Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Son­sti­ges

BAM­BERG. Am frü­hen Sams­tag­mor­gen wur­de im Berg­ge­biet ein E‑S­coo­ter-Fah­rer kon­trol­liert. Der jun­ge Mann fiel durch sei­ne stark ver­wa­sche­ne Aus­spra­che und durch extre­men Alko­hol­ge­ruch auf. Ein Alko­test ergab einen Wert von 1,98 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den, der 19-jäh­ri­ge durf­te zur Blut­ent­nah­me mit ins Kli­ni­kum. Der Füh­rer­schein wur­de sicher­ge­stellt, er darf bis auf Wei­te­res kei­ne fahr­erlaub­nis­pflich­ti­gen Kraft­fahr­zeu­ge mehr führen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

STRUL­LEN­DORF. Ein in der Tier­gar­ten­stra­ße abge­stell­ter Hyun­dai i30 wur­de in der Zeit vom 20. bis 24. Juli von einem unbe­kann­ter Täter beschä­digt. Auf­grund des Scha­dens­bil­des kann ein Ver­kehrs­un­fall aus­ge­schlos­sen wer­den. Es ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 600 Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land bit­tet mög­li­che Zeu­gen, sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 zu melden.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

OBER­HAID / UNTER­HAID. Am Frei­tag­abend, gegen 18.40 Uhr, wur­de ein an der Haupt­stra­ße gepark­ter roter Fiat von einem ande­ren Ver­kehrs­teil­neh­mer beim Vor­bei­fah­ren leicht tou­chiert, so dass ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 500 Euro ent­stand. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ver­ließ die Ört­lich­keit, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Der Unfall wur­de von einem Zeu­gen beob­ach­tet, wel­cher vage Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben konn­te. Die­ser Zeu­ge wird nun gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

„Sekun­den­schlaf“ führt zu Verkehrsunfall

Hall­stadt. Auf dem Weg in den Urlaub schlief der 42-jäh­ri­ge Fah­rer eines Mer­ce­des auf der A 70 Rich­tung Bay­reuth im Bau­stel­len­be­reich kurz vor der Anschluss­stel­le Hall­stadt am Steu­er ein und kam nach rechts von der Fahr­bahn ab. Hier streif­te er mit sei­nem Fahr­zeug 2 Fel­der der Außen­schutz­plan­ke. Durch die Streif­ge­räu­sche wach­te der Mann schließ­lich wie­der auf und brach­te sein Fahr­zeug unter Kontrolle.

Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand. Auch kam kein ande­rer Ver­kehrs­teil­neh­mer zu Scha­den. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf ca. 8000,- Euro geschätzt.

Auf den Fahr­zeug­füh­rer kommt nun eine Anzei­ge wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs zu.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Kör­per­ver­let­zung

Grä­fen­berg – In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag kam es zwi­schen einem 30-Jäh­ri­gem und einem 46-jäh­ri­gem Grä­fen­ber­ger Bür­ger zu einer hand­fe­sten Aus­ein­an­der­set­zung. Der Jün­ge­re von bei­den kam vom Anna­fest in Forch­heim nach Hau­se und ent­le­dig­te sich in der Öffent­lich­keit der grö­ße­ren Men­gen kon­su­mier­ten Fest­biers, indem er am Markt­platz sei­ne Not­durft ver­rich­te­te. Dies fiel dem 46-jäh­ri­gen Anwoh­ner auf und er sprach den jun­gen Herrn auf sein Ver­hal­ten an. Das nicht vor­han­de­ne Ein­se­hen des Jün­ge­ren woll­te der Anwoh­ner ihm nun mit­tels eines Kopf­sto­ßes näher­brin­gen. Der jun­ge Herr wur­de nur leicht ver­letzt. Es wird nun wegen Kör­per­ver­let­zung ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am 28.07.2023 gegen 07:40 Uhr miss­ach­te­te eine 61-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin die Vor­fahrt des von rechts kom­men­den 58-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rers in der Wil­helm-Hauff-Stra­ße Ecke Lich­ten­ei­che. Ursa­che für den Ver­stoß war ein Feh­ler bei der Pedalbedienung.

Der Sach­scha­den beläuft sich ins­ge­samt auf ca. 15.000 EUR. Die Betei­lig­ten blie­ben unverletzt.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am 28.07.2023 gegen 22:30 Uhr kam es im Bereich Unte­re Kel­ler­stra­ße / Dechant-Reu­der-Stra­ße zu einer Kör­per­ver­let­zung. Der 43-jäh­ri­ge Geschä­dig­te woll­te schlich­tend in den Streit eines ver­mut­li­chen Pär­chens ein­grei­fen. Hier­bei stell­te er sich schüt­zend vor die Frau und erhielt dafür drei Schlä­ge ins Gesicht des bis­lang unbe­kann­ten männ­li­chen Täters. Der Geschä­dig­te erlitt dadurch Ver­let­zun­gen im Gesicht und wur­de in einem Kli­ni­kum wei­ter ver­sorgt. Der Unbe­kann­te wird als kräf­tig, ca. 185 cm groß beschrie­ben und soll dem Aus­se­hen nach aus dem ost­eu­ro­päi­schen Raum kommen.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Mann lei­stet Wider­stand und belei­digt Beamte

Lich­ten­fels. Am Frei­tag­nach­mit­tag wur­de der Poli­zei Lich­ten­fels eine offen­sicht­lich hilf­lo­se Per­son am Lich­ten­fel­ser Bahn­hof mit­ge­teilt. Nach Ein­tref­fen des Ret­tungs­dien­stes sowie einer Poli­zei­strei­fe wur­de der Mann bei deren Anblick zuneh­mend aggres­siv und belei­dig­te die Ein­satz­kräf­te mehr­fach laut­stark. Auf­grund sei­nes Ver­hal­tens muss­ten dem Mann schließ­lich Hand- und Fuß­fes­seln ange­legt wer­den. Dabei lei­ste­te er mas­si­ven kör­per­li­chen Wider­stand. Nur mit ver­ein­ten Kräf­ten gelang es den Ein­satz­kräf­ten schließ­lich, den reni­ten­ten Mann einer medi­zi­ni­schen Behand­lung zuzu­füh­ren. Bei der Durch­su­chung des Ran­da­lie­rers konn­ten zudem Rausch­gif­tu­ten­si­li­en auf­ge­fun­den wer­den. Den jun­gen Mann aus Unter­fran­ken erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen Wider­stands gegen Voll­streckungs­be­am­te, Belei­di­gung und Bedrohung.

Unbe­kann­te beschä­di­gen eine Schranke

Markt­graitz. Zwi­schen Mitt­woch und Frei­tag beschä­dig­ten Unbe­kann­te die Schran­ke am Flur­be­rei­ni­gungs­weg zum „Grait­zer Berg“, indem sie die Schrau­ben an der ver­sperr­ten Ver­rie­ge­lung ent­fern­ten und die Schran­ke im Anschluss öff­ne­ten. Dabei ent­stand Sach­scha­den i.H.v. 150,- Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu den Tätern geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09571/95200 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.