Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Laden­die­be gehen flüchtig

Zu einem Laden­dieb­stahl mit flüch­ti­gen Tätern kam es am Frei­tag­abend (28.07.2023) gegen 19:00 Uhr in einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Erlan­ger Innenstadt.

Ein Ange­hö­ri­ger des Geschäf­tes konn­te beob­ach­ten, dass sich zunächst zwei Män­ner im Geschäft auf­hiel­ten und einer der Bei­den einen Pull­over im Wert von rund 50 Euro in sei­nen mit­ge­führ­ten Ruck­sack steck­te. Als der Mann gemein­sam mit sei­nem Beglei­ter das Geschäft ver­las­sen woll­te, ohne den Pull­over zu bezah­len, wur­den die bei­den Per­so­nen durch den Beschäf­tig­ten ange­spro­chen. Hier­nach ließ der Mann sei­nen Ruck­sack samt dem Die­bes­gut fal­len und bei­de Män­ner flüch­te­ten aus dem Geschäft.

Eine zeit­nah ein­ge­lei­te­te Fahn­dung von meh­re­ren Strei­fen­be­sat­zun­gen der Erlan­ger Poli­zei nach den bei­den Män­nern ver­lief erfolg­los. Die Per­so­nen konn­ten nicht mehr ange­trof­fen wer­den. Die Erlan­ger Poli­zei lei­te­te ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren auf­grund des vor­lie­gen­den Dieb­stahls­de­lik­tes ein.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Kalch­reuth – Im Zeit­raum vom 27.07.23, 05:30 bis 14:40 Uhr wur­de auf dem Park­platz der Min­der­leins­müh­le ein dort gepark­ter grü­ner Peu­geot 206 durch unbe­kann­tes Fahr­zeug ange­fah­ren und an der Heck­schür­ze beschä­digt. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von rund 600 Euro. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich uner­kannt vom Unfall­ort. Um sach­dien­li­che Hin­wei­se wird gebeten.

Betriebs­un­fall

Ecken­tal – Am 28.07.23 führ­te ein 27jähriger Mann Bag­ger­ar­bei­ten auf einem Grund­stück in Ecken­haid durch. Da ihm wäh­rend der Arbei­ten eine der Antriebs­ket­ten des Bag­gers her­un­ter­sprang, rief er einen Bekann­ten zur Hil­fe. Gemein­sam leg­te man die Ket­te wie­der auf. Hier­bei geriet der Mann mit der Hand zwi­schen die Antriebs­ket­te und ein Antriebs­zahn­rad und ver­letz­te sich an der Hand schwer. Er wur­de durch den Ret­tungs­dienst in eine Kli­nik gebracht und dort sta­tio­när aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Rad­fah­re­rin leicht verletzt

Her­zo­gen­au­rach – Bereits am Mon­tag, 24.07.2023, gegen 11.30 Uhr, ereig­ne­te sich ein Ver­kehrs­un­fall in der Erlan­ger Stra­ße. Eine 59-jäh­ri­ge Rad­fah­re­rin befuhr die Erlan­ger Stra­ße auf dem Rad­weg in Rich­tung Berufs­schu­le, als ein Lkw aus der Aus­fahrt eines Super­mark­tes kam. Die Rad­fah­re­rin mach­te eine Voll­brem­sung, stürz­te auf die Fahr­bahn und ver­letz­te sich hier­bei leicht. Zu einem Zusam­men­stoß kam es nicht. Da bei­de Betei­lig­ten gänz­lich unter­schied­li­che Anga­ben zum Unfall­her­gang mach­ten, wer­den Zeu­gen des Unfalls gebe­ten, sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -