Mit einer Som­mer­so­na­te des „Eli­sen­quar­tetts“ aus Fürth und Neustadt/​Aisch been­de­te der Ver­ein „Kunst & Musik im Schloß­park Unter­lein­lei­ter e.V.“ die dies­jäh­ri­ge Kon­zert­sai­son. Wit­te­rungs­be­dingt konn­te die­se Quar­tett­mu­sik nicht auf der Wald­wie­se des Schloß­parks dar­ge­bo­ten wer­den. Das Kon­zert fand in der ev. Schloß­kir­che Unter­lein­lei­ter statt. Die vier Künst­le­rin­nen ( von links : Maria Schalk, Anja Schal­ler, Ire­ne von Frit­sch, Karo­li­ne Hof­mann ) began­nen mit dem „Quin­ten­quar­tett“ von Joseph Haydn und zeig­ten ihr gro­ßes Talent im Wech­sel der Stil­rich­tung zu Astor Piaz­zolla, den sie mit „Tan­go Bal­lett“ und „Obli­vi­on“ her­vor­ra­gend inter­pre­tier­ten. Einen Hör­ge­nuss der beson­de­ren Art boten die vier Damen mit dem „Ame­ri­ka­ni­schen Quar­tett“ in vier Sät­zen von Anto­nin Dvo­r­ak. Der Vor­trag hin­ter­ließ bei den Zuhö­rern tie­fen Ein­blick in die Erleb­nis­se des Kom­po­ni­sten wäh­rend sei­nes 2. Auf­ent­halts in Ame­ri­ka“ „Der Ein­zug der Köni­gin von Saba“ von G.F.Händel bil­de­te als Zuga­be den roya­len Abschluß eines tief beein­drucken­den Kon­zerts. Erd­mu­te Knau­er bedank­te sich bei den Künst­le­rin­nen, aber auch bei den Kon­zert­be­su­chern, die dem Schloß­park Unter­lein­lei­ter auch in die­sem Jahr die Treue hielten.

Edu­ard Nöth