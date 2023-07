BAM­BERG. Am frü­hen Sams­tag­mor­gen brann­te in der Bam­ber­ger Lud­wig­stra­ße ein Kel­ler aus. Die Kri­po ermit­telt wegen unkla­rer Ursache.

Dem Mit­ar­bei­ter eines Sicher­heits­dien­stes fiel am Sams­tag­mor­gen, gegen 5 Uhr, die star­ke Rauch­ent­wick­lung in einem Kel­ler­ge­schoss in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus auf. Ein Kel­ler­ab­teil war aus unkla­rer Ursa­che in Brand gera­ten. Die 45 Frau­en und Män­ner der Bam­ber­ger Feu­er­wehr beka­men die Flam­men dank des Not­ru­fes schnell in den Griff. Von den zir­ka 50 Bewoh­nern des Hau­ses wur­de nie­mand ver­letzt. Den Brand­scha­den schätzt die Kri­po der­zeit auf etwa 30.000 Euro. Es gilt nun die Ursa­che des Feu­ers zu ermitteln.