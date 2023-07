Der Umbau des alten Hal­len­bads kann jetzt offi­zi­ell starten

Zum Win­ter­se­me­ster 2026/27 soll es soweit sein: Die ersten Sport­kur­se wer­den dann im neu­en Uni­ver­si­täts­sport­zen­trum statt­fin­den. Bis dahin wird erneu­ert, abge­ris­sen, gewer­kelt und gebaut. Das war bereits bei der Bau­be­ginns­fei­er am Frei­tag, 28. Juli 2023, sicht­bar. Denn seit 2022 fin­den der Schad­stoff­rück­bau sowie die Kanal­bau­ar­bei­ten statt. Das war nötig, damit nach dem offi­zi­el­len Ham­mer­schlag nun die Arbei­ten auf frei­em Bau­feld wei­ter­ge­hen kön­nen. In den kom­men­den Jah­ren ent­ste­hen unter ande­rem eine Zwei­fach­sport­hal­le und ein gro­ßer Gym­na­stik­raum sowie Semi­nar- und Büro­räu­me. Außer­dem sind auf den Außen­flä­chen eine 100-Meter-Lauf­bahn, eine Fin­nen­bahn, ein Hart­platz, ein Beach­vol­ley­ball­feld sowie Kugel­stoß- und Weit­sprung­an­la­gen geplant. Vor dem neu­en Uni­ver­si­täts­sport­zen­trum wer­den zudem 200 Fahr­rad­stell­plät­ze ent­ste­hen und die ehe­ma­li­ge Bus­hal­te­stel­le wiederbelebt.

Umbau berück­sich­tigt Selbst­ver­pflich­tung zu Nachhaltigkeit

„Mit dem sym­bo­li­schen Ham­mer­schlag set­zen wir einen bedeu­ten­den Mei­len­stein auf dem Weg zu einem moder­nen Uni­ver­si­täts­sport­zen­trum hier in Bam­berg“, sagt Dr. Dag­mar Steu­er-Flie­ser, Kanz­le­rin der Uni­ver­si­tät. „Als Uni­ver­si­tät, die fest in der Stadt ver­an­kert ist, sind wir stolz dar­auf, das denk­mal­ge­schütz­te alte Hal­len­bad in ein moder­nes Sport­zen­trum umzu­wan­deln und so unse­rem Kon­zept ‚Uni­ver­si­tät in der Stadt’ Rech­nung zu tra­gen. Dabei liegt uns beson­ders am Her­zen, dass der Umbau im Ein­klang mit unse­ren Nach­hal­tig­keits­wer­ten steht.“ Als Uni­ver­si­tät mit vie­len Gebäu­den inmit­ten des Welt­kul­tur­er­bes Bam­berg kommt dem nach­hal­ti­gen Betrieb des – teils histo­ri­schen – Gebäu­de­be­stan­des eine beson­de­re Rol­le mit Vor­bild­cha­rak­ter zu. So wird etwa auf dem Dach eine Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge ent­ste­hen und vor dem Gebäu­de wer­den sechs E‑Ladesäulen instal­liert. Die Fas­sa­de wird eine Wär­me­schutz­ver­gla­sung erhal­ten und im Außen­be­reich ist ange­dacht, wei­te­re Flä­chen zu entsiegeln.

Uni­ver­si­täts­sport­zen­trum als Begegnungsstätte

„In den kom­men­den Mona­ten wer­den wir eine Begeg­nungs­stät­te schaf­fen, die nicht nur sport­li­che Akti­vi­tä­ten för­dert und her­vor­ra­gen­de For­schung mög­lich macht, son­dern auch den Aus­tausch und das Mit­ein­an­der unse­rer Uni­ver­si­täts­an­ge­hö­ri­gen stärkt“, sagt Prof. Dr. Kai Fisch­bach, Prä­si­dent der Uni­ver­si­tät Bam­berg. „Das Uni­ver­si­täts­sport­zen­trum wird ein Ort sein, an dem Ideen ent­ste­hen, Talen­te geför­dert wer­den und Gemein­schaft gelebt wird – das ist uns ins­be­son­de­re als Part­ner­hoch­schu­le des Spit­zen­sports wich­tig.“ Und das Ange­bot wird bestimmt rege genutzt wer­den: Ins­ge­samt fre­quen­tie­ren mehr als 3.500 Stu­die­ren­de, Dozie­ren­de und Mit­ar­bei­ten­de der Uni­ver­si­tät Bam­berg die uni­ver­si­tä­ren Sport­räum­lich­kei­ten und ‑mög­lich­kei­ten, die sich der­zeit noch an den Stand­or­ten Feld­kir­chen­stra­ße und Volks­park befin­den. Aktu­ell sind elf stu­die­ren­de Spitzensportler*innen unter­schied­li­cher Sport­ar­ten im Pro­jekt „Uni­ver­si­tät Bam­berg – Part­ner­hoch­schu­le des Spit­zen­sports“ verortet.

