„Team­geist geht für mich über alles“

Der 22-jäh­ri­ge gebür­ti­ge Mann­hei­mer Moritz Raab genoss bei den Jung­ad­lern Mann­heim eine her­vor­ra­gen­de Aus­bil­dung und kann bereits auf drei Jah­re Erfah­rung in der DEL2 zurück­blicken. Dabei absol­vier­te er für die Lau­sit­zer Füch­se sowie die Bay­reuth Tigers ins­ge­samt 123 Spie­le in der zweit­höch­sten deut­schen Spielklasse.

Aus­ge­bil­det bei einer der Top-Adres­sen des deut­schen Eis­hockeys Der gebür­ti­ge Mann­hei­mer Moritz Raab wur­de bei den Jung­ad­lern Mann­heim – einer der Top-Nach­wuchs­schmie­den im deut­schen Eis­hockey – aus­ge­bil­det. Zwei­mal hin­ter­ein­an­der fei­er­te der Ver­tei­di­ger mit sei­nem Team die Mei­ster­schaft in der DNL, der höch­sten deut­schen Nach­wuchs­li­ga. Sei­ne ersten Erfah­run­gen im Senio­ren­be­reich sam­mel­te der 27-fache deut­sche U‑Nationalspieler unter Head­coach Ser­gej Waß­mil­ler beim ECDC Mem­min­gen in der Ober­li­ga Süd. Dann ging es für den Links­schüt­zen für zwei Spiel­zei­ten zu den Lau­sit­zer Füch­sen, ehe der jun­ge Defen­siv­spe­zia­list in der ver­gan­ge­nen Sai­son für die Bay­reuth Tigers auflief.

Jun­ger Spie­ler mit Entwicklungspotenzial

„Mit Moritz Raab stan­den wir schon in der abge­lau­fe­nen Sai­son in Kon­takt. Er ist ein jun­ger, talen­tier­ter Ver­tei­di­ger, der bereits unter Ser­gej Waß­mil­ler gespielt hat und das zukünf­tig auch sehr ger­ne wie­der tut.

Dadurch, dass Bay­reuth kei­ne Lizenz für die DEL2 erhal­ten hat, ist er kurz­fri­stig frei gewor­den und wir haben uns schnell geei­nigt“, so Wöl­fe-Geschäfts­füh­rer Jür­gen Gol­ly. Der Head­coach der Sel­ber Wöl­fe, Ser­gej Waß­mil­ler, kennt sei­nen zukünf­ti­gen Schütz­ling schon sehr gut aus gemein­sa­men Zei­ten in Mem­min­gen. 31 Spie­le hat der 1,84 m gro­ße Ver­tei­di­ger für die Indi­ans absol­viert und dabei einen blei­ben­den Ein­druck beim ehe­ma­li­gen als auch zukünf­ti­gen Trai­ner hin­ter­las­sen: „Trotz sei­nes jun­gen Alters ist Moritz Raab schon sehr weit in sei­ner Ent­wick­lung und konn­te bereits viel Erfah­rung in der DEL2 sam­meln. Er ist ein robu­ster Spie­ler, der sehr ger­ne in Zwei­kämp­fe geht und immer noch Poten­zi­al hat, sich wei­ter­zu­ent­wickeln. Moritz bringt eine sehr ordent­li­che Ein­stel­lung mit und ich glau­be, er passt zu 100% in unse­re Mann­schaft. Ich freue mich auf ihn und bin gespannt, wie er um sei­nen Stamm­platz im Kader kämp­fen wird.“

