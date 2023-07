Inter­es­san­te und über­ra­schen­de High­lights in der Kai­ser­pfalz in Forch­heim kön­nen Kurz­ent­schlos­se­ne bei der öffent­li­chen Füh­rung am Sonn­tag, 30. Juli 2023, um 14.30 Uhr im Pfalz­mu­se­um Forch­heim sehen. Eine Vor­anmel­dung ist nicht not­wen­dig. Die Füh­rungs­ge­bühr inklu­si­ve Ein­tritt kostet 7 Euro.

Ganz spon­tan ist der Streif­zug durch die Kai­ser­pfalz jeden letz­ten Sonn­tag im Monat mög­lich: Die Tour ist abwechs­lungs­reich und führt durch das gan­ze male­ri­sche fürst­bi­schöf­li­che Schloss und die dar­in behei­ma­te­ten drei Spe­zi­al­mu­se­en: Eine gute Gele­gen­heit, das Archäo­lo­gie­mu­se­um Ober­fran­ken, das Stadt­mu­se­um und das Trach­ten­mu­se­um näher ken­nen­zu­ler­nen und die wert­vol­len goti­schen Wand­ma­le­rei­en aus dem 14. Jahr­hun­dert zu entdecken.