Spa­gat zwi­schen Ver­gan­gen­heit und Zukunft gelingt

Die Fer­tig­stel­lung des Gebäu­des ist für Mit­te 2026 geplant. Etwa 3.000 Qua­drat­me­ter Haupt­nutz­flä­che ste­hen zur Ver­fü­gung. Bis zu 30 Mil­lio­nen Euro wird der Frei­staat Bay­ern in den Umbau des alten Hal­len­bads inve­stie­ren. „Restau­rie­ren und sanie­ren, statt Baden gehen! Das alte Bam­ber­ger Hal­len­bad wird ultra­mo­der­ne Sport­an­la­ge der Uni­ver­si­tät Bam­berg“, sagt Mar­kus Blu­me, baye­ri­scher Staats­mi­ni­ster für Wis­sen­schaft und Kunst. „Wir inve­stie­ren rund 30 Mil­lio­nen Euro und machen das ein­ma­li­ge denk­mal­ge­schütz­te Gebäu­de zur neu­en Hei­mat für den Hoch­schul­sport. Die Uni Bam­berg beweist wie­der ein­mal: Mit­ten im Welt­kul­tur­er­be gelingt der Spa­gat zwi­schen Ver­gan­gen­heit und Zukunft ein­fach beson­ders gut!“ Von einem „lang­ersehn­ten Freu­den­tag für Bam­berg und die Uni­ver­si­tät“ spricht Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml, Land­tags­ab­ge­ord­ne­te und Vor­sit­zen­de des Kura­to­ri­ums der Uni­ver­si­tät. „Von der Idee bis zur Rea­li­sie­rung ist es ein wei­ter Weg gewe­sen, bei­na­he 13 Jah­re hat es gedau­ert, doch mein Dran­blei­ben hat sich gelohnt. Ein moder­nes Sport­zen­trum ist für eine hoch­wer­ti­ge Leh­rer­aus­bil­dung uner­läss­lich. Außer­dem soll­ten an unse­rer Uni Bam­berg als Part­ner­hoch­schu­le des Spit­zen­sports auch beste Trai­nings­be­din­gun­gen gege­ben sein“, erklärt die Abgeordnete.

Ein her­aus­ra­gen­des Iden­ti­täts­merk­mal der Stadt bewahren

Das alte Hal­len­bad am Mar­ga­re­ten­damm mit sei­nem hohen Gebäu­de­sockel, dem recht­ecki­gen Grund­riss und der mar­kan­ten Ver­gla­sung zum Ade­naue­ru­fer und an der süd­öst­li­chen Stirn­sei­te wur­de zwi­schen 1964 und 1967 nach Ent­wür­fen der Archi­tek­ten Hans Rothen­bur­ger und Fried­rich Pöp­perl erbaut und 2006 in die baye­ri­sche Denk­mal­li­ste auf­ge­nom­men. „Dank des neu­en Unisport­zen­trums wird der Rothen­bur­ger Bau nicht nur erhal­ten. Viel­mehr ent­steht hier ein beleb­ter, wei­te­rer zen­tra­ler Stand­ort der Uni auf der Ach­se zwi­schen Schil­ler­platz und ERBA. Er wird die Uni­ver­si­täts- und Bil­dungs­stadt Bam­berg stär­ken und zugleich ein neu­er sozia­ler Treff­punkt für alle Stu­die­ren­den der Uni sein“, sagt Bam­bergs Zwei­ter Bür­ger­mei­ster und Sozi­al­re­fe­rent, Jonas Glüsenkamp.

Im Rah­men der Bau­maß­nah­me wird das Gebäu­de kom­plett ent­kernt. Da es sich um ein Ein­zel­denk­mal­ge­bäu­de han­delt, blei­ben Kern­struk­tu­ren des alten Hal­len­bads erhal­ten. „Mit der Ent­schei­dung des Frei­staats Bay­ern, das städ­ti­sche Hal­len­bad für den Umbau zur Hoch­schul­sport­an­la­ge anzu­kau­fen, wur­de bereits in einer Zeit als das öffent­lich noch gar nicht so dis­ku­tiert wur­de, ein sehr wei­ses und vor­aus­schau­en­des Exem­pel sta­tu­iert“, erläu­tert Ulrich Del­les, Lei­ter des Staat­li­chen Bau­amts Bam­berg. „Wir nut­zen vor­han­de­ne Struk­tu­ren um, erhal­ten ver­bau­te graue Ener­gie und bewah­ren ein her­aus­ra­gen­des Iden­ti­täts­merk­mal die­ser Stadt. Auch das ist Denk­mal­pfle­ge im Jahr 2023.“