„Das Ziel ist defi­ni­tiv die Playoff-Teilnahme“

Eigent­lich hät­te Moritz Raab auch in die­ser Sai­son noch­mal für den Lokal­ri­va­len aus Bay­reuth gespielt. Doch den Tigers wur­de bekann­ter­ma­ßen die Lizenz für die DEL2 ver­wei­gert, wes­halb sich der Ver­tei­di­ger nach einem neu­en Club umschau­te. Viel Bedenk­zeit brauch­te der Links­schüt­ze nicht, als sich die Opti­on bei den Sel­ber Wöl­fen auf­tat: „Ich durf­te Ser­gej Waß­mil­ler bereits in Mem­min­gen ken­nen­ler­nen und habe dort sehr ger­ne unter ihm gespielt. Er ver­steht es, jun­ge Spie­ler wei­ter­zu­ent­wickeln und bes­ser zu machen. Der Kon­takt zu ihm riss nie ganz ab. Zudem ist mir mit mei­nen 22 Jah­ren ein intak­tes Umfeld sehr wich­tig. Aus fami­liä­ren Grün­den woll­te ich unbe­dingt in der Regi­on blei­ben. Des­halb muss­te ich nicht lan­ge über­le­gen und der Wech­sel ging ganz schnell über die Büh­ne.“ Nicht nur den Trai­ner kennt der Wöl­fe-Neu­zu­gang bereits, son­dern auch den ein oder ande­ren zukünf­ti­gen Team­kol­le­gen: „Neben Ser­gej ken­ne ich natür­lich auch Donat Peter und Ste­ve Hanusch. Zudem war ich schon mit ein paar ande­ren Jungs zusam­men bei ein paar Ein­hei­ten im Som­mer auf dem Eis. Es erleich­tert den Ein­stieg natür­lich, wenn man schon ein paar Spie­ler kennt. Aller­dings wür­de ich mich auch als unkom­pli­zier­ten Men­schen bezeich­nen, der sich gut in eine Grup­pe inte­grie­ren kann.“ Neben Ser­gej Waß­mil­ler und der Nähe zur Fami­lie spra­chen aber noch wei­te­re Grün­de für einen Wech­sel in die Por­zel­lan­stadt: „Man bekommt als Spie­ler schon mit, dass Selb ein Stand­ort ist, der ste­tig zukunfts­ori­en­tiert arbei­tet. Unter ande­rem die Eis­hal­le und die gute Social Media Arbeit zei­gen dies.

Zudem ist mir als geg­ne­ri­scher Spie­ler auch die posi­ti­ve Stim­mung der Fans auf­ge­fal­len. Des­halb freue ich mich auch schon rich­tig dar­auf, bald vor die­ser Kulis­se spie­len zu dür­fen.“ Die Anhän­ger der Sel­ber Wöl­fe hin­ge­gen, dür­fen sich auf einen Ver­tei­di­ger freu­en, für den die Defen­siv­ar­beit Vor­rang hat, der sich aber auch ger­ne in die Offen­si­ve ein­schal­tet, wenn sich die Gele­gen­heit dazu bie­tet, und einen guten Blick auf sei­ne Mit­spie­ler hat. „Team­geist geht für mich über alles“, betont der 22-Jäh­ri­ge, der mit dem Wolfs­ru­del defi­ni­tiv die Play­offs errei­chen möch­te. „Ich möch­te wei­ter­hin hart an mir arbei­ten und mich ste­tig ver­bes­sern, um für das Team der best­mög­li­che Spie­ler zu sein“, ver­rät uns Moritz Raab abschlie­ßend sei­ne per­sön­li­chen Zie­le für die kom­men­de Saison.

Sel­ber Wöl­fe, DEL2 – neu, zuletzt Bay­reuth Tigers, DEL2

Moritz Raab

Geburts­tag: 23.02.2001

Geburts­ort: Mannheim

Grö­ße: 1,84 m

Gewicht: 85 kg

Spiele/​Tore/​Vorlagen/​Strafen

Bay­reuth Tigers, DEL2 2022/2023: 63/5/7/10

Die Sel­ber Wöl­fe wün­schen Moritz Raab eine erfolg­rei­che und ver­let­zungs­freie Sai­son 2023/2024.