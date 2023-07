Eine groß­ar­ti­ge neue Stim­me: eben­so „rough“ wie zärt­lich, berüh­rend, warm­her­zig und wit­zig: Caro­li­ne Wahl ist am Sams­tag, 05. August 2023 um 19.30 Uhr zu Gast in der Stadt­bü­che­rei Forch­heim in der Spi­tal­stra­ße 3 und liest aus ihren Debüt-Roman „22 Bah­nen“, der seit sei­nem Erschei­nen auf der Spie­gel-Best­sel­ler-Liste ist.

„22 Bah­nen“ ist ein fes­seln­des, leuch­ten­des Debüt über die Selbst­er­mäch­ti­gung zwei­er Schwe­stern: Til­das Tage sind strikt durch­ge­tak­tet: stu­die­ren, an der Super­markt­kas­se sit­zen, sich um ihre klei­ne Schwe­ster Ida küm­mern – und an schlech­ten Tagen auch um die Mut­ter. Zu dritt woh­nen sie im trau­rig­sten Haus der Fröh­lich­stra­ße in einer Klein­stadt, die Til­da hasst.

Ihre Freun­de sind längst weg, leben in Amster­dam oder Ber­lin, nur Til­da ist geblie­ben. Denn irgend­je­mand muss für Ida da sein, Geld ver­die­nen, die Ver­ant­wor­tung tra­gen. Nen­nens­wer­te Väter gibt es kei­ne, die Mut­ter ist alko­hol­ab­hän­gig. Eines Tages aber gera­ten die Din­ge in Bewe­gung: Til­da bekommt eine Pro­mo­ti­on in Ber­lin in Aus­sicht gestellt, und es blitzt eine Zukunft auf, die Frei­heit ver­spricht. Und Vik­tor taucht auf, der gro­ße Bru­der von Ivan, mit dem Til­da frü­her befreun­det war. Vik­tor, der – genau wie sie – immer 22 Bah­nen schwimmt. Doch als Til­da schon bei­na­he glaubt, es könn­te alles gut wer­den, gerät die Situa­ti­on zu Hau­se voll­ends außer Kontrolle.

Caro­li­ne Wahl wur­de 1995 in Mainz gebo­ren und wuchs in der Nähe von Hei­del­berg auf. Sie hat Ger­ma­ni­stik in Tübin­gen und Deut­sche Lite­ra­tur in Ber­lin stu­diert. Danach arbei­te­te sie in meh­re­ren Ver­la­gen. Caro­li­ne Wahl lebt in Rostock.

Im August 2013 wur­de die neue Stadt­bü­che­rei in der Spi­tal­str. 3 in Forch­heim fei­er­lich eröff­net. Anläss­lich die­ses Jubi­lä­ums lädt die Stadt­bü­che­rei Forch­heim nun zu die­ser beson­de­ren Lesung ein.

Der Ein­tritt kostet 12,00 Euro oder ermä­ßigt 10,00 Euro für Schüler*innen, Stu­die­ren­de und Aus­zu­bil­den­de. Kar­ten kön­nen online über www​.rese​ri​vx​.de erwor­ben wer­den oder an allen Reser­vix-Ver­kaufs­stel­len, wie z.B. die Lot­to­an­nah­me­stel­le Kef­fer­stein in der Horn­schuch­al­lee, 91301 Forchheim.