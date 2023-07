Die Dom­rei­ter unter­la­gen dem TSV Aub­stadt am zwei­ten Spiel­tag der Sai­son 2023/24 in der Regio­nal­li­ga Bay­ern am Frei­tag­abend, 28. Juli, mit 0:2 (0:1). Ein schnel­ler Füh­rungs­tref­fer per direk­tem Frei­stoß durch Leo­nard Lang­hans (7.) stell­te die Wei­chen für die Heim­mann­schaft aus Unter­fran­ken vor 1025 Zuschau­ern in der NGN-Are­na bereits früh auf Sieg. In Halb­zeit zwei muss­te erneut eine Stan­dart­si­tua­ti­on gegen die kom­pakt ste­hen­de Defen­si­ve des FCE her. Dies­mal war es ein ver­wan­del­ter Elf­me­ter durch Micha­el Del­lin­ger (62.), der für den End­stand sorgte.

Jan Gern­lein: „Unser Plan ist lei­der nicht aufgegangen“

„Das Spiel lief so, wie wir es erwar­tet haben. Aub­stadt hat­te oft den Ball und viel Kon­trol­le, wir haben aber gut dage­gen­ge­hal­ten. Wir woll­ten Nadel­sti­che set­zen, sind aber durch oft­mals schlech­te Ent­schei­dun­gen nicht in die Räu­me gekom­men, um gefähr­lich zu wer­den. Bis auf die bei­den Stand­art-Tore haben wir es mutig und gut ver­tei­digt und ver­sucht auch mit­zu­spie­len. Die­se Woche ist unser Plan lei­der nicht auf­ge­gan­gen“, so Ein­tracht-Trai­ner Gernlein.

Zwei Stan­dard­si­tua­tio­nen sor­gen für Auswärtsniederlage

Die Dom­rei­ter gin­gen nach dem Auf­takt­sieg gegen den FV Iller­tis­sen mit brei­ter Brust in Aub­stadt an den Start. Aller­dings wehr­te die Eupho­rie nicht lan­ge, denn die Unter­fran­ken ver­setz­ten dem FCE direkt zu Beginn einen Dämp­fer. In der Fol­ge mach­te es das Abwehr­boll­werk der Bam­ber­ger aber wie gewohnt gut und ver­tei­dig­te über wei­te Strecken der ersten Hälf­te soli­de. Ent­la­stung nach vor­ne gab es dage­gen selten.

7. Minu­te: Das schnel­le 0:1 aus Bam­ber­ger Sicht. Die erste nen­nens­wer­te Akti­on des Spiels sorg­te für den ersten Gegen­tref­fer der Sai­son. Leo­nard Lang­hans zir­kel­te einen direk­ten Frei­stoß von der lin­ken Straf­raum­kan­te über die Mau­er und in den Kasten von Fabi­an Deller­mann. Die­ser war zwar noch mit der Faust am Ball, den Tref­fer konn­te er aller­dings nicht verhindern.

47. Minu­te: Erneut Aub­stadt. Dies­mal war es Max Sche­bak, der es aus der Distanz ver­such­te. Sei­nen Schuss konn­te FCE-Tor­hü­ter Deller­mann aber ent­schär­fen. Die druck­vol­le erste Hälf­te der geg­ne­ri­schen Mann­schaft mün­de­te damit im Gro­ßen und Gan­zen in wenig Torgefahr.

60. Minu­te: Elf­me­ter gegen den FCE und Rot für Felix Popp. Nach einer Stun­de und einer muti­ge­ren Vor­stel­lung der Bam­ber­ger war es ein bit­te­rer Straf­stoß­pfiff, der für die Ent­schei­dung sorg­te. Der FCE-Ver­tei­di­ger riss Aub­stadts Stür­mer Chri­sto­pher Bie­ber zu Boden und kas­sier­te zu allem Über­fluss auch noch einen Platz­ver­weis. Den anschlie­ßen­den Straf­stoß ver­wan­del­te der ein­ge­wech­sel­te Micha­el Del­lin­ger sicher.

Den Platz­ver­weis ließ sich die Mann­schaft von Jan Gern­lein jedoch nicht anmer­ken und hielt, trotz 30-minü­ti­ger Unter­zahl, den Kasten aus dem Spiel her­aus sau­ber. Am Ende stand das Ergeb­nis von 0:2 aber zurecht fest.