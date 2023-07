Der För­der­ver­ein Chor­aka­de­mie des Frän­ki­schen Sän­ger­bun­des im Bene­dik­ti­ner­klo­ster Wei­ßen­ohe orga­ni­sier­te ein Bene­fiz-Kon­zert für den Bau des Chorzentrums

Der Vor­stand des För­der­ver­eins dankt ganz herz­lich allen Besu­che­rin­nen und Besu­chern des Bene­fiz-Kon­zer­tes am Sonn­tag, 23. Juli 2023, die mit ihren Ein­tritts­gel­dern und Spen­den den Bau des Chor­zen­trums unterstützen.

Sie durf­ten ein fest­li­ches Kon­zert mit Pau­ken und Trom­pe­ten (und einer Orgel) erle­ben. Die drei Blä­ser Chri­sti­an Bau­er, Cor­ne­li­us und David Lieb­ster zeig­ten vir­tu­os die Viel­falt ihrer Instru­men­te, von fest­li­chen Fan­fa­ren auf Barock­trom­pe­ten, über die Klang­viel­falt moder­ner Trom­pe­ten mit Klap­pen­tech­nik, bis zum herr­lich wei­chen Klang der Flü­gel­hör­ner, der sich wun­der­bar mit den Tönen von Georg Schäff­ner an der Orgel mischte.

Das Publi­kum konn­te einen Orga­ni­sten erle­ben, der auf die Pau­ke haut, 3D-Klang in der Kir­che erle­ben, als die drei Trom­pe­ter im Raum ver­teilt eine Fan­fa­re von Ben­ja­min Brit­ten spiel­ten, oder per­len­de Klän­ge der Orgel bei Gri­gouts Toc­ca­ta genie­ßen. Als Lohn für Stan­ding Ova­tions gab es noch zwei Zuga­ben, unter ande­rem ein Stück aus Phan­tom of the Ope­ra, mit dem die Musi­ker erneut ihre Viel­sei­tig­keit (und ihren Humor) zeigten.

Wir hof­fen sehr, die Grup­pe bald wie­der bei uns in Wei­ßen­ohe zu hören, spä­te­stens zur Ein­wei­hung des Chor­zen­trums. Text: Edu­ard Nöth