Wegen eines Auto­kran­ein­sat­zes am Finanz­amt ist die Mar­tin-Luther-Stra­ße zwi­schen der Gabels­ber­ger­stra­ße und der Heu­mann­stra­ße am Diens­tag, 1. August 2023, für den Ver­kehr kom­plett gesperrt. Zur An- und Abfahrt des Krans und der benö­ti­gen Lkw wird die Trim­berg­stra­ße mehr­mals für nur weni­ge Minu­ten zusätz­lich gesperrt und nach Pas­sa­ge sofort wie­der geöff­net werden.