den Abschluss der Rei­se bil­de­te das klei­ne, wun­der­schö­ne Ört­chen San Leo. Hoch dro­ben auf einem Berg gele­gen bescher­te es den Kulm­ba­chern eine wun­der­ba­re Rund­um­sicht ins Land und hin­auf zur Festung. Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann bedank­te sich bei Rose­ma­rie Kar­pin­ski für ihr beson­de­res Enga­ge­ment und ihre Rei­se­or­ga­ni­sa­ti­on: „Unse­re Städ­te­part­ner­schaf­ten leben ja von per­sön­li­chen Erleb­nis­sen und Begeg­nun­gen. Umso mehr freut es mich, dass gleich ein gan­zer Bus Kulm­ba­cher sich auf den Weg nach Lugo gemacht hat, um die wert­vol­le Ver­bin­dung unse­rer bei­den Städ­te leben­dig zu halten!“